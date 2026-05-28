Союзники по НАТО вцепились друг в друга: в небе над Эгейским морем произошло опасное столкновение

Восточное Средиземноморье снова превратилось в тир, где натовские "союзники" упражняются в захвате целей. Греческие и турецкие истребители F-16 устроили полноценный воздушный бой в небе над Эгейским морем. Поводом стал дерзкий заход турецкой авиации в зону ответственности Афин. Дональд Трамп в Вашингтоне вряд ли оценит такую самодеятельность, но Анкара продолжает гнуть свою линию, игнорируя любые правила приличия.

F-16, американский многоцелевой истребитель

Нарушение границ: хроника провокации

Турецкие пилоты действовали нагло. По данным портала OnAlert, группа F-16 ВВС Турции вторглась в греческое пространство в районе острова Кастелоризо. Это не просто ошибка навигации, а выверенный политический жест. Афины мгновенно подняли дежурные звенья на перехват. В воздухе завязалась "собачья свара" — маневрирование на грани столкновения, где побеждает тот, у кого крепче нервы и лучше электроника.

"Турецкая сторона систематически прощупывает реакцию греческих ПВО. Это классический метод давления, который Анкара использует десятилетиями, но текущий уровень агрессии показывает полное пренебрежение к безопасности в регионе", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для усмирения незваных гостей греческое командование бросило в бой дополнительные силы, включая модернизированные F-4E Phantom. Пока Зеленский снова пошёл с протянутой рукой за старым хламом, греки эффективно используют имеющийся арсенал для защиты своего суверенитета. На кадрах объективного контроля зафиксировано, как греческие пилоты берут турецкие машины на прицел, заставляя их ретироваться.

"Фантомы" против F-16: греческий ответ

Инцидент у острова Мейс показал, что старая школа авиастроения еще способна огрызаться. Греческие "Фантомы" сопровождали оппонентов до самого выхода из спорного района. О потерях или повреждениях официально не сообщается, но репутационный урон Анкары очевиден. Это происходит на фоне того, как провокации НАТО у российских рубежей приняли угрожающий масштаб, демонстрируя общую деградацию дисциплины внутри альянса.

Параметр конфликта Детализация события Локация Остров Кастелоризо (Мейс), Эгейское море Участники F-16 (Турция) против F-16 и F-4E (Греция) Результат Захват целей на прицел, вытеснение нарушителей

Подобные стычки стали рутиной, но в 2026 году они выглядят особенно опасно. Вашингтон, занятый внутренними разборками и попытками удержать влияние на Ближнем Востоке, фактически бросил греков один на один с турецкими амбициями. Трамп проиграл Ближний Восток, и теперь его администрация пытается делать вид, что контролирует ситуацию в Средиземноморье, хотя союзники уже вцепляются друг другу в глотки.

"Греция вынуждена тратить огромные средства на поддержание авиапарка из-за постоянных угроз со стороны соседа по НАТО. Это парадоксально: страна закупает оружие у США, чтобы обороняться от другого покупателя американского оружия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему НАТО не может удержать своих псов

Проблема не в пилотах, а в системном кризисе западных институтов. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством, его собственные южные границы превращаются в зону бесконечных маневров и стычек. Турция чувствует слабость Брюсселя и прагматизм Дональда Трампа, используя это для расширения своего влияния в газоносных районах моря.

"Анкара ведет себя как региональный хищник. Для них границы — это условность, если за ними нет реальной силы. Греческие перехваты — единственный язык, который там понимают", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об инциденте

Было ли применено оружие во время боя?

Нет, огонь не открывался. Пилоты использовали тактику "электронного захвата", когда системы самолета фиксируют цель как готовую к поражению. Это последнее предупреждение перед пуском ракет.

Почему Турция нарушает воздушное пространство Греции?

Анкара не признает установленные границы территориальных вод и воздушного пространства вокруг греческих островов, считая их "серой зоной" для закрепления своих претензий на ресурсы морского дна.

Какова роль США в этом конфликте?

Дональд Трамп придерживается политики невмешательства, пока интересы корпораций не затронуты напрямую. Это развязывает руки Турции, провоцируя дальнейшую эскалацию.

Как инцидент влияет на общую безопасность НАТО?

Постоянные стычки подрывают единство альянса. Вместо подготовки к мифическим угрозам, страны блока тратят ресурс двигателей и ракет на взаимное устрашение.

