Любовь Степушова

Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион

США признали уличные банды Бразилии международными террористами, этот шаг должен повлиять на выборы, депортации мигрантов и военное присутствие США в регионе.

Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва
Трамп вмешался в президентские выборы в Бразилии

США включили бандитские группировки Бразилии Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV) в американский список иностранных террористических организаций (FTO). Правительство США утверждает, что деятельность этих групп распространяется за пределы Бразилии в другие страны Латинской Америки и даже в Соединенные Штаты.

Администрация действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Сильвы выступала против этого шага, заявляя, что данные группировки являются уголовными преступниками, а не террористами, так как у них нет политической или религиозной идеологии.

Решение Вашингтона совпало с подготовкой к президентским выборам в Бразилии и на следующий день после встречи сенатора и кандидата в президенты от оппозиции Флавио Болсонару с госсекретарем США Марко Рубио, а днём ранее — с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. В Бразилии многими это было расценено однозначно — бразильские правые никогда не были обеспокоены борьбой с бандами. Они лишь используют этот вопрос в своих электоральных целях.

Вашингтон хочет запугать Лулу повторением истории с Мадуро

Статус террористических организаций открывает для США юридическую лазейку для блокировок финансовых транзакций, ведения разведывательных операций или даже силового давления в регионе без санкции местных властей. Введение жёстких мер со стороны США ничего не меняет в борьбе с этими группировками, но даёт право США вторгнуться на бразильскую территорию под предлогом борьбы с терроризмом. Так, как это было сделано при обосновании похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Создаётся давление и на бразильскую диаспору в США, так как позволяет американским властям значительно упростить процедуру депортации бразильских мигрантов. Теперь любого "подозреваемого" в связях с PCC или CV можно выдворять из США по ускоренной антитеррористической процедуре, без длительных судебных разбирательств.

Не секрет, что правительство Лулы не является лояльным Вашингтону. Бразилия является одним из основателей БРИКС и активно продвигает идею многополярного мира, выступает за дедолларизацию международной торговли и создание альтернативных расчётных систем, что подрывает финансовую гегемонию США. Правительство Лулы также поддерживает стратегическое партнерство с Китаем — крупнейшим торговым партнером Бразилии, и сохраняет дипломатические каналы с Россией. Бразилия отказалась поставлять оружие Украине, критиковала США за разжигание конфликта и осудила действия Израиля в секторе Газа, назвав их геноцидом. Лула выступает против американских санкций в отношении Венесуэлы и Кубы, считая их незаконным вмешательством во внутренние дела латиноамериканских государств.

Трамп вводил 50% пошлины на ряд бразильских товаров и критиковал преследование своего союзника, экс-президента Жаира Болсонару. Лула, в свою очередь, публично заявлял, что "Трамп не является императором мира". Таким образом, правительство Лулы ведёт себя как антиамериканский лидер Глобального Юга, что совершенно не нравится Вашингтону.

Семья Болсонару поощряет неоколониализм США

По словам лидера фракции правящей "Партии Трудящихся" в палате депутатов, конгрессмена Педро Укзаи, речь идёт о политической борьбе. Семья Болсонару сама связана с организованной преступностью, "а пытается изображать из себя защитника безопасности" бразильцев.

"Бразилии необходимо бороться с организованной преступностью с помощью сильного государства, суверенитета и бразильского законодательства. Бразилия — не колония. Бразилия принадлежит бразильцам", — сказал он.

Обвинения Укзаи основаны на реальных и многолетних расследованиях правоохранительных органов Бразилии, которые официально задокументировали тесные контакты клана Болсонару с криминальным миром Рио-де-Жанейро. Например, с бразильскими "милициями" — это опаснейшие военизированные ОПГ, состоящие из бывших и действующих полицейских, военных и пожарных. Они контролируют целые районы Рио-Де-Жанейро, занимаясь вымогательством, рэкетом, заказными убийствами и нелегальным строительством. Бразильцы говорят, что бандиты из PCC и CV и в подмётки им не годятся.

Скорее всего попытка вмешаться во внутренние дела Бразилии обернётся победой Лулы на предстоящих выборах 4 октября. Если же нет, то тогда Латинскую Америку ожидают тёмные времена возврата к госпереворотам по желанию США.

