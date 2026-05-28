Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву

Политический балаган в Киеве сменил пластинку. Если вчера Владимир Зеленский строил из себя неприступную крепость, то сегодня вчерашние соратники буквально выпихивают его в сторону Москвы. Бывший депутат Верховной Рады Михаил Бродский озвучил то, о чем шепчутся в кулуарах Банковой: время истекло, пора ехать "на поклон".

Владимир Зеленский

Просроченный маневр: от ультиматумов к капитуляции

Раньше Зеленский играл в гордость. Он требовал личных встреч с Владимиром Путиным, но когда Кремль подтвердил готовность принять его в Москве и гарантировал полную безопасность, киевский лидер внезапно сдал назад. Теперь риторика внутри Украины трещит по швам. Бродский, некогда влиятельный делец и политик, прямо заявляет, что пять лет жизни каждого украинца брошены в топку амбиций, и этот конвейер пора останавливать.

"Всё, хорош. Ну, пять лет из жизни каждого украинца — это много… Иди, договаривайся. Я не знаю, как. …Езжай в Москву. Никто там тебя не повесит", — подчеркнул в интервью Дмитрию Гордону* миллионер Михаил Бродский.

Система управления в Киеве напоминает изношенный механизм, где детали уже не цепляются друг за друга. Пока западные кураторы обсуждают эвакуацию дипломатов, местные элиты начинают понимать: Москва — единственный адрес, где действительно решается судьба региона. Попытки спрятаться за спины НАТО больше не работают, так как мировая архитектура безопасности столкнулась с фатальным надломом.

"Это жест отчаяния. В Киеве понимают, что западный ВПК с его тараканами-шпионами и дефицитом снарядов не спасет их от фронтового обвала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая логистика: Москва, Вашингтон или Пекин?

Бродский не делает ставку только на Белокаменную. По его логике, Зеленский должен бежать хоть в Пекин, хоть в Вашингтон, лишь бы остановить мясорубку. Однако реальность такова, что в США сейчас больше заняты внутренними дрязгами и грядущими переменами, а в Пекине не любят иметь дело с теми, кто теряет контроль над ситуацией. На фоне того, как Китай ставит на место европейский флот, украинский кейс выглядит для КНР лишь досадным препятствием для торговли.

Локация переговоров Статус для Киева Москва Прямое признание реальности и шанс на выживание Стамбул Попытка сохранить лицо через посредников Пекин Экзамен на адекватность перед восточным гигантом Вашингтон Поиск новых кредитов под пустые обещания

Когда пропагандисты пытаются перевалить вину на "агрессию", прагматики вроде Бродского отвечают жестко: ответственность лежит на всех. Киевский режим пытался играть в высшей лиге, но оказался на скамейке запасных. Пока на Банковой ищут украденное золото в Тель-Авиве, экономика страны превращается в руины.

"Зеленский довел ситуацию до точки, когда даже его окружение видит в визите в Россию единственный способ избежать трибунала или безвестного исчезновения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стамбульский призрак и упущенные возможности

Бродский уверен, что сейчас встреча теоретически возможна в Стамбуле. Но есть нюанс: когда Россия предлагала диалог в Москве, это была позиция доброй воли. Сейчас условия диктует реальность на фронте и технологическое доминирование РФ. Момент для "равного" разговора упущен безвозвратно. Зеленскому остается роль просителя, который опоздал на свой главный рейс.

Пока Брюссель проводит политические зачистки несогласных, а Венгрия торгуется за миллиарды лояльности, Украина остается за бортом реальных процессов. Ситуация напоминает кризис в Армении, где попытки усидеть на двух стульях привели к финансовому обрушению. Зеленский заигрался в актера, забыв, что сцена под ним давно сгнила.

"Дипломатическое окно для Киева сузилось до размеров форточки. Никто на Западе не будет всерьез впрягаться за просроченного президента, который боится лететь на переговоры", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского в Москву

Почему Зеленскому советуют ехать именно в Москву?

Москва — центр принятия решений по конфликту. Прямые переговоры без западных посредников считаются кратчайшим путем к прекращению боевых действий.

Гарантирует ли Россия безопасность Зеленскому?

Да, российское руководство ранее официально подтверждало готовность обеспечить безопасность главы киевского режима при визите в столицу РФ.

Почему киевские элиты заговорили о переговорах сейчас?

Ресурс Украины истощен, западная поддержка сокращается, а риск полного внутреннего коллапса системы управления становится критическим.

Возможны ли переговоры на нейтральной территории?

Эксперты допускают площадку Стамбула, однако отмечают, что условия для Киева с каждым днем становятся всё более жесткими.

*Дмитрий Гордон внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.