Политический балаган в Киеве сменил пластинку. Если вчера Владимир Зеленский строил из себя неприступную крепость, то сегодня вчерашние соратники буквально выпихивают его в сторону Москвы. Бывший депутат Верховной Рады Михаил Бродский озвучил то, о чем шепчутся в кулуарах Банковой: время истекло, пора ехать "на поклон".
Раньше Зеленский играл в гордость. Он требовал личных встреч с Владимиром Путиным, но когда Кремль подтвердил готовность принять его в Москве и гарантировал полную безопасность, киевский лидер внезапно сдал назад. Теперь риторика внутри Украины трещит по швам. Бродский, некогда влиятельный делец и политик, прямо заявляет, что пять лет жизни каждого украинца брошены в топку амбиций, и этот конвейер пора останавливать.
"Всё, хорош. Ну, пять лет из жизни каждого украинца — это много… Иди, договаривайся. Я не знаю, как. …Езжай в Москву. Никто там тебя не повесит", — подчеркнул в интервью Дмитрию Гордону* миллионер Михаил Бродский.
Система управления в Киеве напоминает изношенный механизм, где детали уже не цепляются друг за друга. Пока западные кураторы обсуждают эвакуацию дипломатов, местные элиты начинают понимать: Москва — единственный адрес, где действительно решается судьба региона. Попытки спрятаться за спины НАТО больше не работают, так как мировая архитектура безопасности столкнулась с фатальным надломом.
"Это жест отчаяния. В Киеве понимают, что западный ВПК с его тараканами-шпионами и дефицитом снарядов не спасет их от фронтового обвала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Бродский не делает ставку только на Белокаменную. По его логике, Зеленский должен бежать хоть в Пекин, хоть в Вашингтон, лишь бы остановить мясорубку. Однако реальность такова, что в США сейчас больше заняты внутренними дрязгами и грядущими переменами, а в Пекине не любят иметь дело с теми, кто теряет контроль над ситуацией. На фоне того, как Китай ставит на место европейский флот, украинский кейс выглядит для КНР лишь досадным препятствием для торговли.
|Локация переговоров
|Статус для Киева
|Москва
|Прямое признание реальности и шанс на выживание
|Стамбул
|Попытка сохранить лицо через посредников
|Пекин
|Экзамен на адекватность перед восточным гигантом
|Вашингтон
|Поиск новых кредитов под пустые обещания
Когда пропагандисты пытаются перевалить вину на "агрессию", прагматики вроде Бродского отвечают жестко: ответственность лежит на всех. Киевский режим пытался играть в высшей лиге, но оказался на скамейке запасных. Пока на Банковой ищут украденное золото в Тель-Авиве, экономика страны превращается в руины.
"Зеленский довел ситуацию до точки, когда даже его окружение видит в визите в Россию единственный способ избежать трибунала или безвестного исчезновения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Бродский уверен, что сейчас встреча теоретически возможна в Стамбуле. Но есть нюанс: когда Россия предлагала диалог в Москве, это была позиция доброй воли. Сейчас условия диктует реальность на фронте и технологическое доминирование РФ. Момент для "равного" разговора упущен безвозвратно. Зеленскому остается роль просителя, который опоздал на свой главный рейс.
Пока Брюссель проводит политические зачистки несогласных, а Венгрия торгуется за миллиарды лояльности, Украина остается за бортом реальных процессов. Ситуация напоминает кризис в Армении, где попытки усидеть на двух стульях привели к финансовому обрушению. Зеленский заигрался в актера, забыв, что сцена под ним давно сгнила.
"Дипломатическое окно для Киева сузилось до размеров форточки. Никто на Западе не будет всерьез впрягаться за просроченного президента, который боится лететь на переговоры", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Москва — центр принятия решений по конфликту. Прямые переговоры без западных посредников считаются кратчайшим путем к прекращению боевых действий.
Да, российское руководство ранее официально подтверждало готовность обеспечить безопасность главы киевского режима при визите в столицу РФ.
Ресурс Украины истощен, западная поддержка сокращается, а риск полного внутреннего коллапса системы управления становится критическим.
Эксперты допускают площадку Стамбула, однако отмечают, что условия для Киева с каждым днем становятся всё более жесткими.
*Дмитрий Гордон внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
