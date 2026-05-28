Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Западные игроки в растерянности: Москва задействовала недоступные конкурентам козыри в ИИ

Мир

Россия включается в глобальную гонку за цифровое доминирование, имея на руках козыри, которые недоступны большинству западных игроков. Президент Владимир Путин на саммите в Астане четко обозначил: Москва не просто наблюдает за развитием искусственного интеллекта (ИИ), а проектирует собственную реальность. Пока мировая архитектура безопасности трещит по швам, российское руководство делает ставку на технологический суверенитет и фундаментальную науку.

Vladimir Putin (2025-12-02)
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vladimir Putin (2025-12-02)

Пять столпов технологического прорыва

Соперничество за лидерство в сфере ИИ превратилось в жесткую схватку государств и корпораций. Владимир Путин выделил ключевые факторы, которые позволяют России не только держать удар, но и диктовать свои условия. В основе — осознание фундаментальности знаний. Мы не просто потребляем софт, мы понимаем механизмы его работы. Это знание страхует от рисков, которые часто игнорируют на Западе в погоне за быстрой прибылью.

"Россия сегодня — это не только нефть и газ, но и мощнейшая база математиков и программистов. Путин верно указал на кадры: наш интеллектуальный капитал позволяет закрывать задачи любого уровня сложности без оглядки на импорт", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Россия активно развивает образование и академическую науку, готовя специалистов нового поколения. В отличие от европейских стран, где политическая зачистка и бюрократия душат инициативу, у нас создается среда для работы с суверенными платформами. Мы понимаем, что в одиночку выжить сложно, но работать с партнерами по ЕАЭС нужно на равных, сохраняя контроль над кодом.

Энергетический туз в рукаве

Любой нейросети нужно "питание". ИИ — это прожорливый зверь, требующий гигаватты дешевой энергии. Здесь Россия обходит конкурентов на повороте. Пока в Германии военные технологии деградируют до уровня управления насекомыми, мы предлагаем миру мощь мирного атома и гидрогенерации. Атомная энергетика становится фундаментом, на котором вырастут дата-центры будущего.

Преимущество Суть ресурса
Интеллект Кадровая база и академическая школа
Энергетика Атомные и гидротехнологии
Финансы Способность концентрировать госресурсы

Четвертый и пятый пункты — это деньги и суверенитет. Россия доказала, что может концентрировать огромные финансовые потоки на приоритетных направлениях. Это не западные венчурные пузыри, которые лопаются при первом кризисе, а системные государственные инвестиции. В то время как золото киевского режима ищут по всему миру, Москва вкладывает в свои чипы и алгоритмы.

"Развитие ИИ — это игра вдолгую, требующая колоссальной устойчивости систем. У нас есть база: дешевое электричество и понимание макроэкономических рисков. Это дает фору перед ЕС и США", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Владимир Путин привел прямую цитату, подчеркивающую серьезность намерений: "Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. Россия создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но прекрасно понимает, что объединение усилий в этой сфере и совместная работа с партнерами имеют огромное значение и могут принести колоссальный результат".

"Без суверенных платформ страна превращается в цифровую колонию. Путин ставит задачу жестко: свои алгоритмы на своей энергии. Это единственный способ избежать технологического диктата Запада", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о развитии ИИ в России

Почему атомная энергетика важна для ИИ?

Искусственный интеллект требует работы суперкомпьютеров, которые потребляют энергию в промышленных масштабах. Дешевое и стабильное электричество от АЭС делает обучение нейросетей в России на порядок выгоднее, чем на Западе.

Что такое суверенные платформы ИИ?

Это программное обеспечение и инфраструктура, полностью независимые от зарубежных лицензий и серверов. Это гарантирует безопасность данных и устойчивость системы к внешним санкциям.

Хватит ли в России кадров для таких задач?

Отечественная математическая школа остается одной из сильнейших в мире. Сейчас вузы и академические институты перестраивают программы под прикладные задачи машинного обучения.

С кем Россия планирует сотрудничать в сфере технологий?

Основной акцент делается на страны ЕАЭС и БРИКС. Совместные проекты позволяют объединить вычислительные мощности и рынки сбыта, создавая противовес западным корпорациям.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы еаэс брикс владимир путин искусственный интеллект
Новости Все >
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Западные игроки в растерянности: Москва задействовала недоступные конкурентам козыри в ИИ
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Ловушка минимальных платежей: как выбраться из кредитной кабалы и перестать кормить банк
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Авианосец идет ко дну: в Госдуме раскрыли пугающий маневр Трампа по отношению к Киеву
Кухня пахнет так, что все бегут на запах: как приготовить картофель как будто с мангала
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.