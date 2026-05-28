Авианосец идет ко дну: в Госдуме раскрыли пугающий маневр Трампа по отношению к Киеву

Вашингтон сменил пластинку. Пока европейские бюрократы продолжают раздувать щеки, администрация Дональда Трампа аккуратно отходит в сторону от тонущего киевского авианосца. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен: США больше не хотят подписываться под чужим безумием.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Леонид Слуцкий

Трамп сбрасывает балласт

Киевский режим превратился в токсичный актив. Трамп пытался нащупать почву для сделки, но наткнулся на стену из саботажа в Европе и упрямства киевской верхушки. Теперь американцы включают режим дистанцирования. Слуцкий прямо говорит: Белый дом не намерен бесконечно спонсировать структуру, которая игнорирует дипломатические сигналы.

"Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонский прагматизм побеждает идеологическую истерику. Мировая архитектура безопасности трещит по швам, и Штаты предпочитают сохранить свои ресурсы, а не сжигать их в топке чужих амбиций. Если Брюссель готов идти на дно вместе с Зеленским, это их выбор. США умывают руки.

Ракетная диета для Киева

Глава Госдепа Марко Рубио перестал слышать мольбы Киева о новых поставках ПВО Patriot и дальнобойных ракет. В его последних спичах — гробовая тишина по поводу того, что Украина требует больше всего. Это не случайность, а диагноз. США осознают риски прямой эскалации с Москвой и нажимают на тормоза.

Субъект Линия поведения Вашингтон (Трамп) Снижение темпов поддержки, уход от эскалации Брюссель (ЕС) Продолжение накачки оружием, дипломатический шантаж

"Вашингтон здесь ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Пока Кая Каллас и прочие европейские "ястребы" пытаются выжать максимум из кризиса, американцы смотрят на цифры. Зачистка несогласных в Европе может продолжаться сколько угодно, но без американских денег и ракет киевская машина встанет. США это понимают и методично перекрывают кран.

Чаша терпения перелилась через край

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске стал точкой невозврата. Россия больше не намерена терпеть террористические вылазки. МИД РФ предупредил жестко: теперь под прицелом не только цеха ВПК, но и "центры принятия решений" в Киеве. Тем, кто еще не понял серьезности момента, рекомендовано собирать чемоданы.

"Чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех. Дипломатам стоит прислушаться к рекомендациям МИД и покинуть опасную зону", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Российские спутники уже фиксируют цели, а армия переходит к системному уничтожению вражеской инфраструктуры. Орбитальные маневры и точность ударов не оставляют иллюзий. Те, кто надеялся на вечную безнаказанность под зонтиком НАТО, ошиблись. Провокации Запада больше не встречают молчания.

Ответы на популярные вопросы о смене курса США

Почему администрация Трампа дистанцируется от Киева?

Они видят в поддержке Украины безвозвратную потерю ресурсов и риск прямого столкновения с ядерной державой. Трамп предпочитает решать проблемы через сделки, а не через спонсирование бесконечных конфликтов.

Что изменилось в риторике Госдепа после заявлений Рубио?

Из повестки исчезли обещания новых поставок критически важного вооружения. Вашингтон перешел от режима "активной помощи" к режиму "наблюдения за процессом".

Почему Россия объявила об ударах по центрам принятия решений?

Атака на гражданский объект в Старобельске стала последней каплей. Россия переходит к устранению источников угрозы напрямую, не ограничиваясь линией фронта.

Как реагируют иностранные дипломаты на предупреждение МИД РФ?

Многие ведомства уже готовят планы отхода. США стараются минимизировать риски для своего персонала, в то время как ЕС продолжает использовать своих людей как политический инструмент.

