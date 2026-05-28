Андрей Николаев

Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами

Наши надзорные органы не на шутку разыгрались и последовательно ограничили импорт в Россию из Армении ряда товарных позиций, среди которых и легендарный армянский коньяк. А началось всё с цветочков. Вопрос только — а какими в итоге окажутся ягодки для России и Армении, сладкими или горькими?

Фото: Wikipedia by Veni Markovski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ограничения против армянских товаров

Итак, на наших глазах разыгрывается действо, которое непонятно к какому жанру отнести. То ли трагедия, то ли комедия, то ли все закончится историей любви с концовкой — "жили они долго и счастливо".

В этой постановке участвуют:

  1. c одной стороны — Россия в лице Роспотребнадзора и Россельхознадзора;
  2. с другой — Армения, конкретнее ряд производителей, ну и в целом многострадальный армянский народ.

Стоило бы сюда ещё добавить Евросоюз, но почему-то думается, что он либо автор идеи, либо даже незримый режиссёр. По меньшей мере — точно образец для подражания.

Если раскрыть список "пострадавших" продуктов Армении подробнее, то увидим, здесь такой набор:

  • цветочная продукция;
  • минеральная вода "Джермук";
  • армянский коньяк трёх видов.

Ереван между Москвой и Евросоюзом

Очевидно, что введённые ограничения есть следствие усугубившихся противоречий между Ереваном и Москвой. Армения во все глаза смотрит на Евросоюз, так сказать "райский сад". Москва же заинтересована в сотрудничестве с Арменией. А то и другое одновременно плохо сочетается. Вернее, никак. Хотя Пашинян и утверждает, что он сможет. Ну, посмотрим.

Всё это происходит в преддверии грядущих парламентских выборов в Армении, которые считаются судьбоносными. Чья партия победит: прозападная или политики, настроенные на сотрудничество с Россией, — с теми и будут дружить в массе своей граждане Армении.

Россия перестала стесняться

Россия ничего не изобретает. Экономические меры во всём мире являются стандартной практикой воздействия на недоговорные страны. Правда Россия по жизни как-то не сильно практиковала такие методы. Считая их не совсем достойными, но с волками жить — по волчьи выть. И хочется в этот раз сказать: "Ну наконец-то мы перестали стесняться".

Одно только странно, что Россия начала не с врагов, а с друзей. Именно так Армения позиционируется у нас на высшем уровне — старый многовековый союзник и друг России.

Вместо того, чтобы вводить санкции против откровенных врагов, например, стран Евросоюза, мы вдруг начинаем кучно сыпать запретами против страны, которая в принципе помогала нам обходить санкции. Выглядит это как желание выместить зло, полученное от одного недоброжелателя, на совершенно постороннем человеке.

Почему надо бить своих

Напрашивается хрестоматийный пример семейных ситуаций. Допустим, у мужа и отца семейства случились проблемы на работе. Там он ничего возразить не может, в силу разных обстоятельств. Но приходит домой и начинает на всех срываться. У нас тут конечно не семья, а "высокая" внешняя политика, но всё же. Почему надо бить своих? Чтобы чужие боялись? Там наверху у нас, наверное, думают, что Армения после введения ограничений резко побежит к нам на поклон?

Запреты перед выборами

Трагикомизм ситуации ещё и в том, что это всё начинает делаться за две недели до выборов. Причём пакетно:

  • цветы,
  • минералка,
  • коньяк.

Уже слышатся намеки и на плодоовощную продукцию. Какой-то праздничный стол прямо получается: спиртное, фрукты, цветы. Явно в российских госструктурах решили подойти к делу с ехидным юморком.

Ну, хорошо, встанет сейчас импорт из Армении. И что? В Армении сразу улучшится отношение к России? Да скорее напротив. Пропашиняновские политические силы сейчас вовсю будут эту тему педалировать — смотрите, как топорно действует Россия. Мало того, что Россия не помогла Армении с Карабахом (таков распространённый общественный дискурс в Армении), так ещё решила грубо закрыть границу для нашей продукции. Так и видится лозунг Пашиняна: "Мы России не нужны. А Запад нам поможет".

Какая пословица здесь подходит

Вообще вся эта история вызывает в памяти целый ряд русских пословиц, причём взаимоисключающих. Что, в общем-то, не удивительно для нашей страны:

  •  "Русские долго запрягают, но быстро едут";
  • "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится";
  • "Перед смертью не надышишься";
  • "Заставь "хорошего человека" Богу молиться, он весь лоб расшибёт".

Какая из формул народной мудрости больше всего живописует наш случай? Время покажет.

Имитация бурной деятельности

Почему в самом начале говорится об этой ситуации как о постановке? Потому, что от этой всей истории попахивает примитивным формализмом, свойственным бюрократической организации. Если хотите, имитацией бурной деятельности.

Некий абстрактный чиновник видит, что ситуация развивается не так, как надо, а сроки горят, решает в последний момент прикрыть свои тылы и начинает реализовывать набор некоторых мер. Польза от них не очевидная, но галочку можно поставить: "Вот, мы старались. А они нас не поняли".

Международные отношения не работают на авось

Можно привести ещё один пример, который мы все в жизни проходили. Завтра — экзамен, а мы тянули-тянули, развлекались и только вечером сели за учебники. Выучить в такой ситуации вряд ли что получится. Поэтому жёсткие реалисты тратят последнюю ночь перед экзаменом на написание шпаргалок. Ну и на всякий случай, успевают выучить один билет. Вдруг он попадёт. Вся надежда на авось. И мы знаем, такие случаи бывают — со счастливым билетом.

Только в международных отношениях это не работает. В одночасье можно только всё испортить. На налаживание отношений нужны годы тонкой и ювелирной работы.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
