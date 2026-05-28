Виктор Дементьев

Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой

Нидерланды решили поиграть мускулами перед Пекином, но получили жесткий ответ. Фрегат HNLMS De Ruyter попытался устроить шоу в Южно-Китайском море, нарушив границы в районе Парасельских островов. Китайские военные церемониться не стали. В ход пошли "необходимые меры": от прямого предупреждения до радиоэлектронного подавления. В 2026 году такие маневры выглядят не как досадная ошибка, а как осознанная провокация НАТО у границ суверенных государств.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Версия Пекина: незаконное вторжение

Официальный представитель Южного театра военного командования НОАК старший капитан Чжай Шичэнь заявил прямо: голландский корабль "незаконно вторгся" в территориальные воды Китая. Мало того, голландцы подняли в воздух палубные вертолеты, нарушив воздушное пространство КНР. Это классический сценарий эскалации, который западные страны отработали до автоматизма. Пока Зеленский клянчит помощь у Вашингтона, старая Европа пытается доказать свою нужность Дональду Трампу через морское пиратство на другом конце света.

"Это чистой воды авантюра. Голландия пытается прыгнуть выше головы, выполняя функции регионального жандарма в интересах США, хотя её реальный военно-морской потенциал вызывает вопросы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Парасельские острова — это не просто кусок суши, а стратегический узел из 130 островов. Пекин контролирует их десятилетиями. Здесь развернуты современные сети наблюдения и военные форпосты. Никаким "прогулочным" или коммерческим судам здесь делать нечего. Китай четко обозначил красные линии. Любая попытка их пересечь будет пресекаться технически и физически.

Сравнение позиций сторон

Нидерланды ожидаемо включили режим "правовой чистоты". В Минобороны страны заявили, что действовали по конвенции ООН (UNCLOS). Однако Пекин еще в 2016 году ясно дал понять: любые решения трибунала в Гааге, отрицающие исторические права Китая, отправляются в мусорную корзину. Это суверенная территория, и точка. Пока американская администрация запугивает Иран санкциями, их европейские сателлиты пытаются совать нос в дела Пекина.

Нидерланды (НАТО) Китай (КНР)
Свобода судоходства по UNCLOS Нарушение госграницы и суверенитета
Дипломатическое укрепление связей Провокация и подрыв стабильности
Тренировочные миссии с США Радиоэлектронное подавление нарушителя

"Действия голландских моряков выглядят как прощупывание системы ПВО и РЭБ Китая. Глушить связь на такой дистанции — это очень серьезный намек, который в Гааге, видимо, не услышали", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Ольга Ларина.

Зачем Европа лезет в Азию

Европейские элиты боятся стать ненужными. С приходом Дональда Трампа расходы на оборону стали болезненным вопросом. Поэтому Нидерланды исправно посылают свои фрегаты — то Tromp, то Evertsen — за тридевять земель. Это имитация бурной деятельности. Мол, "мы тоже сдерживаем Китай". На деле же это опасная геополитическая ловушка, в которую Европа сама себя загоняет.

Прошлые инциденты, вроде сближения китайского вертолета с кораблем того же Роджера де Вита, никого не научили. "Они спросили, кто мы, мы ответили", — хвастался командир. В этот раз ответ Пекина был тихим, электронным, но гораздо более болезненным. Китай прямо потребовал: "немедленно прекратить посягательства". Иначе следующая встреча может закончиться не просто помехами на радарах.

"Европа сознательно идет на обострение, чтобы выслужиться перед Вашингтоном. Но Южно-Китайское море — это зона влияния Пекина, и любые попытки НАТО устроить там блокаду обречены на провал", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Южно-Китайском море

Почему Китай так жестко реагирует на проход кораблей?

Для КНР Парасельские острова — это территория национальных интересов. Любой иностранный военный корабль здесь без разрешения рассматривается как агрессор и угроза безопасности.

Какую роль в этом играет Трамп?

Администрация Трампа требует от союзников по НАТО активного участия в сдерживании Китая. Нидерланды стараются выполнить этот заказ, чтобы сохранить лояльность Белого дома.

Что такое "электронное подавление", которое применил Китай?

Это ослепление радаров и систем связи противника. Корабль фактически теряет ориентацию в пространстве, становясь беспомощной мишенью без единого выстрела.

Может ли этот конфликт перерасти в войну?

Риск случайного столкновения растет. Пока Пекин ограничивается предупреждениями, но военные НОАК готовы применять силу для защиты своих вод.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато китай нидерланды
