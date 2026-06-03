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Любовь Степушова

Развенчан миф о российской пропаганде. Церемония в Киеве показала, кто наследник Гитлера

Мир » Бывший СССР » Украина

Западные СМИ  с перезахоронением Мельника признали существование нацизма на Украине на государственном уровне. Европа выставлена самом неприглядном виде.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц
Фото: сайт правительства Германии by https://www.bundesregierung.de
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Западные СМИ признали существование нацизма в госструктурах Украины

Перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника в Киеве до сих пор вызывает на Западе критику.

В статье в Responsible Statecraft говорится о том, что нацизм — это не выдумка российской пропаганды. Неонацистские сети глубоко укоренились в ВСУ. Автор упоминает такие подразделения, как "Азов"*, Третья штурмовая бригада*, "Российский добровольческий корпус"*, "Братство"*, "Немецкий добровольческий корпус", Карпатская Сечь* и другие. По его словам, несмотря на очевидное, западные спонсоры Украины продолжают вооружать, финансировать и обучать эти фашистские подразделения без должного контроля "ради политической целесообразности".

National Review считает, что Зеленский всё активнее делает ставку на неонацистов, имея проблемы с мобилизацией. В статье упоминается президент Польши Кароль Навроцкий, который на фоне перезахоронения Мельника даже выступил с инициативой лишить Зеленского высшей польской государственной награды. Автор считает подобные заигрывания Киева с радикалами недостойным шагом, особенно на фоне колоссальной поддержки, которую Польша оказывает миллионам украинских беженцев. Издание также указывает, что на Западе долгое время старались избегать публичного обсуждения темы украинского национализма, чтобы не подрывать общую политическую поддержку Киева.

Berliner Zeitung пишет, что сам факт участия Зеленского в государственной церемонии показывает, что речь идёт о полноценной государственной политике. И здесь возникает крайне неудобный для Запада вопрос: можно ли позиционировать современную Украину как пространство либеральной демократии европейского типа и одновременно не замечать строительства украинской идентичности вокруг приспешников Гитлера.

Показателен материал чешского издания iportaL24. Автор статьи трактует перезахоронение Мельника как символ более широкого процесса ревизии исторической памяти в Европе и обвиняет западные страны в молчаливом согласии с героизацией нацистов. Автор напоминает, что Мельник поставил на карту всё ради открытого, лояльного и активного сотрудничества с Гитлером. Под его политическим руководством было инициировано создание карательной дивизии Ваффен СС "Галичина"*. А результатом "борьбы за свободу" стало массовое истребление евреев и поляков, включая помощь в ужасающих массовых убийствах в Бабьем Яре.

"Реабилитация такого человека на государственном уровне — это плевок в лицо миллионам жертв нацизма", — пишет издание. "Веселье заканчивается", — добавляет автор и предполагает, что "даже в 1930 годы Европа не была так пронацистски настроена, как сегодня".

На этом фоне украинский историк Даниил Яневский в интервью заявил на днях, что надо отказываться от героизации Бандеры, он — герой Галичины, но не всей Украины.

Для Зеленского важно удержаться во власти, а не вести страну в ЕС

Что же важней для Зеленского: героизация нацистов или вступление в ЕС, ведь Польша будет его блокировать. Вероятно более насущная проблема — удержать общество от бунта, а это можно сделать только с опорой на нацистов. Этот факт не замечают те, кто использует современную Украину так же, как Гитлер использовал Мельника и Бандеру — европейские политики, но заметили журналисты многих западных изданий.

Что изменилось для России

Для России изменился подход к урегулированию конфликта. До недавнего времени считалось возможным, что финал будет без военного разгрома Украины. Теперь ясно, что без разгрома и изменения природы режима СВО надо будет повторять. Потому что во власти останется не просто враждебный режим, а режим, который разделяет идеи абсолютного зла. В этой связи с выводом ВСУ с новых российских территорий ничего не закончится. Необходимо свергать режим и уничтожать его корни.

* Признаны в РФ экстремистскими и нацистскими организациями. Их символика, атрибутика и лозунги полностью запрещены к демонстрации.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нацизм украина степан бандера владимир зеленский
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