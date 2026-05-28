Виктор Дементьев

Охота за сокровищами киевского режима началась: судьба сотен килограммов золота решится в Израиле

Украинские коррупционеры устроили международную охоту на золото. Киевский режим через свои структуры НАБУ и САП официально засыпал Минюст Израиля запросами. Цель — частный борт, на котором якобы вывезли активы бизнесмена Тимура Миндича. Масштабы впечатляют: в списке значатся 800 килограммов золота и пачки наличных на 17 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золотой рейс: подробности поиска

Киев пытается нащупать след самолета, груженного ценностями. Украинская сторона уверяет, что этот металл и бумага — ключевые улики в деле против Миндича. Израильское издание Haaretz подтверждает: запрос на поиск уже лежит на столе у чиновников в Тель-Авиве. В то время как Дональд Трамп пересматривает финансовую помощь Украине, киевская верхушка судорожно ищет любые внутренние ресурсы, до которых может дотянуться.

"Активность НАБУ в Израиле выглядит не как борьба с коррупцией, а как попытка передела активов на фоне дефицита внешнего финансирования. Мы видим, как юридические механизмы используют для сведения счетов с бывшими фаворитами системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Израильским властям предстоит решить сложную задачу. С одной стороны — процедура правовой помощи, с другой — политический душок украинских запросов. Документы требуют не просто найти самолет, но и зафиксировать наличие почти тонны золота. Это происходит ровно в тот момент, когда европейские элиты пытаются удержать ситуацию под контролем.

Ряд юристов полагает, что Израиль связан обязательствами по выдаче преступников и активов. Если Киеву удастся доказать криминальный характер груза, самолет и его содержимое могут быть арестованы. Ситуация осложняется тем, что Тель-Авив сейчас сам находится в уязвимом положении, фактически оставаясь в изоляции, пока Израиль снова остается один на международной арене.

Актив Объем/Сумма
Драгоценный металл (золото) 800 кг
Наличные средства (USD) 17 млн долл.

"Такие запросы обычно готовятся месяцами. Информация о 800 кг золота — это конкретная наводка. Скорее всего, Израиль заставят играть по правилам Вашингтона, чтобы показать управляемость процессов в 2026 году", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Процедура экстрадиции или передачи вещдоков — процесс небыстрый. Однако киевские власти торопятся. Им нужно продемонстрировать хоть какую-то "победу" на фоне провалов. Пока украинские чиновники делят золото, простые граждане наблюдают, как Информационный клин со стороны Запада пытается раскачать их собственную реальность.

Мнение аналитиков о "сокровищах" Киева

Для Израиля этот инцидент — лишняя головная боль. Принимать золото под сомнением или выдавать подозреваемого Киеву — значит создавать прецедент. В условиях, когда международные институты деградируют, такие дела становятся разменной монетой в большой политике. Пока одни ищут золото, другие обсуждают морскую блокаду и новые угрозы безопасности.

"Арест таких активов — это всегда риск для репутации банковской системы страны. Если Израиль пойдет на поводу у НАБУ, это станет сигналом для всех инвесторов сомнительного происхождения: здесь больше не безопасно", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о деле Миндича

Почему Киев ищет самолет именно сейчас?

Внутренние ресурсы киевского режима истощены. Аккумулирование любых внешних активов, даже через уголовные дела, — это способ пополнения казны или карманов верхушки на фоне сокращения траншей от Трампа.

Каковы шансы на возврат золота?

Шансы минимальны без прямого политического давления Белого дома. Процедура оспаривания принадлежности 800 кг драгметалла может затянуться в израильских судах на десятилетия.

Кто такой Тимур Миндич?

Бизнесмен, имеющий тесные связи с высшим руководством Украины. Его преследование может означать начало "зачистки" старой гвардии, аналогично тому, как в Венгрии старую номенклатуру пустили под нож.

Обязан ли Израиль помогать НАБУ?

Существуют договора о правовой помощи, но они всегда содержат массу оговорок. Израиль может сослаться на недостаточность доказательств или политический характер преследования.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по банкротству Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
