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Любовь Степушова

Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона

Мир » Азия » Дальний Восток

Визит Си Цзиньпина в Пхеньян и новые соглашения с Москвой привели к изменениям, которые делают западные санкции бессмысленными и опасными для США.

Ким Чен Ын
Фото: commons.wikimedia.org by Office of the President of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ким Чен Ын

КНДР в статусе ядерной державы бурно развивается

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин приехал в КНДР всего лишь во второй раз за почти 14 лет нахождения во власти и через семь лет после первого визита. Си и лидер КНДР Ким Чен Ын объявили, что отношения Китая и КНДР вышли на "новый исторический этап" с достижением "важного консенсуса" по вопросам двусторонних отношений и региональной безопасности и будут отстаивать суверенитет друг друга.  Пекин заявил о готовности резко расширить практическое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, науке и технике. В итоговых коммюнике не было ни единого упоминания о денуклеаризации Корейского полуострова. Это кардинально отличается от визита Си в 2019 году, когда Пекин публично призвал к ядерному разоружению КНДР.

NYT разразилась статьёй накануне визита о том, что КНДР очень изменилась в положительную сторону и демонстрирует неожиданный экономический бум. Появились автомобили в частном пользовании, идёт масштабное строительство жилья. И если автомобили — китайского производства, то Россия поставляет нефть, а также пшеницу, растительное масло, продовольствие и потребительские товары, что помогло КНДР справиться с хроническим голодом. Страна открылась иностранцам — достроен и открыт гигантский прибрежный туристический кластер Вонсан-Кальма.

Москва и Пекин обходят санкции СБ ООН

Позиция Москвы и Пекина в отношении международных санкций, ограничивающих импорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР, обмен оружием и технологиями, рабочей силой, валютой, изменилась в 2022 году после начала СВО. Обе столицы официально заявили, что санкции потеряли актуальность, так как не привели к закрытию ядерной программы КНДР и бьют по гуманитарной ситуации в стране. Отменить их не представляется пока возможным из-за вето западных стран, но обе страны стали блокировать новые и перешли к прямому экономическому и военно-техническому сотрудничеству с Пхеньяном.

Сегодня российские танкеры поставляют энергоносители сверх установленных лимитов напрямую в порты КНДР, минуя западную систему расчётов, растёт военное сотрудничество. Китай игнорирует запреты на экспорт в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств (включая автомобили) и текстиля. Торговля идет через сухопутную границу и мелкие порты и тоже в национальных валютах.

В марте 2024 года Россия заблокировала американскую резолюцию о продлении мандата Группы экспертов ООН, которая следила за соблюдением санкций. Из-за этого у ООН больше нет официального юридического механизма фиксации нарушений.

Триумвират на Востоке — страшный сон мирового гегемона

КНДР пожинает плоды своего суверенитета, обеспечивая стабильное развитие страны и выход на рынки и технологии России и Китая. Россия и Китай — своей ставки на союзника, которому можно доверять. Сейчас на Западе идёт раскрутка темы, что Россия и Китай соперничают за влияние на КНДР. На самом деле западники боятся указанного триумвирата, так как проиграют ему в войне в Азии и Европе. Особенно, если это будет мировая война.

Россия дает триумвирату боевой опыт современной конвенциональной войны, тяжелое машиностроение, ядерные и гиперзвуковые технологии, а также безграничные запасы дешёвой нефти и газа. Китай обеспечивает альянс мощнейшей экономикой, деньгами, станками, микроэлектроникой и технологиями военного назначения (дроны, компоненты для техники). Северная Корея предоставляет гигантские складские запасы снарядов, также вооружение и миллионную армию, готовую к отправке на войну (как в Курскую область), а также рабочую силу для оборонных заводов. Границы между РФ, КНР и КНДР превращаются постепенно в абсолютно непрозрачные для западных разведок коридоры, по которым могут непрерывно идти военные грузы, а финансирование этих потоков — не отследить.

Благодаря помощи Москвы и Пекина, КНДР может в кратчайшие сроки доработать свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), сделав их способными гарантированно преодолевать ПРО США и поражать американские города. Это лишает США возможности эффективно защищать Южную Корею и Японию с помощью своего "ядерного зонтика".

Если же Иран выдержит напор США, то он присоединится к триумвирату, который станет опорой азиатского аналога НАТО в рамках ШОС. Это будет означать конец американского империализма, ослабленного внутренними распрями.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы кндр китай санкции ким чен ын си цзиньпин
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