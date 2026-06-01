Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро

Брюссель предложил странам Центральной Азии сделку, которая может кардинально изменить статус региона в глазах мира и создать внутренний политический кризис.

ЕС конфиденциально обсуждает с Астаной и Ташкентом создание лагерей для мигрантов

По данным Politico, Брюссель рассматривает идею создания центров содержания беженцев в Казахстане и Узбекистане для тех из них, кто не получил убежища в ЕС. Инициатива якобы обсуждается конфиденциально Нидерландами, Австрией, Данией, Германией и Грецией. В обмен они готовы предложить упрощённые визовые режимы.

Известно, что Ташкент, действительно, подписал соглашение с Австрией в ходе официального визита министров иностранных и внутренних дел этой страны 7 мая о транзите через Узбекистан беженцев в Афганистан. Но никак не для размещения их у себя. Также в Ташкенте при поддержке ЕС открыт "Ресурсный центр для мигрантов". Однако он занимается строго обратным: помогает гражданам Узбекистана легально и безопасно уезжать на работу в Европу, а не принимать чужих беженцев.

Казахстан также не ведёт предметных переговоров о создании европейских депортационных центров на своей территории. Казахстан обсуждает соглашение с той же Австрией исключительно по классической формуле реадмиссии. Это означает, что Казахстан готов принимать обратно только своих граждан, которые нарушили визовый режим в ЕС, либо тех нелегалов, которые доказанно попали в Европу транзитом через казахстанскую территорию. Находиться в роли "приёмника" для граждан третьих стран Казахстан отказывается.

Элиты Казахстана и Узбекистана не готовы повышать градус западного влияния

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин считает, что европейцы "всю жизнь находятся в полушаге от создания концентрационных лагерей, это их национальная особенность". Эксперт не исключает, что "лет через пять-десять мы будем наблюдать подобного рода практику в отношении мигрантов", но "сомнительно", что именно в Узбекистане и Казахстане, хотя она будет упакована как гуманитарная миссия "в красивую обёртку".

По мнению эксперта, обе страны переживают сильное западное давление. В Узбекистане оно настолько жёсткое, что вызывает "уже некоторую оторопь и даже, может быть, растерянность".

"Поэтому в такой ситуации размещать ещё у себя сомнительных иностранцев, это было бы, наверное, уже чересчур", — сказал Андрей Грозин для Pravda. Ru. — Тогда у граждан Узбекистана появится ещё большее количество вопросов к своей центральной власти", — добавил он.

В свою очередь, "заигрывание Казахстана с Западом" привело к излишне высокой степени зависимости Астаны от западной политики. Даже Узбекистан "сумел отпетлять от Авраамовых соглашений, но не Астана", отметил Андрей Грозин. Эта излишняя, завязанность на Запад уже сейчас начинает тревожить сами местные элиты и выглядит также "перебором", заключил эксперт.

Почему ЕС обратился к Центральной Азии?

Дело в том, что аналогичные проекты в Африке (например, британский план по Руанде) провалились, а европейские соглашения с Тунисом и Египтом вылились в издевательство над беженцами.

Такие итальянские лагеря действуют в Албании, но местное население считает, что премьер-министр Эди Рама превратил страну в "мусорное ведро" ради личных политических бонусов, а контроль самой Италии над центрами воспринимается как посягательство на суверенитет. Жители портового города Шэнджин надеялись, что проект принесёт рабочие места. Однако им досталась лишь низкооплачиваемая работа по уборке и строительству на начальном этапе. Власти Албании, тем не мене, терпят этот проект, называя его "актом солидарности" в пустой надежде на то, что Рим ускорит вступление Албании в ЕС.

Что касается визовых послаблений, то Албания их имеет как кандидат в ЕС (безвиз на 90 дней). Но в отношении Казахстана и Узбекистана официально прямая сделка — "визовые послабления в обмен на лагеря депортации", не заявлялась. Незначительные послабления (такие как долгосрочные мультивизы или снижение сбора с €90 до €35) Казахстан и Узбекистан получат только тогда, когда подпишут с ЕС соглашения о реадмиссии и докажут, что их граждане не остаются в ЕС нелегально.

Есть расчёт на то, что Ташкент и Астана клюнут на финансовую помощь, инвестиции, распределяемые непрозрачно и затем "попиленные". Однако, и в Астане, и в Ташкенте понимают огромные репутационные, социальные и внутриполитические риски, которые несет за собой размещение лагерей для беженцев из зон военных конфликтов.

