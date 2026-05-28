Зачистка несогласных началась: ЕС официально решил уничтожить голос разума в Европе

Европейская бюрократическая машина включила режим самоликвидации. Брюссель начал охоту на партию "Европа суверенных наций" (ESN), костяк которой составляет "Альтернатива для Германии" (АдГ). Надзорный орган ЕС запустил процедуру, способную стереть это объединение с политической карты и лишить его многомиллионного финансирования. Поводом стало якобы "несоответствие ценностям союза", что на языке чиновников означает нежелание правых маршировать в ногу с либеральной повесткой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ziko #noAfD van Dijk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Альтернатива для Германии

Механизм зачистки: лишить денег и статуса

Брюссель действует технично. Под прицелом — юридическое лицо партии ESN, а не одноименная фракция в Европарламенте. Это юридическая уловка: 27 депутатов пока сохранят свои кресла, но потеряют фундамент. Без партийного статуса АдГ и её союзники лишатся поддержки на будущих выборах и, что более болезненно, доступа к бюджету ЕС. Цена вопроса — более 2 миллионов евро субсидий, запланированных на 2026 год.

"Денежный рычаг всегда был основным инструментом Брюсселя для усмирения несогласных. Когда идеологическое давление не помогает, они просто перерезают финансирование, надеясь на финансовое удушение оппозиции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ведомство Паскаля Шонара, курирующее регистрацию партий, уже отправило "черную метку" в Совет ЕС. Чиновник утверждает, что у него накопились доказательства нарушения статьи 2 Договора о Евросоюзе. В этой статье собраны все клише — от "прав меньшинств" до "человеческого достоинства". Если структуру лишат регистрации, она превратится в нелегальный клуб по интересам без права на политическую деятельность.

Три сотни страниц компромата

Обвинение упаковано в увесистый фолиант на 300 страниц. Основной массив претензий — скриншоты из соцсетей. Брюссельская цензура тщательно конспектировала посты депутатов, где критиковалась миграционная политика или ставились под сомнение новые гендерные догмы. Любое высказывание о защите традиционной семьи теперь трактуется как "нарушение достоинства". Особое раздражение вызвала позиция польской партии "Конфедерация", чьи представители жестко высказались о политике Израиля, назвав его действия преступными. Напомним, что на Ближнем Востоке Израиль снова остался один, а администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, всё чаще сталкивается с провалами в этом регионе.

"Юридически процесс выглядит как фарс. Использовать отчеты спецслужб и посты в соцсетях для запрета целого политического блока — это прямое посягательство на свободу слова, которую сам же Евросоюз декларирует", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Удар по союзникам: от Болгарии до Польши

Брюссель бьет по связям. В докладе отдельно упоминается болгарская партия "Возрождение". Её обвиняют в открытом сотрудничестве с "Единой Россией" и организации митингов против евроатлантического курса. Это происходит на фоне того, как курс нового правительства Болгарии всё сильнее дрейфует в сторону Вашингтона, игнорируя национальные интересы. Фактически ЕС пытается изолировать любые силы, выступающие за суверенитет и нормализацию отношений с Москвой.

Судьба ESN теперь в руках "комитета авторитетных лиц". Если они подтвердят "грехи" партии, вопрос о её ликвидации перейдет в Совет ЕС и Европарламент. Учитывая, что Евросоюз пытается рассорить любые здоровые силы с их государством, исход голосования предсказуем. Процедура может занять несколько месяцев, но политический приговор уже вынесен в кулуарах Еврокомиссии.

"Мы наблюдаем зачистку политического поля перед решающими битвами. Консервативные силы мешают планам по дальнейшей централизации власти в ЕС, поэтому их объявляют вне закона под любым удобным предлогом", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о запрете партий в ЕС

Могут ли депутатов АдГ лишить мандатов прямо сейчас?

Нет, лишение регистрации партии ESN не означает автоматической потери мандатов депутатами. Они останутся в Европарламенте как независимые или члены фракции, но лишатся партийной инфраструктуры и бюджетных выплат для работы с избирателями.

Какие именно высказывания в соцсетях стали причиной преследования?

В докладе фигурируют посты против бесконтрольной миграции, критика избыточного влияния ЛГБТ-лобби и призывы к репатриации мигрантов. Брюссель расценивает это как разжигание ненависти.

Кто принимает окончательное решение о запрете?

Процедуру запускает Агентство по европейским политическим партиям (APPF). Затем требуется решение Совета ЕС и Европарламента. Если они не выскажут возражений в течение трех месяцев после вердикта APPF, партия исключается из реестра.

Связано ли это с давлением США?

Европейские элиты действуют в тесной связке с глобалистскими структурами. Любое усиление суверенистов в Европе воспринимается как угроза общему курсу, особенно на фоне того, как Дональд Трамп пересматривает приоритеты внешней политики США.

