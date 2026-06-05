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Любовь Степушова

Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам

Мир » Северная Америка » Карибские страны

Скрытые детали диалога лидеров двух держав о судьбе Острова свободы позволят избежать силового сценария и сохранить России позиции на Кубе.

Флаги Кубы на транспорте
Фото: commons.wikimedia.org by Хорхе Ройан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаги Кубы на транспорте

Путин обеспечил интригу заявлением о переговорах с Трампом по Кубе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами зарубежных СМИ 4 июня подтвердил факт переговоров с президентом США Дональдом Трампом по Кубе, но раскрывать детали отказался, упомянув лишь отправку туда российского танкера.

Путин, скорее всего, обсуждал условия гуманитарных поставок энергоносителей. В марте Трамп заявлял, что "не против" отдельных поставок российской нефти на Кубу, а Минфин США временно выдавал краткосрочные разрешения для танкеров. Предметом разговора могли быть рамки этих исключений. При этом известно, что второй танкер так и не дошёл до Гаваны.

Представляется, что Трамп здесь мало способен на сильные уступки России, так как он заявил о возвращении доктрины Монро, то есть о полном подчинении Западного полушария интересам США. Его желание доминировать в регионе подкрепляется слабостью кубинского суверенитета, ранее поддерживаемого Венесуэлой и Мексикой, которые по разным причинам от этого отказались, а позиция России уязвима украинским кризисом.

Путин попытается избежать силового сценария захвата власти на Кубе

Этот вывод подтверждают недавние заявления Трампа о планах "заняться Кубой" после завершения конфликта с Ираном, имея ввиду принуждение Гаваны к экономическим уступкам, открытию рынка для американских инвесторов и выдворению оппонентов США.

То есть нечто вроде сценария, по которому он провёл Венесуэлу.
Возможно, Путин мог предложить Трампу проводить не силовой сценарий, а постепенную смену режима на более лояльных лиц, который, кстати, не может решить ни одной насущной проблемы страны. Это выгодно Трампу, чтобы избиратель вновь не стал критиковать его за очередную войну.

В обмен на это или на смягчение санкционного удушья Кубы, или на финансовые послабления Трамп мог потребовать от Путина свертывания российского военного присутствия в стране. Кубинский вопрос мог обсуждаться в пакете с другими глобальными темами, включая иранский кризис (помогите нам уговорить Иран отдать свой обогащённый уран и мы оставим Кубу самой делать реформы).

Спасти Кубу может только торг

Ни армия, ни географический фактор, ни идеология не помогут Острову свободы сохраниться в нынешнем виде. Ни Россия, ни Китай не смогут прорвать американскую военную блокаду, чтобы доставить оружие или грузы Кубе в случае горячего конфликта. Остров импортирует до 80% продуктов питания. Без регулярных поставок на Кубе начнется массовый голод.

Спасти Кубу может только торг, и хорошо, если он идёт и по линии Китая. Путин поддерживает этот процесс, он регулярно хвалит Трампа, называя его "мужественным" или "талантливым". Это осознанный дипломатический прием, который позволяет вести переговоры в обход традиционных институтов США (Госдепартамента, Конгресса), где сидят "ястребы" американской политики.

Ситуация, что называется на грани, но Путин не комментировал бы кубинский вопрос, если бы надежды не было. Здесь понадобится всё его умение системного игрока.

Потеря Кубы станет для России тяжёлым ударом

Переход же острова под контроль или сильное влияние США станет для России тяжелым геополитическим ударом, практически полностью ликвидирующим российское присутствие в Западном полушарии. Российский бизнес (прежде всего в сфере энергетики, транспорта, туризма и АПК) потеряет все преференции на острове, а оставшиеся выплаты по советским долгам и по новым кредитам возвращены не будут.

Весной стороны утвердили соглашение, по которому российские компании получают право операционного управления кубинскими промышленными предприятиями. Это позволяет заходить на местные заводы со своими менеджерами и выстраивать свои процессы. Российские инвесторы освобождаются от уплаты налога на прибыль (стандартная ставка на Кубе — 35%) и налога на продажи на длительные сроки. Российскому бизнесу предоставлено право на долгосрочную аренду кубинских земель (до 30-50 лет), что для социалистической Кубы является уникальным исключением. На Кубе ведут бизнес такие компании как КамАЗ и АвтоВАЗ, ИнтерРАО, "Транспортные машины". Это огромный наработанный ресурс, который важно не потерять. В Сирии же, не потеряли, так что надежда есть.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы куба санкции дональд трамп владимир путин
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