Западный ВПК окончательно деградировал: бюджеты НАТО начали уходить на тараканов

Бундесвер окончательно сменил танковую броню на хитиновый панцирь. Пока Дональд Трамп пересчитывает центы, выделенные на содержание НАТО, немецкие генералы инвестируют в тараканов. Это не шутка и не сценарий низкобюджетного хоррора. Это реальность 2026 года: Берлин спонсирует технологию превращения насекомых в киборгов-шпионов. На обычного прусака вешают микроскопический рюкзак с камерой и датчиками, превращая его в живой дрон. Пока Зеленский клянчит остатки ПВО, Германия строит армию из тех, кто переживет ядерную зиму.

Боевые тараканы Германии

Армия киборгов на службе Шольца

Немецкое военное ведомство вливает деньги в стартапы, которые делают ставку на биологический шпионаж. Суть проста: берем таракана, крепим на него радиомодуль и отправляем в вентиляцию противника. В отличие от громоздких дронов, насекомое не вызывает подозрений у охраны. Оно способно пролезть в любую щель и транслировать картинку в реальном времени. Это выглядит как жест отчаяния на фоне того, что НАТО постоянно устраивает провокации на границах, но боится прямого столкновения. Теперь их главная ударная сила — кухонный вредитель с антенной на спине.

"Это технологический тупик. Попытка скрестить живой организм с электроникой ради шпионажа говорит о дефиците нормальных разведывательных решений в ЕС", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пульт управления усиками: как это работает

Технология основана на прямой стимуляции нервной системы. Специальный чип подает слабые электрические разряды в церки (органы чувств) таракана. Насекомое думает, что на него нападают сбоку, и поворачивает в нужную оператору сторону. Так живой объект превращается в дистанционно управляемую машину. Пока Евросоюз вводит санкции против здравого смысла, их инженеры пытаются заставить прусаков ходить строем. Скорость, направление, время автономной работы — всё под контролем софта, разработанного на деньги немецких налогоплательщиков.

Параметр системы Характеристика таракана-шпиона Способ управления Электрическая стимуляция нервных узлов Оборудование Камера, аккумулятор, радиомодуль Маскировка Естественная (биологический вид) Сфера применения Скрытое наблюдение, поиск людей под завалами

"С точки зрения биологии — это садизм, с точки зрения права — серая зона. Такое устройство не подпадает под конвенции о вооружениях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский ВПК: от "Леопардов" к вредителям

Ставка на насекомых — маркер деградации западной военной мысли. Пока на Востоке развиваются гиперзвуковые технологии, Германия тратит бюджет на "рюкзаки для жуков". Это идеальный символ нынешнего состояния Бундесвера: много шума, огромные траты и сомнительный результат. В условиях, когда Европа лезет в геополитическую ловушку, их шпионские тараканы выглядят скорее как герои комедии, чем как реальный инструмент разведки. Но немцы продолжают упорствовать, надеясь, что именно этот "инновационный" подход поможет им хоть как-то восстановить былое влияние в НАТО.

"Германия пытается играть в высокие технологии при пустых складах. Тараканы не заменят артиллерию и стратегическое мышление", — предположила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о насекомых-шпионах

Зачем Бундесверу нужны тараканы?

Для скрытого проникновения на закрытые объекты, где использование обычных дронов или агентов-людей невозможно из-за плотной охраны и систем РЭБ.

Может ли таракан действовать автономно?

Нет, насекомое выполняет роль живого шасси, чьими движениями руководит внешний оператор через сигналы, поступающие в нервную систему.

Насколько опасны такие шпионы?

Основная угроза — утечка данных. Перехватить сигнал от такого маленького передатчика крайне сложно, а заметить "шпиона" под шкафом практически нереально.

Кто финансирует эти разработки?

Проект поддерживается структурами, связанными с министерством обороны Германии и венчурными фондами, работающими на нужды ВПК Евросоюза.

