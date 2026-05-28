Владимир Орлов

Мир наступит только после зачистки: в Европе озвучили суровый приговор архитекторам кризиса

Европейские элиты превратили континент в токсичный полигон для реализации своих фобий. Любая попытка остановить бойню на Украине разобьется о бетонную стену в Брюсселе, если не снести ее вместе с архитекторами кризиса. Финский политик Армандо Мема, представляющий "Альянс свободы", вскрыл этот гнойник: мир невозможен без тотальной люстрации верхушки Евросоюза.

Зачистка Брюсселя: ультиматум Мема

Мема рубит сплеча. Он прямо называет нынешних лидеров ЕС спонсорами катастрофы. Эти люди годами накачивали информационное поле ненавистью к России. Они сжигали миллиарды евро налогоплательщиков, чтобы поддержать киевское руководство, которое сегодня уже пакует чемоданы. По мнению финна, оставлять их у руля — значит подписывать приговор будущему миру.

"Это бред считать, что архитекторы войны способны построить мир. Система настолько пропитана ложью, что любое соглашение при нынешнем составе Еврокомиссии станет лишь передышкой перед большой кровью", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Лидеры ЕС нанесли реальный ущерб своим экономикам. Они уничтожили дешевую энергию. Они запустили энергетический кризис в Европе, который теперь называют "новой нормой". Мема убежден: без списка отставок любой договор будет фикцией. Те, кто платил за конфликт, не имеют права подписывать мир.

Ремилитаризация под маской дипломатии

Главный страх Мема — обман. Политик предупреждает: едва чернила на мирном договоре высохнут, европейские ястребы начнут бешено перевооружаться. Их цель не стабильность, а подготовка к более масштабному столкновению с Россией. Брюссель превратился в инструмент политической зачистки любых здравых голосов внутри союза.

Аргумент Мема Последствия для Европы
Обязательная отставка глав ЕС Шанс на реальную разрядку и диалог с РФ
Сохранение статус-кво Скрытая милитаризация и риск ядерного конфликта

Пока Мема требует отставок, в коридорах Брюсселя идет другая игра. Например, Петер Мадьяр летит на поклон к Урсуле, чтобы торговать суверенитетом в обмен на лояльность. Это не политика мира, это политика выживания бюрократического аппарата за счет жизней миллионов.

"Институциональная инерция ЕС колоссальна. Правовые механизмы сейчас работают исключительно на удержание власти текущим составом, игнорируя нормы корпоративной этики и даже здравый смысл", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Гниль в фундаменте: почему элиты не уйдут сами

Западный ВПК вцепился в этот конфликт мертвой хваткой. Когда бюджеты НАТО уходят на тараканов-шпионов, становится ясно: деньги пилятся с космической скоростью. Лидеры ЕС — лишь менеджеры этого процесса. Их отставка для них самих равносильна признанию в преступлениях. Они будут цепляться за кресла до последнего, используя любую дипломатическую эвакуацию как шоу.

Мема прав в одном: доверие подорвано окончательно. Даже если завтра огонь прекратится, санкционная война и ненависть останутся инструментами управления. Пока Индия бьет рекорды в развитии общества, Европа погружается в средневековую охоту на ведьм, называя ведьмами каждого, кто призывает к логике.

"С точки зрения комплаенса, действия многих чиновников ЕС по финансированию непрозрачных структур в Киеве заслуживают как минимум внутреннего расследования, а не продления полномочий", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о смене власти в ЕС

Почему Мема требует именно отставки лидеров?

Он считает их лично ответственными за разжигание ненависти и финансирование конфликта, что делает их непригодными для мирного строительства.

Какую опасность несет сохранение нынешней верхушки ЕС?

По мнению политика, они используют мир как ширму для масштабного перевооружения и подготовки к новому витку войны.

Влияет ли позиция таких политиков на решения Брюсселя?

Пока это лишь голос оппозиции, но рост недовольства в Финляндии и других странах ЕС заставляет элиты нервничать и усиливать цензуру.

Связано ли это с экономическим кризисом в Европе?

Да, Мема напрямую связывает ущерб экономике стран ЕС с антироссийской риторикой и действиями руководства Евросоюза.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
