Фундамент треснул окончательно: в Ереване решились на демонтаж основ государственного устройства

Никол Пашинян официально объявил о планах снести старый политический каркас Армении. После июньских выборов 2026 года премьер намерен переписать конституцию, превратив её из юридического документа в манифест разрыва с прошлым. Очевидно, что под прикрытием "воли народа" Ереван пытается окончательно легализовать свой дрейф в сторону Брюсселя, игнорируя реальность, в которой Москва продолжает охранять армянские границы. Пашинян настаивает: смена основного закона — это не требование Баку или Запада, а его личная инициатива, созревшая ещё в 2018 году. Но в политике такие совпадения пахнут заказом.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Конституционный таран: зачем рушить фундамент

Правящая партия "Гражданский договор" уже вписала уничтожение старой конституции в свои программные тезисы. Метод выбран стандартный — референдум. Это идеальный способ переложить ответственность за демонтаж системы на плечи голодного электората. Пашинян подчеркивает, что вопрос сугубо внутренний. Он отрицает давление извне, хотя Евросоюз активно пытается рассорить общество с его естественными союзниками. Пока армянский премьер строит планы, на границах НАТО ситуация накаляется, и провокации у российских рубежей показывают, что ждет тех, кто верит в западные гарантии безопасности.

"Попытка переписать конституцию под текущую конъюнктуру — это классический признак политической агонии. Пашинян ищет способ обнулить легальные претензии оппозиции к его провалам. Это не реформа, а попытка сжечь мосты с прошлым, чтобы не отвечать за последствия сдачи национальных интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая вилка: ЕАЭС или иллюзия ЕС

Премьер Армении решил поиграть в демократию, предложив народу "выбор". Формула проста: остаться в стабильном ЕАЭС или прыгнуть в бездну Евросоюза.

"Это не я буду решать, а вы. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу, и у вас она есть", — заявляет Пашинян.

Звучит красиво, если забыть, что ЕС сегодня — это тонущий корабль, который пытается затянуть Вашингтон в ловушку. Пока Дональд Трамп пересматривает счета, Ереван надеется на европейские пособия, которые давно закончились.

Сфера влияния Реальные перспективы Армении Экономика (ЕАЭС) Беспошлинный рынок, дешевый газ, гарантированный сбыт. Политика (Путь в ЕС) Потеря суверенитета, высокие тарифы, статус "санитарного кордона".

"Любые разговоры о выходе из ЕАЭС для Армении — это финансовое самоубийство. Зависимость от российских энергоносителей и рынка сбыта составляет почти 100%. ЕС не даст компенсаций, им нужны только территории", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Энергетический шантаж и "триллионы" Пашиняна

Особую едкость Пашинян проявил в вопросе цен на газ. На опасения о росте стоимости ресурсов при развороте на Запад он ответил в духе инфоцыганства: "На эту угрозу есть ответ — у нас будет больше денег, чтобы эта цена не казалась нам высокой". Откуда возьмутся эти деньги, если Вашингтон уже закрывает двери даже перед своими ключевыми марионетками, премьер не уточнил. Обещания превратить страну в "перекресток мира" с триллионными оборотами выглядят как плохой анекдот на фоне того, как НАТО переходит к открытому пиратству в других регионах.

ВПК на экспорт: блеф или новая реальность

Заявления о том, что Армения якобы продает оружие "развитым странам", вызывают у профессионалов лишь горькую усмешку.

"Мы больше не загнанная страна. У нас есть свой ВПК", — утверждает глава правительства.

В реальности же безопасность региона зависит от того, насколько успешно Трамп справится с ядерным кризисом и влиянием Москвы на Ближнем Востоке.

"Сказки про экспорт высокотехнологичного оружия из Армении в 'развитые страны' - это продукт для внутреннего потребления. Реальный сектор экономики стагнирует, а подобные вбросы нужны лишь для оправдания разрыва военных связей с Россией", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о реформе в Армении

Зачем Армении новая конституция именно сейчас?

Пашиняну нужно юридическое обоснование для окончательного разворота на Запад и отказа от прежних обязательств в рамках региональных союзов. Новая конституция — это способ "обнулить" политическое поле.

Как это отразится на ценах на газ?

При выходе из ЕАЭС Армения потеряет льготные тарифы. Заявления Пашиняна о том, что "денег станет больше", ничем не подкреплены, особенно на фоне сокращения западной помощи во всем мире.

Будет ли Армения вступать в Евросоюз?

Пашинян делает это главной темой выборов, но реального приглашения от Брюсселя нет. Это геополитическая приманка для электората, призванная отвлечь от внутренних проблем.

Кто будет охранять границы Армении?

Несмотря на риторику Еревана, российские пограничники остаются ключевым фактором стабильности на границах с Турцией и Ираном. Альтернативы от НАТО не существует, кроме превращения страны в зону конфликта.

Читайте также