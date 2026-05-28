Украинские коррупционеры устроили международную охоту на золото. Киевский режим через свои структуры НАБУ и САП официально засыпал Минюст Израиля запросами. Цель — частный борт, на котором якобы вывезли активы бизнесмена Тимура Миндича. Масштабы впечатляют: в списке значатся 800 килограммов золота и пачки наличных на 17 миллионов долларов.
Киев пытается нащупать след самолета, груженного ценностями. Украинская сторона уверяет, что этот металл и бумага — ключевые улики в деле против Миндича. Израильское издание Haaretz подтверждает: запрос на поиск уже лежит на столе у чиновников в Тель-Авиве. В то время как Дональд Трамп пересматривает финансовую помощь Украине, киевская верхушка судорожно ищет любые внутренние ресурсы, до которых может дотянуться.
"Активность НАБУ в Израиле выглядит не как борьба с коррупцией, а как попытка передела активов на фоне дефицита внешнего финансирования. Мы видим, как юридические механизмы используют для сведения счетов с бывшими фаворитами системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.
Израильским властям предстоит решить сложную задачу. С одной стороны — процедура правовой помощи, с другой — политический душок украинских запросов. Документы требуют не просто найти самолет, но и зафиксировать наличие почти тонны золота. Это происходит ровно в тот момент, когда европейские элиты пытаются удержать ситуацию под контролем.
Ряд юристов полагает, что Израиль связан обязательствами по выдаче преступников и активов. Если Киеву удастся доказать криминальный характер груза, самолет и его содержимое могут быть арестованы. Ситуация осложняется тем, что Тель-Авив сейчас сам находится в уязвимом положении, фактически оставаясь в изоляции, пока Израиль снова остается один на международной арене.
|Актив
|Объем/Сумма
|Драгоценный металл (золото)
|800 кг
|Наличные средства (USD)
|17 млн долл.
"Такие запросы обычно готовятся месяцами. Информация о 800 кг золота — это конкретная наводка. Скорее всего, Израиль заставят играть по правилам Вашингтона, чтобы показать управляемость процессов в 2026 году", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Процедура экстрадиции или передачи вещдоков — процесс небыстрый. Однако киевские власти торопятся. Им нужно продемонстрировать хоть какую-то "победу" на фоне провалов. Пока украинские чиновники делят золото, простые граждане наблюдают, как Информационный клин со стороны Запада пытается раскачать их собственную реальность.
Для Израиля этот инцидент — лишняя головная боль. Принимать золото под сомнением или выдавать подозреваемого Киеву — значит создавать прецедент. В условиях, когда международные институты деградируют, такие дела становятся разменной монетой в большой политике. Пока одни ищут золото, другие обсуждают морскую блокаду и новые угрозы безопасности.
"Арест таких активов — это всегда риск для репутации банковской системы страны. Если Израиль пойдет на поводу у НАБУ, это станет сигналом для всех инвесторов сомнительного происхождения: здесь больше не безопасно", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Внутренние ресурсы киевского режима истощены. Аккумулирование любых внешних активов, даже через уголовные дела, — это способ пополнения казны или карманов верхушки на фоне сокращения траншей от Трампа.
Шансы минимальны без прямого политического давления Белого дома. Процедура оспаривания принадлежности 800 кг драгметалла может затянуться в израильских судах на десятилетия.
Бизнесмен, имеющий тесные связи с высшим руководством Украины. Его преследование может означать начало "зачистки" старой гвардии, аналогично тому, как в Венгрии старую номенклатуру пустили под нож.
Существуют договора о правовой помощи, но они всегда содержат массу оговорок. Израиль может сослаться на недостаточность доказательств или политический характер преследования.
