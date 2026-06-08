Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния

Партия Пашиняна не получила абсолютного большинства на парламентских выборах, премьер Армении теряет возможность проводить свои радикальные реформы.

Фото: wikimapia by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выборы

Оппозиция в Армении не признала выборы

На парламентских выборах в Армении 7 июня общая явка избирателей составила 58,97% (проголосовали 1 476 597 человек из 2 503 976 граждан, имеющих право голоса).

Исходя из результатов, обобщенных Центральной избирательной комиссией, а также применения ряда расчетов и формул (распределение мандатов среди национальных меньшинств, распределение голосов), картина мандатов Национального собрания выглядит следующим образом:

61 мандат получила партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна.

28 мандатов альянс "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

11 мандатов альянс "Армения" Роберта Кочаряна

5 мандатов "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Партии "Гражданский договор" не хватает двух голосов, чтобы получить конституционное большинство в три пятых (3/5). Согласно предварительным данным, наибольшие потери правящая партия понесла в Ереване и южной приграничной Сюникской области, где позиции оппозиционных сил традиционно оказались сильнее.

Следственный комитет Армении официально завел 59 уголовных дел по фактам нарушений в ходе голосования, включая случаи многократного голосования ("каруселей"), 9 человек были задержаны. Зафиксированы жалобы на принуждение работников бюджетной сферы к голосованию за правящую партию и использование риторики запугивания войной со стороны Пашиняна в рамках предвыборной агитации.

По словам Самвела Карапетяна, предвыборная кампания проходила в условиях давления на его сторонников:

"Это были позорные выборы: 75 наших товарищей арестованы, более 700 — задержаны.

Оппозиционные силы (в частности, блок "Сильная Армения" и блок "Армения") категорически отказались признавать эти результаты, обвиняя власти в фальсификациях и давлении. Представители оппозиции и Следственный комитет зафиксировали ряд серьезных инцидентов.

"Молдавский сценарий, молдавские цифры, один в один", —

так прокомментировал в Telegram результаты выборов политолог Мика Бадялян.



По его словам, честных выборов не было (натянули 51% голосов Пашиняну), "но никто их и не ждал". Бадалян напомнил, что Роберт Кочарян не раз заявлял, что "если власти попробуют повторить молдавский сценарий, то получат революцию". Бадалян считает, что ситуация в Армении может решиться только "на улице". И он уверен, что "всё у нас получится".

Могло быть хуже

Представители власти явно надеялись получить конституционное большинство, но высокая явка сорвала эту цель, считает доцент кафедры гражданского права и процесса Ереванского государственного университета Арсен Тавадян.

"Могло быть гораздо хуже. Нынешняя избирательная система даёт правящей силе значительное преимущество и делает практически невозможным смену власти посредством выборов", — отметил он.

По словам Тавадяна, после выборов партия Гражданский договор" значительно ослабла.

"Что бы ни случилось, уже можно зафиксировать один факт: они больше не представляют политический выбор большинства населения. Они — правительство меньшинства", — цитирует Тавадяна Рastinfo. am.

Пашинян теряет возможность вести Армению, куда ему вздумается

Без конституционного большинства Пашинян потеряет возможность реализовать свой главный стратегический план — полную замену действующей Конституции: Баку и Анкара требуют от Еревана убрать из преамбулы Конституции ссылки на Декларацию, в которой упоминается воссоединение Армении и Нагорного Карабаха. Без конституционного большинства Пашинян не сможет выполнить это условие, что может заморозить подписание мирного договора с Азербайджаном.

Предвыборная программа "Гражданского договора" включала пункты по "реформированию" отношений с церковью (фактически — уменьшению её влияния). Но статус церкви закреплен в Конституции, и оппозиция легко заблокирует любые попытки давления на религиозные институты.

Пашиняну также будет крайне тяжело провести через парламент политическое решение о полном выходе из ЕАЭС (Евразийского экономического союза), хотя деньги ЕС он будет продолжать осваивать.

Конечно, если недостающие два мандата не будут найдены при пересчёте голосов или подобных манипуляциях.

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