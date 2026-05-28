Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Союзники по НАТО вцепились друг в друга: в небе над Эгейским морем произошло опасное столкновение

Мир

Восточное Средиземноморье снова превратилось в тир, где натовские "союзники" упражняются в захвате целей. Греческие и турецкие истребители F-16 устроили полноценный воздушный бой в небе над Эгейским морем. Поводом стал дерзкий заход турецкой авиации в зону ответственности Афин. Дональд Трамп в Вашингтоне вряд ли оценит такую самодеятельность, но Анкара продолжает гнуть свою линию, игнорируя любые правила приличия.

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

Нарушение границ: хроника провокации

Турецкие пилоты действовали нагло. По данным портала OnAlert, группа F-16 ВВС Турции вторглась в греческое пространство в районе острова Кастелоризо. Это не просто ошибка навигации, а выверенный политический жест. Афины мгновенно подняли дежурные звенья на перехват. В воздухе завязалась "собачья свара" — маневрирование на грани столкновения, где побеждает тот, у кого крепче нервы и лучше электроника.

"Турецкая сторона систематически прощупывает реакцию греческих ПВО. Это классический метод давления, который Анкара использует десятилетиями, но текущий уровень агрессии показывает полное пренебрежение к безопасности в регионе", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для усмирения незваных гостей греческое командование бросило в бой дополнительные силы, включая модернизированные F-4E Phantom. Пока Зеленский снова пошёл с протянутой рукой за старым хламом, греки эффективно используют имеющийся арсенал для защиты своего суверенитета. На кадрах объективного контроля зафиксировано, как греческие пилоты берут турецкие машины на прицел, заставляя их ретироваться.

"Фантомы" против F-16: греческий ответ

Инцидент у острова Мейс показал, что старая школа авиастроения еще способна огрызаться. Греческие "Фантомы" сопровождали оппонентов до самого выхода из спорного района. О потерях или повреждениях официально не сообщается, но репутационный урон Анкары очевиден. Это происходит на фоне того, как провокации НАТО у российских рубежей приняли угрожающий масштаб, демонстрируя общую деградацию дисциплины внутри альянса.

Параметр конфликта Детализация события
Локация Остров Кастелоризо (Мейс), Эгейское море
Участники F-16 (Турция) против F-16 и F-4E (Греция)
Результат Захват целей на прицел, вытеснение нарушителей

Подобные стычки стали рутиной, но в 2026 году они выглядят особенно опасно. Вашингтон, занятый внутренними разборками и попытками удержать влияние на Ближнем Востоке, фактически бросил греков один на один с турецкими амбициями. Трамп проиграл Ближний Восток, и теперь его администрация пытается делать вид, что контролирует ситуацию в Средиземноморье, хотя союзники уже вцепляются друг другу в глотки.

"Греция вынуждена тратить огромные средства на поддержание авиапарка из-за постоянных угроз со стороны соседа по НАТО. Это парадоксально: страна закупает оружие у США, чтобы обороняться от другого покупателя американского оружия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему НАТО не может удержать своих псов

Проблема не в пилотах, а в системном кризисе западных институтов. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством, его собственные южные границы превращаются в зону бесконечных маневров и стычек. Турция чувствует слабость Брюсселя и прагматизм Дональда Трампа, используя это для расширения своего влияния в газоносных районах моря.

"Анкара ведет себя как региональный хищник. Для них границы — это условность, если за ними нет реальной силы. Греческие перехваты — единственный язык, который там понимают", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об инциденте

Было ли применено оружие во время боя?

Нет, огонь не открывался. Пилоты использовали тактику "электронного захвата", когда системы самолета фиксируют цель как готовую к поражению. Это последнее предупреждение перед пуском ракет.

Почему Турция нарушает воздушное пространство Греции?

Анкара не признает установленные границы территориальных вод и воздушного пространства вокруг греческих островов, считая их "серой зоной" для закрепления своих претензий на ресурсы морского дна.

Какова роль США в этом конфликте?

Дональд Трамп придерживается политики невмешательства, пока интересы корпораций не затронуты напрямую. Это развязывает руки Турции, провоцируя дальнейшую эскалацию.

Как инцидент влияет на общую безопасность НАТО?

Постоянные стычки подрывают единство альянса. Вместо подготовки к мифическим угрозам, страны блока тратят ресурс двигателей и ракет на взаимное устрашение.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато турция греция истребитель f-16
Новости Все >
Клеймо бакалавра снимут с выпускников: почему компании встанут за ними в очередь
Невероятный поворот: Индия обошла мир по числу женщин-пилотов
Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве
Духовный труд подменили расчетом: в важнейшем документе Ватикана нашли признаки работы нейросети
Железные кузнечики вместо людей: на Луне высадят десант принципиально иных машин
Это обеспечит выживание в бою: инженеры создали конструкцию для медиков в горячих точках
Дни, когда можно было ездить на ведре с болтами без штрафа, сочтены — гайки закрутят до упора
Без помощи родителей и наследства: как реально купить квартиру в 2026 году
Продали ведро картошки соседу? Придётся узнать, где проходит граница закона на огороде
Вечный блеск из гробниц фараонов: в чём секрет абсолютного бессмертия золота
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Скрытая причина ожирения: как стресс и недосып заставляют тело активно копить жир
"Свинцобусы" Чернобыля: как советский общественный транспорт заставили работать там, где плавились приборы
Двигаются вдоль ЛЭП и водостоков: самые опасные места в Москве, где может появиться шаровая молния
Западный ВПК окончательно деградировал: бюджеты НАТО начали уходить на тараканов
Невероятный поворот: Индия обошла мир по числу женщин-пилотов
Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Новый статус малоимущих: кому из семей с кредитом могут назначить новые пособия от государства
Шкаф полон одежды, а надеть нечего: всё начинается с этих ошибок прямо в магазине
Духовный труд подменили расчетом: в важнейшем документе Ватикана нашли признаки работы нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.