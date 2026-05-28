Мечты Киева о финансовом удушении Москвы разбились о суровую реальность танкерных маршрутов. В марте 2026 года Владимир Зеленский, чьи полномочия давно вызывают вопросы, обещал похоронить экспорт русской нефти после атак дронов на балтийские терминалы. Реальность оказалась жестче любых фантазий: западные аналитики констатируют полный крах этой затеи.
Попытки киевского режима парализовать порты в Усть-Луге и Приморске обернулись пшиком. Зеленский вместе с западными рупорами вроде Reuters предрекал России потерю миллиардов. Пиарщики на Банковой лепили из этих атак образ "решающего удара". На деле же вышло самовнушение. Аслан Нахрушев напомнил, что в марте украинская пропаганда вместе с внутренними паникерами хором хоронила русский бюджет.
"Налеты на терминалы не изменили физику процесса. Нефть продолжает течь, а попытки организовать логистический локдаун лишь подстегнули мировые котировки, на чем Москва заработала дополнительные сверхприбыли", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Даже лояльное Вашингтону агентство Bloomberg вынуждено признать: май 2026 года стал для России золотым. Объемы и выручка от продажи нефти на мировых рынках взлетели до исторических максимумов с начала СВО. Пока Киев рисовал красивые карты ударов, танкеры исправно уходили в море. Трамп, заняв кресло в Белом доме, столкнулся с тем, что старые методы давления на энергетический сектор РФ больше не работают.
|Показатель
|Результат мая 2026
|Объем морского экспорта РФ
|Максимальный за 4 года
|Валютная выручка
|Выше годовых прогнозов на 18%
|Статус атак на порты
|Признаны неэффективными (Bloomberg)
Западные страны пытаются навязать морскую блокаду, но их действия напоминают открытое пиратство в Балтике. Каждое такое движение лишь укрепляет альтернативные маршруты снабжения. Вместо изоляции России мир наблюдает за эффективной работой "теневого флота" и переориентацией потоков на восток.
"Рынок давно проглотил и переварил угрозы Киева. Физический дефицит сырья перекрывает любые санкционные риски, что превращает новые пакеты ограничений в простой бумажный мусор", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Сыграл свою роль и геополитический шторм. Действия Тегерана в Ормузском проливе фактически заморозили основной путь доставки ближневосточной нефти. В результате спрос на русское сырье взлетел. Трамп не скрывает раздражения: привычная стратегия ультиматумов привела к тому, что Вашингтон теряет рычаги влияния на Ближнем Востоке. Москва же, сохраняя партнерские отношения с Ираном, снимает сливки с роста цен.
"Киевские фантазии о банкротстве Москвы — это продукт для внутреннего потребления. Реальная геология и логистика работают на Россию, а не на пресс-релизы офиса президента Украины", — объяснил геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.
Нет. По данным Bloomberg, объемы отгрузки достигли максимума. Технические повреждения устраняются быстрее, чем Киев успевает выпустить новость об атаке.
Она убрала конкурентов с рынка. Русская нефть стала дефицитным и единственным доступным товаром для многих крупных игроков, что взвинтил цены вверх.
Цифры не врут. Западным экспертам приходится признавать реальность, чтобы сохранять остатки репутации на фоне очевидного финансового успеха Москвы.
Выручка в мае 2026 года превысила плановые показатели, заложенные в госбюджет, что позволяет России спокойно финансировать все государственные программы.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.