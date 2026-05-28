Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью

Предвыборная программа Пашиняна, трактующая Армению как "перекрёсток мира", может привести к финансовому коллапсу и обвалу драмы на фоне конфликта с ЕАЭС.
Приближаются парламентские выборы в Армении, которые состоятся 7 июня. Премьер Никол Пашинян предвыборную платформу своей партии "Гражданский договор" базирует на двух постулатах.
1. Армения намерена оставаться членом Евразийского экономического союза и одновременно продолжать реформы по европейским стандартам до тех пор, пока это возможно. "Как только придёт время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор", — заявил он.
2. На антитезе словам президента Александра Лукашенко: "Кому нужна Армения, куда она денется". Пашинян играет на гордости армян. Он демонстрирует уверенность, что Армения нужна всем, так как становится "перекрёстком мира", "который нужен и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу". Имеются ввиду транспортные коридоры, которые проходят через Армению и дадут возможность Еревану поднять экономику на тарифах.
Разберём подробно, что это за коридоры.
1. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" (эти грузопотоки обеспечивает Россия и ЕАЭС) и он работает.
2. Транспортный коридор "Восток-Запад" (TRIPP) или "дорога мира Трампа", ранее Зангезурский коридор, который включает в себя восстановление и строительство железнодорожного и автомобильного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую и другие области севера Армении и далее в Турцию. Маршрут проходит в непосредственной близости от границы с Ираном, с которым США, назначенные управляющим, находятся в состоянии перманентной войны, поэтому инвесторы пока "думают".
Сам по себе TRIPP является частью Среднего коридора (Транскаспийского маршрута), который связывает Китай и страны Центральной Азии с Европой в обход территории России. На этом пути доставка грузов идёт через постоянную смену транспорта (поезд — паром через Каспийское море — поезд — автомобиль), что увеличивает стоимость транзита. Кроме того, портовая инфраструктура на Каспии, включая нехватку контейнерных судов и терминалов, пока не готова к резкому увеличению грузопотока. К тому же Азербайджан и Иран начали активно строить обходной маршрут по южному берегу реки Аракс. Наличие этой готовой альтернативы снижает коммерческую привлекательность и монопольный статус TRIPP. И, наконец, пока Армения находится в ЕАЭС, таможенный контроль на границе с Турцией будет сложным.
Таким образом "перекрёсток мира" существует пока только гипотетически, в него надо вкладывать много денег, которых у самой Армении нет, а политическая обстановка в регионе очень сложная. Тем не менее, Пашинян ведёт себя так, как будто он "царь горы". Он предупредил Россию и Белоруссию, прямо их не называя, что Армения уже не та страна, которую можно пугать ростом цен на картофель и газ. Не имея смелости атаковать Москву, он непрестанно атакует Минск, который якобы "активировал своего агента", чтобы снова "сковать Армению, как это было до 2018 года".
Всё идёт к тому, чтобы через некоторое время армянам начать вопрошать: "А нас за что?". Попробуем ответить.
Есть такая хорошая русская поговорка — гулять надо на свои. Армения покупает у России газ по 177,5 долл за тысячу кубов, и после этого начисляет на эту сумму налоги ( НДС и другие). В результате тариф, устанавливаемый армянским регулятором (Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения, КРОУ) для населения, вырастает до 400 долл. за тысячу куб.
Доля "Газпрома" ("Газпрома Армении") в этом тарифе тоже есть, но она не является чистой прибылью компании. Это расходы на внутренние услуги по эксплуатации магистральных газопроводов и разводящих сетей низкого давления, по учёту газа, диспетчеризации и технологическому обслуживанию сетей и возмещению потерь при доставке топлива по горному рельефу (газификация Армении составляет 95%). Эти доли устанавливает КРОУ, и если "Газпром Армения" хочет поднять цену на газ, то компания не может сделать это сама — она обязана подать заявку в КРОУ, который выносит итоговое решение.
Россия уже вынесла предупреждение Армении, прекращены поставки армянской минеральной воды, коньяка, но Пашиняна это не пугает.
Премьер уверен, что Россия его хамство будет терпеть, так как ей нужна военная база в Гюмри. Но не меньше она нужна армянам как главный сдерживающий фактор против потенциальной агрессии со стороны Анкары и Баку. Запад таких гарантий дать не может, не имея с Арменией общей границы. У России к тому же есть рычаги давления помимо газа. Падение производства в пищевой, алкогольной и табачной промышленности Армении оценивается экспертами в 30% при перекрытии транспортных путей в Россию.
Уже к началу 2026 года из-за изменения правил торговли и падения объемов реэкспорта российско-армянский товарооборот сократился почти вдвое (до $6,4 млрд). Полное перекрытие торговых каналов приведет к резкому дефициту ликвидности в банковском секторе Армении и падению курса драмы.
Впрочем, Украину такие потери не остановили от разрушительного курса. Армения, буквально, 7 июня решает свою дальнейшую судьбу.
Читайте Telegram-канал автора.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.