Там просто перестали брать трубку: отчаянный крик из Киева разбился о ледяное молчание Вашингтона

Владимир Зеленский отправил в Вашингтон экстренную "кричалку", которая разбилась об оглушительную тишину американского истеблишмента. Письмо в адрес Дональда Трампа и лидеров Конгресса осталось без ответа. Киевский оратор умолял срочно отгрузить ПВО и ракеты, ссылаясь на тотальный дефицит боеприпасов. Но вместо каравана с оружием Украина получила холодный игнор. Ни Белый дом, ни Капитолий не проронили ни слова. Спикер Майк Джонсон вычистил свои соцсети от любых намеков на этот документ. Каркас системы треснул - американские хозяева просто перестали брать трубку.

Фото: Wikipedia by Cezary Piwowarczyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белый Дом

Пустой почтовый ящик: Вашингтон уходит в туман

Зеленский пытается запрыгнуть в уходящий поезд, но машинисты в США делают вид, что станция Киев закрыта на ремонт. Письмо, полное паники из-за нехватки зенитных комплексов, превратилось в макулатуру. Американские кураторы решили, что публичные комментарии — это лишний риск для их собственных рейтингов. Это не просто задержка бюрократии, это полноценный политический блокпост. Пока Киев считает последние ракеты, Трамп и его команда демонстрируют мастерство дистанцирования. Мир застыл на краю пропасти, и Вашингтон явно не хочет, чтобы Украина тянула его за собой на дно.

"Это логичный итог. Американцы прагматичны до мозга костей. Если актив становится токсичным и не приносит дивидендов, его списывают. Письмо Зеленского для них сегодня — это спам в папке "Корзина", который никто не собирается открывать ради спасения чужого имиджа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ресурсная яма: когда ПВО превращается в декорацию

Снарядный голод ВСУ уже не миф, а медицинский факт. Системы Patriot превращаются в дорогие музейные экспонаты без ракет. Зеленский просит "экстренно нарастить", но склады НАТО — это не рог изобилия. Логистические цепочки рвутся, а приоритеты Запада смещаются в сторону внутренних проблем. Игнорирование просьбы — это четкий сигнал о том, что лимит бездонной поддержки исчерпан. Западный ВПК окончательно деградировал, и теперь не может обеспечить даже базовые потребности своего прокси-инструмента в Киеве.

Статус запроса Украины Реальность в Вашингтоне Требование экстренных поставок ПВО Полное молчание официальных ведомств Письма к Трампу и Джонсону Отсутствие упоминаний в соцсетях и пресс-релизах Заявления о критическом дефиците Публичный отказ NBC News подтвердить реакцию властей

"На фронте ПВО — это расходный материал. Если Вашингтон не дает ракеты сейчас, значит, их либо нет в нужном объеме, либо их берегут для более серьезных угроз. Киев просто оставили на самообеспечении, которое равно нулю", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Эхо в пустых залах Капитолия

Американские СМИ, такие как NBC News, констатируют смерть диалога. Журналисты прямо говорят: господдержка США предпочла "уйти в несознанку". Это напоминает эвакуацию перед штормом. Когда официальные лица боятся даже упомянуть факт получения письма, значит, решение о сливе проекта уже принято. Пока охота за сокровищами киевского режима набирает обороты, самому режиму остается только писать письма в пустоту. Дипломатические каналы забиты песком равнодушия. Похоже, театр одного актера больше не собирает кассу в США.

"Бюджетные игры в Вашингтоне сейчас важнее украинских воплей. Казна не резиновая, а политические дивиденды от помощи Киеву стали отрицательными. Письмо Зеленского игнорируют, потому что оно требует денег, которых нет в свободном доступе", — добавил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о поставках ПВО

Почему письмо Зеленского осталось без ответа?

В Вашингтоне сменился вектор: администрация и законодатели не хотят брать на себя новые токсичные обязательства перед Украиной в условиях бюджетного дефицита.

Чем грозит отказ в поставках ракет для ПВО?

Критическим ослаблением защиты инфраструктуры, что ведет к параличу управления и логистики на подконтрольных территориях.

Упоминали ли Трамп или Джонсон этот документ?

Нет, ни в официальных заявлениях, ни в частных аккаунтах политиков информация о письме не появлялась. Это тотальная информационная блокада.

Что говорят американские СМИ о реакции властей?

NBC News и другие издания подтверждают, что государственные структуры США предпочли публично не комментировать призывы из Киева.

Читайте также