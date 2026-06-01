Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле

История о "русском институте" в Хайфе неожиданно подняла более интересный вопрос — кто и за какие деньги формирует общественное мнение в Израиле?

Похоже, предвыборная кампания в Израиле началась раньше, чем её официально объявили. И, как это часто бывает в такие периоды, в информационное пространство вернулся старый и хорошо знакомый сюжет — российское влияние, Кремль, скрытые операции и, конечно же, Биньямин Нетаньяху.

Поводом стало расследование международной структуры OCCRP, которое затем было подхвачено израильским проектом Shomrim. Согласно якобы "утёкшим" из Кремля документам, российское "Агентство социального дизайна" (SDA), главный исполнитель информационных операций Кремля на Западе, разработало план создания фиктивного научного института в Хайфе, который должен был производить аналитические материалы и формировать благоприятную для Москвы повестку в израильском медиапространстве.

На первый взгляд звучит тревожно. Однако после первых эмоций неизбежно возникает вопрос — а насколько вообще реалистична описанная картина?

Согласно опубликованным данным, на весь проект предполагалось выделить около 125 тысяч долларов. Даже если принять эту цифру безоговорочно, речь идёт примерно о десяти тысячах долларов в месяц. Именно на эти деньги, как следует из публикаций, должны были работать исследователи, готовиться аналитические материалы, формироваться экспертные связи и оказываться влияние на общественное мнение одной из самых политизированных стран мира.

Любой человек, знакомый с израильским медиарынком, прекрасно понимает порядок местных цен. Стоимость рекламных публикаций, PR-сопровождения, конференций и продвижения в ведущих изданиях давно перестала быть секретом. Поэтому возникает вполне естественный вопрос — действительно ли кто-то считает, что десять тысяч долларов в месяц способны изменить общественное мнение Израиля?

Вторая страшилка из той же папки

Если память не изменяет, эта страшилка уже появлялась в израильском информационном поле. В сентябре 2024 года Shomrim уже публиковал материал "Российская кампания влияния в Израиле: создание новой партии, разжигание общественных противоречий и продвижение антиукраинских нарративов". Тогда речь шла не о "научном институте" в Хайфе, а о более накрученном сюжете: борьбе с фашизмом, работе с русскоязычными избирателями, продвижении российской линии по Украине и даже идее создания новой русскоязычной партии, которой заранее рисовали три-четыре мандата в кнессете.

Тогда, как и сейчас, всё строилось вокруг утечек, документов, "внутренних материалов" и неких схем российского влияния. Менялась только декорация: вчера — партия и русскоязычный электорат, сегодня — исследовательский институт и академическая повестка. Но общий сюжет оставался прежним: где-то за кулисами обязательно сидит Москва, которая за сравнительно скромные деньги пытается управлять израильской политикой. Как говорится, кому какая утечка досталась, тот ту песню и поёт.

Но оставим страшилки и поговорим о сегодняшнем дне. Точнее, о деньгах. Хотя для начала начнём с тех, кто рассказывает нам подобные истории.

Кто расследует расследователей

Первоначально материал появился в OCCRP — международной сети расследовательской журналистики, которая существует уже много лет и имеет серьёзную репутацию в профессиональном сообществе. Однако столь же известна и система её финансирования.

В разные годы среди доноров OCCRP фигурировали:

Агентство США по международному развитию (USAID)*;

госдепартамент США;

Национальный фонд поддержки демократии (NED);

Фонд "Открытое общество"* Джорджа Сороса;

Европейская комиссия,

а также различные государственные агентства западных стран и крупные частные фонды.

Сама организация этого не скрывает.

Разумеется, получение грантов не является преступлением и автоматически не делает расследование недостоверным. Однако критики OCCRP уже давно обращают внимание на одну особенность. Большая часть наиболее громких публикаций организации касается государств, политических движений и лидеров, находящихся в конфликте с США и Евросоюзом. Россия, Сербия, Венгрия, различные евроскептические силы регулярно оказываются в центре внимания подобных расследований. Это не доказательство предвзятости. Но это важный политический контекст, который обычно остаётся за кадром.

Израильский партнёр и его спонсоры

В Израиле историю продвигает Shomrim — Центр медиа и демократии. Организация была создана в 2019 году при активном участии фонда Laura and Gary Lauder Family Venture Philanthropy. Сам Shomrim указывает, что одним из основателей проекта является Гэри Лаудер — представитель семьи, создавшей косметическую империю Estée Lauder, а также управляющий партнёр венчурной компании Lauder Partners в Кремниевой долине. Фонд работает по модели "venture philanthropy”: запускает новые общественные проекты, даёт стартовое финансирование и масштабирует через сеть доноров.

