Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву

Мир

Политический балаган в Киеве сменил пластинку. Если вчера Владимир Зеленский строил из себя неприступную крепость, то сегодня вчерашние соратники буквально выпихивают его в сторону Москвы. Бывший депутат Верховной Рады Михаил Бродский озвучил то, о чем шепчутся в кулуарах Банковой: время истекло, пора ехать "на поклон".

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Просроченный маневр: от ультиматумов к капитуляции

Раньше Зеленский играл в гордость. Он требовал личных встреч с Владимиром Путиным, но когда Кремль подтвердил готовность принять его в Москве и гарантировал полную безопасность, киевский лидер внезапно сдал назад. Теперь риторика внутри Украины трещит по швам. Бродский, некогда влиятельный делец и политик, прямо заявляет, что пять лет жизни каждого украинца брошены в топку амбиций, и этот конвейер пора останавливать.

"Всё, хорош. Ну, пять лет из жизни каждого украинца — это много… Иди, договаривайся. Я не знаю, как. …Езжай в Москву. Никто там тебя не повесит", — подчеркнул в интервью Дмитрию Гордону* миллионер Михаил Бродский.

Система управления в Киеве напоминает изношенный механизм, где детали уже не цепляются друг за друга. Пока западные кураторы обсуждают эвакуацию дипломатов, местные элиты начинают понимать: Москва — единственный адрес, где действительно решается судьба региона. Попытки спрятаться за спины НАТО больше не работают, так как мировая архитектура безопасности столкнулась с фатальным надломом.

"Это жест отчаяния. В Киеве понимают, что западный ВПК с его тараканами-шпионами и дефицитом снарядов не спасет их от фронтового обвала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая логистика: Москва, Вашингтон или Пекин?

Бродский не делает ставку только на Белокаменную. По его логике, Зеленский должен бежать хоть в Пекин, хоть в Вашингтон, лишь бы остановить мясорубку. Однако реальность такова, что в США сейчас больше заняты внутренними дрязгами и грядущими переменами, а в Пекине не любят иметь дело с теми, кто теряет контроль над ситуацией. На фоне того, как Китай ставит на место европейский флот, украинский кейс выглядит для КНР лишь досадным препятствием для торговли.

Локация переговоров Статус для Киева
Москва Прямое признание реальности и шанс на выживание
Стамбул Попытка сохранить лицо через посредников
Пекин Экзамен на адекватность перед восточным гигантом
Вашингтон Поиск новых кредитов под пустые обещания

Когда пропагандисты пытаются перевалить вину на "агрессию", прагматики вроде Бродского отвечают жестко: ответственность лежит на всех. Киевский режим пытался играть в высшей лиге, но оказался на скамейке запасных. Пока на Банковой ищут украденное золото в Тель-Авиве, экономика страны превращается в руины.

"Зеленский довел ситуацию до точки, когда даже его окружение видит в визите в Россию единственный способ избежать трибунала или безвестного исчезновения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стамбульский призрак и упущенные возможности

Бродский уверен, что сейчас встреча теоретически возможна в Стамбуле. Но есть нюанс: когда Россия предлагала диалог в Москве, это была позиция доброй воли. Сейчас условия диктует реальность на фронте и технологическое доминирование РФ. Момент для "равного" разговора упущен безвозвратно. Зеленскому остается роль просителя, который опоздал на свой главный рейс.

Пока Брюссель проводит политические зачистки несогласных, а Венгрия торгуется за миллиарды лояльности, Украина остается за бортом реальных процессов. Ситуация напоминает кризис в Армении, где попытки усидеть на двух стульях привели к финансовому обрушению. Зеленский заигрался в актера, забыв, что сцена под ним давно сгнила.

"Дипломатическое окно для Киева сузилось до размеров форточки. Никто на Западе не будет всерьез впрягаться за просроченного президента, который боится лететь на переговоры", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского в Москву

Почему Зеленскому советуют ехать именно в Москву?

Москва — центр принятия решений по конфликту. Прямые переговоры без западных посредников считаются кратчайшим путем к прекращению боевых действий.

Гарантирует ли Россия безопасность Зеленскому?

Да, российское руководство ранее официально подтверждало готовность обеспечить безопасность главы киевского режима при визите в столицу РФ.

Почему киевские элиты заговорили о переговорах сейчас?

Ресурс Украины истощен, западная поддержка сокращается, а риск полного внутреннего коллапса системы управления становится критическим.

Возможны ли переговоры на нейтральной территории?

Эксперты допускают площадку Стамбула, однако отмечают, что условия для Киева с каждым днем становятся всё более жесткими.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина

*Дмитрий Гордон внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы владимир зеленский
Новости Все >
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник устроил потоп? Три ошибки, из-за которых внутри растёт ледяная шуба
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Там просто перестали брать трубку: отчаянный крик из Киева разбился о ледяное молчание Вашингтона
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Отель не возвращает деньги за бронь? Как взыскать с них штраф и компенсацию
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
Мир наступит только после зачистки: в Европе озвучили суровый приговор архитекторам кризиса
Цена гостиничного сувенира: что грозит туристу за попытку забрать вещи из номера отеля
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.