Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью

Предвыборная программа Пашиняна, трактующая Армению как "перекрёсток мира", может привести к финансовому коллапсу и обвалу драмы на фоне конфликта с ЕАЭС.

Пашинян уверен, что перехитрил всех

Приближаются парламентские выборы в Армении, которые состоятся 7 июня. Премьер Никол Пашинян предвыборную платформу своей партии "Гражданский договор" базирует на двух постулатах.

1. Армения намерена оставаться членом Евразийского экономического союза и одновременно продолжать реформы по европейским стандартам до тех пор, пока это возможно. "Как только придёт время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор", — заявил он.

2. На антитезе словам президента Александра Лукашенко: "Кому нужна Армения, куда она денется". Пашинян играет на гордости армян. Он демонстрирует уверенность, что Армения нужна всем, так как становится "перекрёстком мира", "который нужен и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу". Имеются ввиду транспортные коридоры, которые проходят через Армению и дадут возможность Еревану поднять экономику на тарифах.

Армения не будет "перекрёстком мира"

Разберём подробно, что это за коридоры.

1. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" (эти грузопотоки обеспечивает Россия и ЕАЭС) и он работает.

2. Транспортный коридор "Восток-Запад" (TRIPP) или "дорога мира Трампа", ранее Зангезурский коридор, который включает в себя восстановление и строительство железнодорожного и автомобильного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую и другие области севера Армении и далее в Турцию. Маршрут проходит в непосредственной близости от границы с Ираном, с которым США, назначенные управляющим, находятся в состоянии перманентной войны, поэтому инвесторы пока "думают".

Сам по себе TRIPP является частью Среднего коридора (Транскаспийского маршрута), который связывает Китай и страны Центральной Азии с Европой в обход территории России. На этом пути доставка грузов идёт через постоянную смену транспорта (поезд — паром через Каспийское море — поезд — автомобиль), что увеличивает стоимость транзита. Кроме того, портовая инфраструктура на Каспии, включая нехватку контейнерных судов и терминалов, пока не готова к резкому увеличению грузопотока. К тому же Азербайджан и Иран начали активно строить обходной маршрут по южному берегу реки Аракс. Наличие этой готовой альтернативы снижает коммерческую привлекательность и монопольный статус TRIPP. И, наконец, пока Армения находится в ЕАЭС, таможенный контроль на границе с Турцией будет сложным.

Таким образом "перекрёсток мира" существует пока только гипотетически, в него надо вкладывать много денег, которых у самой Армении нет, а политическая обстановка в регионе очень сложная. Тем не менее, Пашинян ведёт себя так, как будто он "царь горы". Он предупредил Россию и Белоруссию, прямо их не называя, что Армения уже не та страна, которую можно пугать ростом цен на картофель и газ. Не имея смелости атаковать Москву, он непрестанно атакует Минск, который якобы "активировал своего агента", чтобы снова "сковать Армению, как это было до 2018 года".

Всё идёт к тому, чтобы через некоторое время армянам начать вопрошать: "А нас за что?". Попробуем ответить.

Армения хочет гулять на российские деньги

Есть такая хорошая русская поговорка — гулять надо на свои. Армения покупает у России газ по 177,5 долл за тысячу кубов, и после этого начисляет на эту сумму налоги ( НДС и другие). В результате тариф, устанавливаемый армянским регулятором (Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения, КРОУ) для населения, вырастает до 400 долл. за тысячу куб.

Доля "Газпрома" ("Газпрома Армении") в этом тарифе тоже есть, но она не является чистой прибылью компании. Это расходы на внутренние услуги по эксплуатации магистральных газопроводов и разводящих сетей низкого давления, по учёту газа, диспетчеризации и технологическому обслуживанию сетей и возмещению потерь при доставке топлива по горному рельефу (газификация Армении составляет 95%). Эти доли устанавливает КРОУ, и если "Газпром Армения" хочет поднять цену на газ, то компания не может сделать это сама — она обязана подать заявку в КРОУ, который выносит итоговое решение.

Россия уже вынесла предупреждение Армении, прекращены поставки армянской минеральной воды, коньяка, но Пашиняна это не пугает.

Армении также важна база РФ в Гюмри

Премьер уверен, что Россия его хамство будет терпеть, так как ей нужна военная база в Гюмри. Но не меньше она нужна армянам как главный сдерживающий фактор против потенциальной агрессии со стороны Анкары и Баку. Запад таких гарантий дать не может, не имея с Арменией общей границы. У России к тому же есть рычаги давления помимо газа. Падение производства в пищевой, алкогольной и табачной промышленности Армении оценивается экспертами в 30% при перекрытии транспортных путей в Россию.

Уже к началу 2026 года из-за изменения правил торговли и падения объемов реэкспорта российско-армянский товарооборот сократился почти вдвое (до $6,4 млрд). Полное перекрытие торговых каналов приведет к резкому дефициту ликвидности в банковском секторе Армении и падению курса драмы.

Впрочем, Украину такие потери не остановили от разрушительного курса. Армения, буквально, 7 июня решает свою дальнейшую судьбу.