Согласно финансовой отчётности, опубликованной в израильских реестрах, доходы Shomrim в последние годы превышают 6 млн шекелей ежегодно. При этом более 90% средств поступают из-за рубежа. Только в 2024 году организация получила около 6,3 млн шекелей, из которых примерно 5,6 млн пришли от иностранных доноров. Переводя на более привычный язык, речь идёт примерно о 1,5-2 млн долларов в год. То есть около 150 тысяч долларов ежемесячно.

И здесь возникает любопытное сравнение. Нас призывают опасаться гипотетического российского института с бюджетом около 10 тысяч долларов в месяц. При этом организация, предупреждающая нас об этой угрозе, располагает ресурсами примерно в 150 тысяч долларов ежемесячно и получает их на постоянной основе. Разница составляет не проценты и не разы. Она составляет порядок величины. Поэтому возникает закономерный вопрос — кто в действительности обладает большими возможностями для формирования общественного мнения?

Деньги и идеология

Но и это ещё не всё. Среди доноров Shomrim фигурируют фонд семьи Лаудер, Charles H. Revson Foundation, Jewish Federations of North America, UJA-Federation of New York, Leon Levy Foundation, Taube Foundation и ряд других американских благотворительных организаций. Все эти структуры открыто декларируют поддержку либерально-демократических ценностей, развитие гражданского общества, продвижение прав человека, независимой журналистики и институтов западной демократии. В этом нет ничего незаконного.

Но это означает, что деньги поступают не из политического вакуума. Они поступают из вполне определённой идеологической среды, которая имеет собственное представление о том, каким должен быть Израиль, какой должна быть его демократия и какое политическое будущее страны является желательным.

Поэтому возникает ещё один вопрос. Если российские деньги автоматически считаются вмешательством в демократические процессы, то почему американские деньги автоматически считаются защитой демократии? Где проходит граница между влиянием и поддержкой? И кто именно проводит эту границу?

Через какие СМИ распространяется история

Не менее интересно посмотреть и на медийную среду, через которую распространяются подобные расследования.

Shomrim активно сотрудничает с журналистами и редакциями, которые традиционно ассоциируются с либеральным и центристским сегментом израильского медиапространства. Среди партнёров и участников различных проектов фигурируют журналисты и авторы, связанные с Haaretz, TheMarker, Calcalist, Times of Israel, Channel 12 и другими площадками. Само по себе это тоже не является проблемой. Однако трудно не заметить, что речь идёт преимущественно об одной части политического спектра. Мы не видим аналогичной плотности связей с консервативными или национально ориентированными медиа.

Поэтому, когда очередное расследование неожиданно приводит читателя к выводу о вреде Нетаньяху, опасности правого лагеря и необходимости спасения демократии, возникает ощущение, что перед нами не просто журналистское расследование, а элемент более широкой политической дискуссии.

"Другая лига" снова на поле

Самое показательное во всей этой истории — скорость, с которой разговор о России превратился в разговор о Нетаньяху. Почти сразу были извлечены знаменитые предвыборные плакаты с Владимиром Путиным и лозунгом "Лига ахерет" — "Другая лига". Израильтянам вновь напомнили о тех кадрах, которые уже много лет используются политическими противниками премьер-министра. Нетаньяху рядом с Путиным. Любопытно лишь то, что на тех же плакатах присутствовал и Дональд Трамп. Но о Трампе в нынешних публикациях предпочитают не вспоминать. Потому что тогда рушится необходимая ассоциация. Но Путин с Нетаньяху должен остаться. А всё остальное оказывается лишним. Именно так работает современная политическая коммуникация.

Поэтому главный вопрос этой истории, возможно, заключается вовсе не в России. Главный вопрос состоит в другом. Если иностранное влияние действительно является угрозой демократии, готовы ли борцы за демократию применять этот принцип ко всем иностранным деньгам одинаково? Или существуют деньги правильные и деньги неправильные? Потому что если десять тысяч долларов в месяц из Москвы представляют смертельную угрозу для израильской демократии, а 150 тысяч долларов в месяц из Нью-Йорка и Сан-Франциско — её спасение, то, возможно, речь идёт уже не о демократии. А о том, кто именно получает право определять её правила.

*- организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.