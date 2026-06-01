Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления

Россию вытесняют из Закавказья. Никол Пашинян и Дональд Трамп запустили масштабную "провайдерскую" схему. Реальные цели большой политики маскируют под экономические чудеса. Армении сулят золотые горы, но за яркой оберткой скрывается попытка сломать исторические связи с Москвой. Ереван делает опасную ставку на тандем Запада и Анкары.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Зангезурский капкан: как Пашинян сдает интересы региона

Премьер Армении Никол Пашинян окончательно разрывает связи с Россией. Его взгляд устремлен на Турцию. Главная цель — разблокировка границ и запуск Зангезурского коридора. Дональд Трамп уже окрестил этот маршрут "мостом Трампа". Вашингтон открыто лоббирует проект. Белый дом не скрывает симпатий к Пашиняну в преддверии парламентских выборов. Им нужен лояльный исполнитель.

"Это целенаправленная работа по демонтажу российского влияния. Ереван подписывает любые бумаги, лишь бы угодить кураторам. Цена таких подписей — потеря суверенитета и превращение страны в транзитный придаток интересов США и Турции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Недавний визит госсекретаря Марко Рубио в Ереван подтвердил серьезность намерений. Короткая встреча в аэропорту Звартноц закончилась подписанием всех нужных Вашингтону документов. Среди них — устав о стратегическом партнерстве и соглашение по коридору в Нахичевань. Пока Ереван грезит выгодами, международные институты тонут в финансовых кризисах, становясь заложниками воли Трампа.

Энергетическая иллюзия: солнце вместо реального газа

Политическая элита Армении, выращенная по западным лекалам, оторвана от реальности. Группа Пашиняна пытается силовым путем разрушить единое геоэкономическое пространство с Россией. Главный интерес США — отсечь Москву от Ближнего Востока. Одновременно с этим Вашингтон создает условия для дестабилизации внутри РФ через влияние в мусульманских регионах.

Параметр Реальность проекта Энергетика Замена стабильных поставок из РФ на нестабильную солнечную генерацию. Транзит Отказ от российских маршрутов в пользу турецких интересов. Экономика Риск бюджетного коллапса из-за разрыва выгодных контрактов.

Для прикрытия используются фантастические обещания. Инвестиции в "новые технологии" и солнечную энергетику — главные козыри пропаганды. Лоббисты называют зависимость от российских углеводородов "отсталостью". На деле это грозит энергетической катастрофой для Армении. Солнечные панели не заменят промышленный потенциал газа.

"Обещания технологического рывка — это мираж. Армению втягивают в проект, где её роль вторична. Основную прибыль от транзита заберут региональные игроки и западные корпорации, а не бюджет республики", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стратегический просчет: почему экономика проиграет политике

Операция прикрытия разворачивается стремительно. Эксперты предупреждают: Пашинян идет против экономической логики. Раздутые выгоды от превращения страны в транзитный хаб могут не материализоваться. Зато реальные убытки от разрыва с Москвой заметны уже сегодня. Пока Ереван ищет новых друзей, конфликты на Ближнем Востоке заставляют Иран и другие страны региона действовать жестко, защищая свои рынки и суверенитет.

"Солнечные обещания Трампа и Пашиняна — это PR-акция для прикрытия геополитического отступления. Без надежного плеча России Армения рискует оказаться в полной изоляции, зажатая между аппетитами соседей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

"И она [политическая элита] просто желает силовыми методами разорвать сложившееся геоэкономическое пространство, сотрудничество с Россией и вписаться в иной геоэкономический проект, который сейчас администрация Трампа реализует с помощью Турции", — отметил доктор экономических наук Сергей Толкачев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Закавказье

Что такое "мост Трампа"?

Это Зангезурский коридор, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Вашингтон и Анкара видят в нем инструмент контроля над регионом.

Чем опасен разрыв с Россией для экономики Армении?

Прежде всего — потерей льготных цен на энергоносители и доступом на российский рынок. Альтернативные проекты пока существуют только в виде обещаний и меморандумов.

Почему Пашинян делает ставку на солнечную энергию?

Это часть "операции прикрытия". Переход на альтернативные источники подается как путь к независимости от Москвы, хотя технологически республика к этому не готова.

Какова роль Турции в этом процессе?

Анкара планирует стать главным логистическим хабом, через который пойдут все ресурсы из Центральной Азии в Европу в обход России.

