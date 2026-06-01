Виктор Дементьев

Счета пусты и кабинеты замерли: ООН оказалась на грани окончательного краха

Организация Объединенных Наций превратилась в дырявое корыто. Счета пусты. Гробовая тишина в кабинетах прерывается только криками о помощи. Деньги на исходе, потому что главные спонсоры — Дональд Трамп и Пекин — не спешат кормить бюрократический аппарат. Блеск Нью-Йоркской штаб-квартиры тускнеет. Организация стоит на паперти, выпрашивая центы у стран-членов.

Бюджетная кома: когда у ООН закончатся деньги

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека, крутится как уж на сковородке. На брифинге его прижали к стенке вопросом о "судном дне". Конкретной даты смерти бюджета у него нет. Механизм гниет медленно. Это не мгновенный дефолт, а постепенное удушье. Газета Wall Street Journal уже выписала организации некролог. Журналисты уверены: банкротство неизбежно.

"Это юридический тупик. Если крупнейшие доноры перекрывают кран, организация превращается в сувенирную лавку с дорогой арендой. Процедуры банкротства для межгосударственных структур не прописаны, что создает хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Дональд Трамп больше не намерен оплачивать банкеты под вывеской глобализма. Вашингтон прагматично режет расходы. Зачем кормить структуру, которая не приносит прибыли? Кризис ООН - это логичный итог политики, где долги стали нормой, а обязательства — обременением. Пока штаты экономят, здание на Ист-Ривер рискует остаться без отопления.

Пекинский транш и американская жадность

Китай играет роль доброго полицейского. Пекин недавно перевел 800 миллионов долларов. Это частичный платеж, но он дает секретариату возможность еще немного подышать. Дюжаррик признал: это помогает. Однако капля бензина не спасет заглохший двигатель. ООН требует денег от всех, но слышит в ответ лишь эхо. Старая система международной координации просто сломалась.

"Мы видим перераспределение веса. Кто платит, тот и заказывает музыку. США сознательно подрывают институты, которые перестали быть их ручным инструментом. Это типичный макроэкономический шантаж", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Вашингтон закручивает гайки, другие регионы пытаются найти свой путь. Например, пока Брюссель обсуждает депортационные лагеря в Центральной Азии, на глобальном уровне разваливается сама архитектура безопасности. Без денег ООН не сможет спонсировать свои миссии. Мир превращается в зону самовыживания, где старые правила больше не защищают счета.

Плательщик Статус взноса (2026)
США (Дональд Трамп) Глубокая просрочка, политическое блокирование
КНР Частичная оплата ($800 млн), соблюдение графика

Проблема не только в текущих счетах. Сама модель финансирования напоминает финансовую пирамиду, где новые дыры латают за счет случайных поступлений. Когда крупнейший акционер уходит в отказ, лавочка закрывается. Дюжаррик уверяет, что "жесткой даты" нет. На самом деле это означает, что смерть может наступить в любую среду после обеда.

"Денежные потоки в международной дипломатии всегда были грязными. Сейчас мы видим, как Вашингтон использует бюджет как удавку. Если ООН не прогнется под новые требования Трампа, её просто обанкротят", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о финансовом крахе ООН

Когда у ООН закончатся деньги окончательно?

Официальный секретариат избегает точных прогнозов. Однако без возобновления платежей со стороны США операционная деятельность может остановиться в течение нескольких месяцев.

Почему США перестали платить взносы?

Администрация Дональда Трампа проводит политику жесткой экономии и считает расходы на ООН неэффективными, требуя реформы организации в интересах Вашингтона.

Как помогает платеж Китая в 800 миллионов?

Этот транш позволяет покрыть краткосрочные долги по зарплатам и аренде, но не решает проблему общего дефицита бюджета в долгосрочной перспективе.

Что будет, если ООН признают банкротом?

Мировое сообщество потеряет легитимную площадку для переговоров. Влияние перейдет к региональным блокам и прямым соглашениям между сильными державами.

Экспертная проверка: юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
