Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу

Евросоюз наехал на проект зятя Трампа Кушнера в Албании, угрожая Тиране, подпитывая внутреннюю грызню в США и вызывая ненависть Вашингтона.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Фламинго

Албания не вступит в ЕС, если реализует проект Кушнера

Европейская комиссия (ЕК) официально предупредила Албанию, что строительство роскошного курорта компании Джареда Кушнера (зятя президента Дональда Трампа) ставит под угрозу вступление страны в ЕС. Брюссель призвал албанские власти привести свою деятельность в соответствие с экологическим законодательством ЕС, включая "Директивы о птицах и местах обитания". Вспомним, что "забота о птицах" сопровождала строительство "Северных потоков", когда надо было его остановить.

Специальная антикоррупционная прокуратура Албании (SPAK) (европейская креатура) начала расследование дела о махинациях с правами на землю под будущий комплекс. В рамках дела счета местной компании-землевладельца были официально заморожены.

Коллизия усугубляется народными протестами, получившими название "Революция фламинго". Люди опасаются, что масштабная застройка на Адриатическом побережье (остров Сазан и лагуна Вьоса-Нарта) закроет им туда доступ и разрушит традиционный уклад жизни ради создания закрытого курорта для ультрабогатых иностранцев.

Тем не менее, внешнее влияние власти нашли. Премьер-министр Энди Рама заявил, что за протестами стоят иранцы, и что это часть гибридной войны, а депутат-социалист Таулант Балла, поделился фотографией автомобиля информационного агентства Reuters, утверждая, что в нём едут протестующие из Сербии.

Революция фламинго приведёт к власти лояльного Трампу чиновника

Недружественная России Тирана, которая годами беспрекословно выполняла любые директивы Вашингтона, теперь оказалась зажата между своей традиционной преданностью Белому дому и стремлением угодить евробюрократам.

Как разрешиться ситуация, пока не ясно. Рама продолжает защищать проект, убеждая что инвестиции компании Кушнера принесут Албании колоссальный доход, а экологическая экспертиза якобы будет проведена позже. Если же Албания уступит давлению ЕС и заморозит проект, то Вашингтон может этого не простить и взять курс на смену власти, используя "защитников фламинго". Отношения США с Евросоюзом ещё более испортятся. Трамп — мстительный человек, он может опять поднять темы Гренландии, выхода США из НАТО, тарифов.

Албания, на фоне затянувшихся переговоров о вступлении в ЕС, потеряла более 1,2 миллиона своих граждан из-за миграции. В стране почти ликвидирован производственный сектор, сельскохозяйственный сектор остро нуждается в модернизации, а высшее образование находится в кризисе после приватизации университетов в 1990-х годах. Без промышленного, финансового и человеческого капитала, единственное, что остается на продажу — это природа, но это означает, что отдых в собственной стране станет привилегией для немногих.

Москва фиксирует отсутствие единства на Западе

Стремясь продемонстрировать готовность к членству в ЕС, Албания полностью поддерживает все пакеты антироссийских санкций. В ответ Москва официально внесла Албанию в список недружественных государств и ввела продовольственное эмбарго на импорт из Албании. Россия в данной проблематике занимает позицию стороннего наблюдателя, фиксирующего слабость западного "единства" и нарастания внутренней грызни в США. Тему там уже поднял демократ Берни Сандерс, назвав происходящее в Албании наглядным примером "мировой олигархии" — союза американской политической элиты в лице семьи Трампа и ближневосточного крупного капитала в лице катарских инвесторов.

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