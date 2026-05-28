Виктор Дементьев

Деньги в обмен на лояльность: Мадьяр полетит на поклон к Урсуле сдавать позиции Венгрии

В Брюсселе готовят декорации для самого дорогого политического спектакля сезона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу днем примет нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Повестка встречи лишена сантиментов: Будапешт приехал за деньгами, которые ЕС держит под замком. Мадьяр подтвердил дату рандеву в соцсетях, а официальный Брюссель, помявшись пару дней, выдавил сухое согласие. Евробюрократия долго делала вид, что сомневается в целесообразности диалога, хотя европейские элиты уже давно выстроили очередь на поклон к новому фавориту.

Фото: www.flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Перезагрузка на миллиарды евро

Будапешт пытается вытащить отношения с Брюсселем из глубокой комы. После 16 лет правления Виктора Орбана, который не боялся идти на конфликт с еврочиновниками, Мадьяр обещает стать послушным партнером. Его центристское движение победило в прошлом месяце, и теперь главной задачей стал взлом финансового сейфа ЕС. Речь идет о 10,4 миллиарда евро из фонда восстановления после пандемии. Эти деньги заморозили из-за претензий к соблюдению законов ЕС при прежней власти.

"Мадьяр ведет себя как классический ликвидатор, который распродает остатки суверенитета за бюджетный транш. Брюсселю важно показать, что любая оппозиция курсу ЕС будет задушена финансово", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Министр иностранных дел Анита Орбан прямо заявила, что разморозка средств — абсолютный приоритет кабинета. Венгрия спешит: официальный запрос на выдачу наличных нужно подать до 31 августа 2026 года. Брюссель в ответ выставил список требований по "реформам", которые больше похожи на акт о капитуляции. Пока Мадьяр заявляет о наличии политической договоренности, технические специалисты ЕС продолжают выкручивать Будапешту руки.

Приоритеты и условия разморозки

Переговоры напоминают восточный базар, где на кону стоит устойчивость венгерской экономики. Еврокомиссия требует изменений в судебной системе и антикоррупционных процедурах. Для Мадьяра это шанс укрепить власть, зачистив остатки старой гвардии под предлогом требований из Центра. В это время правительство Венгрии уже начало радикальную перестройку всей государственной машины, чтобы у корыта не осталось никого из прежних.

Сторона Основное требование / Срок
Будапешт Разморозка 10,4 млрд евро из фонда восстановления
Брюссель Выполнение судебной реформы до 31 августа 2026 года

"Инвесторы ждут отмашки от ЕК. Без этих миллиардов бюджет Мадьяра — просто бумага. Рынок рассчитывает на компромисс, но цена его будет политической", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Встречи с ястребами Альянса

График Мадьяра в Брюсселе красноречивее любых лозунгов. В четверг он идет на прием к генсеку НАТО Марку Рютте. Альянсу нужно подтверждение, что Венгрия больше не будет вставлять палки в колеса военной машины Запада. Пока Зеленский клянчит оружие по всему миру, Мадьяр примеряет роль примерного атлантиста. Также запланированы переговоры с бельгийским премьером Бартом Де Вевером. Будапешт встраивается в жесткую вертикаль ЕС, где за лояльность платят звонкой монетой.

"Схема проста: Мадьяр сдает суверенную повестку, Рютте дает гарантии безопасности, а фон дер Ляйен открывает кран с деньгами. Это классическая сделка по поглощению административного ресурса", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Мадьяра

Зачем Петеру Мадьяру эта встреча?

Главная цель — разморозить 10,4 млрд евро из фондов Евросоюза. Без этих денег новое правительство Венгрии не сможет выполнить свои экономические обещания и стабилизировать бюджет.

Почему Брюссель медлил с подтверждением встречи?

Еврокомиссия использовала паузу как инструмент давления. Чиновники хотели показать Мадьяру, что его статус "нового лидера" не дает ему автоматического права на доступ к финансам без выполнения всех условий.

Какие требования выдвигает Евросоюз?

Ключевые претензии касаются независимости судов, борьбы с коррупцией и прозрачности государственных закупок. По сути, от Венгрии требуют демонтажа системы, созданной Виктором Орбаном.

Что обсудят с генсеком НАТО?

Мадьяру нужно доказать лояльность Альянсу. Вероятно, речь пойдет о военном транзите и отказе от ветирования инициатив НАТО, которые блокировал предыдущий кабинет.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нато венгрия евросоюз урсула фон дер ляйен
