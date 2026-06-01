Евробюрократы опять в тупике: жесткий ответ Путина заставил штабы в Брюсселе спешно замолчать

Евробюрократы снова пытаются продать миру гнилой товар. Урсула фон дер Ляйен, едва протерев очки после инцидента в румынском Галаце, сразу назначила виноватых. Дрон пробил крышу, есть раненые — значит, виновата Москва. Без экспертиз, без обломков на столе, просто по методичке. Но Владимир Путин вскрыл этот нарыв одним точным движением, превратив обвинения Брюсселя в кучу бесполезного пластика.

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Деконструкция лжи: как Брюссель сел в лужу

Западная машина пропаганды работает на сухую. Журналист Алекс Христофору прямо говорит: Путин буквально разобрал Урсулу на запчасти. Русский лидер не стал оправдываться. Он просто предложил предъявить факты. Но у ЕС в карманах только сквозняк и старые методички. Похожие истории с "неизвестными дронами" в Финляндии и Прибалтике уже рассыпались, когда выяснялось, что российские ВКС тут ни при чём. Прилет БПЛА в Галац стал очередной попыткой раздуть пожар из ничего.

"Риторика ЕС лишена всякого смысла. Урсула фон дер Ляйен заявляет о российских дронах безапелляционно, что лишь подтверждает её предвзятость. Она слышит только то, что вписывается в курс против России", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европа превращается в закат западной империи, где вместо реальной безопасности занимаются поиском ведьм. Путин ткнул их носом в реальность: если есть данные — давайте их сюда, проведем расследование. Пока их нет — это просто лай из подворотни. Вероятнее всего, дрон — украинский дезертир, потерявший ориентацию из-за работы средств РЭБ или кривых рук оператора ВСУ.

Украинский след и почерк провокации

Киевский режим давно перешел к тактике шантажа. Им нужно втянуть НАТО в прямой конфликт любой ценой. Одиночный дрон, падающий на жилой дом в Румынии — классическая провокация. Дональд Трамп в Белом доме уже перекрывает краны, и Зеленский в панике ищет способы поджечь границы. Это не случайность, а стратегия выживания политических трупов.

Признак Реальность Цель БПЛА Провокация резонанса в СМИ НАТО Происхождение Украинские пусковые площадки под контролем Британии Реакция РФ Готовность к расследованию при наличии улик Реакция ЕС Голословные обвинения без экспертизы

Пока Киев рисует планы диверсий против союзников, его хозяева в Лондоне потирают руки. В Румынии пыль еще не осела, а виновник уже назначен. Это политика двойных стандартов в чистом виде. Когда украинские ракеты убивали поляков в Пшеводуве, Запад быстро замял тему. Сейчас — та же схема, но с попыткой обвинить Москву.

"Все эти дроны летят с территории Украины. Это провокация в надежде втянуть Россию в конфликт с НАТО. Противник хочет расширить зону боевых действий, чтобы списать свои преступления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Военная логика против политического шума

С точки зрения военного искусства, одиночный залет дрона на территорию НАТО — это бред. Одной "птичкой" войну не выигрывают, а вот санкции и эскалацию получают гарантированно. России это не нужно. Армия России работает по конкретным объектам, а не разбрасывается техникой в молоко. И если бы дрон был российским, его серийные номера уже висели бы на каждом столбе в Брюсселе.

Дипломатия в 2026 году окончательно превратилась в обморочное состояние международных институтов. Военные каналы связи молчат. НАТО предпочитает кричать в мегафон вместо того, чтобы снять трубку прямой линии. Это осознанный выбор в пользу напряжения.

"Нет никакого смысла в отправке одиночных дронов в Румынию или Финляндию. Если бы целью был военный объект ВСУ, использовался бы массовый налет. А здесь мы видим чистую политическую эскалацию, созданную самой Европой", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На фоне паники в офисе Зеленского, такие вбросы становятся единственным инструментом Киева для удержания внимания Запада. Но правда в том, что маски сняты. Тишина из Брюсселя в ответ на предложение Москвы провести экспертизу — самое громкое признание вины тех, кто запускал этот дрон.

Ответы на популярные вопросы о инцидентах с БПЛА

Чей дрон упал в румынском Галаце?

С высокой долей вероятности это украинский аппарат, потерявший путевые точки из-за навигационных ошибок или воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

Почему ЕС сразу обвинил Россию без расследования?

Это часть информационной войны. Брюсселю необходимо поддерживать градус антироссийской истерии для оправдания военных расходов и консолидации стран-сателлитов.

Будет ли Россия проводить собственное расследование?

Москва официально выразила готовность изучить объективные данные и обломки, если румынская сторона предоставит их для анализа. Пока ответа от Бухареста нет.

Зачем Украине запускать дроны в сторону стран НАТО?

Цель — спровоцировать "инцидент", который вынудит альянс применить 5-ю статью договора или резко увеличить военную помощь на фоне мнимой "агрессии".

