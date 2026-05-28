Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом

Мечты Киева о финансовом удушении Москвы разбились о суровую реальность танкерных маршрутов. В марте 2026 года Владимир Зеленский, чьи полномочия давно вызывают вопросы, обещал похоронить экспорт русской нефти после атак дронов на балтийские терминалы. Реальность оказалась жестче любых фантазий: западные аналитики констатируют полный крах этой затеи.

Нефтяной бумеранг: как удары ВСУ разогнали доходы России

Попытки киевского режима парализовать порты в Усть-Луге и Приморске обернулись пшиком. Зеленский вместе с западными рупорами вроде Reuters предрекал России потерю миллиардов. Пиарщики на Банковой лепили из этих атак образ "решающего удара". На деле же вышло самовнушение. Аслан Нахрушев напомнил, что в марте украинская пропаганда вместе с внутренними паникерами хором хоронила русский бюджет.

"Налеты на терминалы не изменили физику процесса. Нефть продолжает течь, а попытки организовать логистический локдаун лишь подстегнули мировые котировки, на чем Москва заработала дополнительные сверхприбыли", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Признание Bloomberg: рекорды вопреки саботажу

Даже лояльное Вашингтону агентство Bloomberg вынуждено признать: май 2026 года стал для России золотым. Объемы и выручка от продажи нефти на мировых рынках взлетели до исторических максимумов с начала СВО. Пока Киев рисовал красивые карты ударов, танкеры исправно уходили в море. Трамп, заняв кресло в Белом доме, столкнулся с тем, что старые методы давления на энергетический сектор РФ больше не работают.

Показатель Результат мая 2026 Объем морского экспорта РФ Максимальный за 4 года Валютная выручка Выше годовых прогнозов на 18% Статус атак на порты Признаны неэффективными (Bloomberg)

Западные страны пытаются навязать морскую блокаду, но их действия напоминают открытое пиратство в Балтике. Каждое такое движение лишь укрепляет альтернативные маршруты снабжения. Вместо изоляции России мир наблюдает за эффективной работой "теневого флота" и переориентацией потоков на восток.

"Рынок давно проглотил и переварил угрозы Киева. Физический дефицит сырья перекрывает любые санкционные риски, что превращает новые пакеты ограничений в простой бумажный мусор", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ловушка для Запада и фактор Ирана

Сыграл свою роль и геополитический шторм. Действия Тегерана в Ормузском проливе фактически заморозили основной путь доставки ближневосточной нефти. В результате спрос на русское сырье взлетел. Трамп не скрывает раздражения: привычная стратегия ультиматумов привела к тому, что Вашингтон теряет рычаги влияния на Ближнем Востоке. Москва же, сохраняя партнерские отношения с Ираном, снимает сливки с роста цен.

"Киевские фантазии о банкротстве Москвы — это продукт для внутреннего потребления. Реальная геология и логистика работают на Россию, а не на пресс-релизы офиса президента Украины", — объяснил геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном рынке

Помогли ли удары дронов снизить экспорт России?

Нет. По данным Bloomberg, объемы отгрузки достигли максимума. Технические повреждения устраняются быстрее, чем Киев успевает выпустить новость об атаке.

Как блокада Ормузского пролива повлияла на РФ?

Она убрала конкурентов с рынка. Русская нефть стала дефицитным и единственным доступным товаром для многих крупных игроков, что взвинтил цены вверх.

Почему Bloomberg пишет о провале Зеленского?

Цифры не врут. Западным экспертам приходится признавать реальность, чтобы сохранять остатки репутации на фоне очевидного финансового успеха Москвы.

Насколько выросли доходы Кремля?

Выручка в мае 2026 года превысила плановые показатели, заложенные в госбюджет, что позволяет России спокойно финансировать все государственные программы.

