Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния

Мир » Бывший СССР » Армения

Партия Пашиняна не получила абсолютного большинства на парламентских выборах, премьер Армении теряет возможность проводить свои радикальные реформы.

Выборы
Фото: wikimapia by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выборы

Оппозиция в Армении не признала выборы

На парламентских выборах в Армении 7 июня общая явка избирателей составила 58,97% (проголосовали 1 476 597 человек из 2 503 976 граждан, имеющих право голоса).

Исходя из результатов, обобщенных Центральной избирательной комиссией, а также применения ряда расчетов и формул (распределение мандатов среди национальных меньшинств, распределение голосов), картина мандатов Национального собрания выглядит следующим образом:

  • 61 мандат получила партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна.
  • 28 мандатов альянс "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
  • 11 мандатов альянс "Армения" Роберта Кочаряна
  • 5 мандатов "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Партии "Гражданский договор" не хватает двух голосов, чтобы получить конституционное большинство в три пятых (3/5). Согласно предварительным данным, наибольшие потери правящая партия понесла в Ереване и южной приграничной Сюникской области, где позиции оппозиционных сил традиционно оказались сильнее.

Следственный комитет Армении официально завел 59 уголовных дел по фактам нарушений в ходе голосования, включая случаи многократного голосования ("каруселей"), 9 человек были задержаны. Зафиксированы жалобы на принуждение работников бюджетной сферы к голосованию за правящую партию и использование риторики запугивания войной со стороны Пашиняна в рамках предвыборной агитации.

По словам Самвела Карапетяна, предвыборная кампания проходила в условиях давления на его сторонников:

"Это были позорные выборы: 75 наших товарищей арестованы, более 700 — задержаны.

Оппозиционные силы (в частности, блок "Сильная Армения" и блок "Армения") категорически отказались признавать эти результаты, обвиняя власти в фальсификациях и давлении. Представители оппозиции и Следственный комитет зафиксировали ряд серьезных инцидентов.

"Молдавский сценарий, молдавские цифры, один в один", —
так прокомментировал в Telegram результаты выборов политолог Мика Бадялян.


По его словам, честных выборов не было (натянули 51% голосов Пашиняну), "но никто их и не ждал". Бадалян напомнил, что Роберт Кочарян не раз заявлял, что "если власти попробуют повторить молдавский сценарий, то получат революцию". Бадалян считает, что ситуация в Армении может решиться только "на улице". И он уверен, что "всё у нас получится".

Могло быть хуже

Представители власти явно надеялись получить конституционное большинство, но высокая явка сорвала эту цель, считает доцент кафедры гражданского права и процесса Ереванского государственного университета Арсен Тавадян.

"Могло быть гораздо хуже. Нынешняя избирательная система даёт правящей силе значительное преимущество и делает практически невозможным смену власти посредством выборов", — отметил он.

По словам Тавадяна, после выборов партия Гражданский договор" значительно ослабла.

"Что бы ни случилось, уже можно зафиксировать один факт: они больше не представляют политический выбор большинства населения. Они — правительство меньшинства", — цитирует Тавадяна Рastinfo. am.

Пашинян теряет возможность вести Армению, куда ему вздумается

Без конституционного большинства Пашинян потеряет возможность реализовать свой главный стратегический план — полную замену действующей Конституции: Баку и Анкара требуют от Еревана убрать из преамбулы Конституции ссылки на Декларацию, в которой упоминается воссоединение Армении и Нагорного Карабаха. Без конституционного большинства Пашинян не сможет выполнить это условие, что может заморозить подписание мирного договора с Азербайджаном.

Предвыборная программа "Гражданского договора" включала пункты по "реформированию" отношений с церковью (фактически — уменьшению её влияния). Но статус церкви закреплен в Конституции, и оппозиция легко заблокирует любые попытки давления на религиозные институты.

Пашиняну также будет крайне тяжело провести через парламент политическое решение о полном выходе из ЕАЭС (Евразийского экономического союза), хотя деньги ЕС он будет продолжать осваивать.

Конечно, если недостающие два мандата не будут найдены при пересчёте голосов или подобных манипуляциях.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы выборы армения никол пашинян
Новости Все >
Роба и решётки вместо "всё включено": почему туристы в России выбирают отели-тюрьмы
Хрустящее снаружи, мягкое внутри: рецепт творожного печенья, который просят все гости
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Гаджетов стало слишком много: как простые розетки открывают двери злоумышленникам
Кот не смотрит на часы: как реагирует питомец на ежедневные уходы хозяина на работу
Герметик покрылся траурной каймой: как объявить войну плесени в ванной без едкой химии
Бюрократия перешла все границы: тюменская мать добилась выплат через суд
Забудьте про уксусную эссенцию: особая техника превратит обычные овощи в гастрономическую бомбу
Этот цветок затмит даже розы: как создать в саду контраст, от которого невозможно оторвать взгляд
Экологический джекпот: солнечные фермы превратили пустыни в рай для птиц
Сейчас читают
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Еда и рецепты
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Последние материалы
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Гаджетов стало слишком много: как простые розетки открывают двери злоумышленникам
Кот не смотрит на часы: как реагирует питомец на ежедневные уходы хозяина на работу
Герметик покрылся траурной каймой: как объявить войну плесени в ванной без едкой химии
Бюрократия перешла все границы: тюменская мать добилась выплат через суд
Забудьте про уксусную эссенцию: особая техника превратит обычные овощи в гастрономическую бомбу
Этот цветок затмит даже розы: как создать в саду контраст, от которого невозможно оторвать взгляд
Экологический джекпот: солнечные фермы превратили пустыни в рай для птиц
Кошачий суд не знает пощады: за эти действия пушистый эгоист включит игнор на 5 лет
Больше никакого сухого шампуня: как приучить волосы дольше оставаться чистыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.