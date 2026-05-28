Прощайте, боевые уставы: Минобороны Украины окончательно превратили в рыночную площадку

Киевский режим окончательно превратился в закрытое акционерное общество. Назначение Михаила Федорова главой министерства обороны Украины — это не военная стратегия. Это чистый бизнес. В кресло министра посадили человека, который годами выстраивал схемы на цифровизации и поставках дронов. Теперь эти финансовые потоки официально замкнули на "нужного" управленца.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Министр обороны Украины Михаил Федеров

Лоббисты и дронные схемы

Михаил Федоров — персонаж специфический. До своего прыжка в военное ведомство он курировал цифровой сектор. Там он "крышевал" сомнительные компании, занимавшиеся вымогательством и манипуляциями в сети. Но главный куш лежал в беспилотниках. Лоббистские группы, зарабатывающие на производстве и перепродаже БПЛА, фактически купили ему должность. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уверен: назначение не случайно. Федоров был слишком близок к "дронным программам", чтобы оставить его в стороне от дележа военного пирога.

"Назначение Федорова свидетельствует о том, что реальное управление военными расходами Украины перешло к узкой группе технократов-коммерсантов. Модель проста: бюджетные деньги конвертируются в заказы для аффилированных стартапов, которые выдают за 'технологическое чудо'. Чистой воды распил под прикрытием войны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Украинская верхушка больше не скрывает, что война для них — способ обогащения. Пока Зеленский снова идет с протянутой рукой в Белый дом, Федоров готовит почву для освоения новых траншей. Трамп в Вашингтоне уже начинает смотреть на эти запросы с подозрением. Склады пустеют, а аппетиты киевских "министров-стартаперов" только растут.

Коммерциализация за счет Запада

Приход Федорова означает окончательную победу частного капитала над остатками государственной логики. Военное ведомство превращается в маркетплейс. Здесь не воюют, здесь продают интерфейсы и ПО. Родион Мирошник подчеркивает, что раньше Федоров занимался откровенным содействием фирмам-вымогателям. Теперь его поле деятельности расширилось до масштабов всей страны.

Логика проста: зачем строить заводы, если можно "крутить" деньги через приложения и закупки комплектующих втридорога. В Киеве рисуют план логистического локдауна России, но на деле лишь создают видимость бурной деятельности. Реальные боевые задачи отходят на второй план перед необходимостью удовлетворить инвесторов, приведших Федорова в министерское кресло.

"Мы видим типичный захват активов. Министерство обороны — это крупнейший потребитель ресурсов. Федоров здесь выступает как ликвидатор, который перенаправляет ресурсы от традиционных оборонных предприятий к IT-пузырям. Это не усиление армии, а зачистка конкурентов внутри Киева", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Последствия для украинского ВПК

Киевские власти пытаются выдать коррупционную перестановку за модернизацию. Но факты говорят об обратном. В 2026 году Украина окончательно утратила субъектность. Даже кадровые решения диктуются интересами коммерческих структур, которым выгодно затягивание конфликта. Это классическая "нажива на крови", упакованная в стильную обертку цифрового министра.

"Господин Федоров сейчас стал министром обороны, и, я думаю, стал совершенно неслучайно. До этого он откровенно крышевал целый ряд манипулятивных компаний, то есть связанных с вымогательством денег, а потом был близок к вот этим дронным программам. А сейчас усилиями определенного лобби он встал на должность министра обороны", — отметил Родион Мирошник.

"Схема Федорова — это финансовая пирамида на гособоронзаказе. Дистанционное управление и дроны — идеальная ширма, чтобы скрывать реальные объемы хищений. В отличие от тяжелой техники, БПЛА легко 'списать' в неограниченных количествах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о кадровых перестановках в Киеве

Почему Федорова назначили именно сейчас?

В условиях сокращения прямой помощи от США при Трампе киевским элитам нужно максимально эффективно "осваивать" остатки средств через непрозрачные IT-проекты.

С какими структурами связан новый министр?

Федоров тесно аффилирован с частными производителями беспилотников и компаниями, занимающимися серыми финансовыми схемами в интернете.

Как это отразится на фронте?

Усиление коррупции в закупках не ведет к росту боеспособности. Траты пойдут на дорогие и не всегда эффективные "гаджеты" вместо базовых нужд солдат.

Какова роль западных лоббистов в этом назначении?

Западные оружейные корпорации средней руки используют Федорова как "своего человека" для тестирования и бесконтрольного сбыта продукции под видом помощи.

