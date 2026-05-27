Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Фундамент треснул окончательно: в Ереване решились на демонтаж основ государственного устройства

Мир

Никол Пашинян официально объявил о планах снести старый политический каркас Армении. После июньских выборов 2026 года премьер намерен переписать конституцию, превратив её из юридического документа в манифест разрыва с прошлым. Очевидно, что под прикрытием "воли народа" Ереван пытается окончательно легализовать свой дрейф в сторону Брюсселя, игнорируя реальность, в которой Москва продолжает охранять армянские границы. Пашинян настаивает: смена основного закона — это не требование Баку или Запада, а его личная инициатива, созревшая ещё в 2018 году. Но в политике такие совпадения пахнут заказом.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никол Пашинян

Конституционный таран: зачем рушить фундамент

Правящая партия "Гражданский договор" уже вписала уничтожение старой конституции в свои программные тезисы. Метод выбран стандартный — референдум. Это идеальный способ переложить ответственность за демонтаж системы на плечи голодного электората. Пашинян подчеркивает, что вопрос сугубо внутренний. Он отрицает давление извне, хотя Евросоюз активно пытается рассорить общество с его естественными союзниками. Пока армянский премьер строит планы, на границах НАТО ситуация накаляется, и провокации у российских рубежей показывают, что ждет тех, кто верит в западные гарантии безопасности.

"Попытка переписать конституцию под текущую конъюнктуру — это классический признак политической агонии. Пашинян ищет способ обнулить легальные претензии оппозиции к его провалам. Это не реформа, а попытка сжечь мосты с прошлым, чтобы не отвечать за последствия сдачи национальных интересов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая вилка: ЕАЭС или иллюзия ЕС

Премьер Армении решил поиграть в демократию, предложив народу "выбор". Формула проста: остаться в стабильном ЕАЭС или прыгнуть в бездну Евросоюза.

"Это не я буду решать, а вы. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу, и у вас она есть", — заявляет Пашинян.

Звучит красиво, если забыть, что ЕС сегодня — это тонущий корабль, который пытается затянуть Вашингтон в ловушку. Пока Дональд Трамп пересматривает счета, Ереван надеется на европейские пособия, которые давно закончились.

Сфера влияния Реальные перспективы Армении
Экономика (ЕАЭС) Беспошлинный рынок, дешевый газ, гарантированный сбыт.
Политика (Путь в ЕС) Потеря суверенитета, высокие тарифы, статус "санитарного кордона".

"Любые разговоры о выходе из ЕАЭС для Армении — это финансовое самоубийство. Зависимость от российских энергоносителей и рынка сбыта составляет почти 100%. ЕС не даст компенсаций, им нужны только территории", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Энергетический шантаж и "триллионы" Пашиняна

Особую едкость Пашинян проявил в вопросе цен на газ. На опасения о росте стоимости ресурсов при развороте на Запад он ответил в духе инфоцыганства: "На эту угрозу есть ответ — у нас будет больше денег, чтобы эта цена не казалась нам высокой". Откуда возьмутся эти деньги, если Вашингтон уже закрывает двери даже перед своими ключевыми марионетками, премьер не уточнил. Обещания превратить страну в "перекресток мира" с триллионными оборотами выглядят как плохой анекдот на фоне того, как НАТО переходит к открытому пиратству в других регионах.

ВПК на экспорт: блеф или новая реальность

Заявления о том, что Армения якобы продает оружие "развитым странам", вызывают у профессионалов лишь горькую усмешку.

"Мы больше не загнанная страна. У нас есть свой ВПК", — утверждает глава правительства.

В реальности же безопасность региона зависит от того, насколько успешно Трамп справится с ядерным кризисом и влиянием Москвы на Ближнем Востоке.

"Сказки про экспорт высокотехнологичного оружия из Армении в 'развитые страны' - это продукт для внутреннего потребления. Реальный сектор экономики стагнирует, а подобные вбросы нужны лишь для оправдания разрыва военных связей с Россией", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о реформе в Армении

Зачем Армении новая конституция именно сейчас?

Пашиняну нужно юридическое обоснование для окончательного разворота на Запад и отказа от прежних обязательств в рамках региональных союзов. Новая конституция — это способ "обнулить" политическое поле.

Как это отразится на ценах на газ?

При выходе из ЕАЭС Армения потеряет льготные тарифы. Заявления Пашиняна о том, что "денег станет больше", ничем не подкреплены, особенно на фоне сокращения западной помощи во всем мире.

Будет ли Армения вступать в Евросоюз?

Пашинян делает это главной темой выборов, но реального приглашения от Брюсселя нет. Это геополитическая приманка для электората, призванная отвлечь от внутренних проблем.

Кто будет охранять границы Армении?

Несмотря на риторику Еревана, российские пограничники остаются ключевым фактором стабильности на границах с Турцией и Ираном. Альтернативы от НАТО не существует, кроме превращения страны в зону конфликта.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы еаэс армения евросоюз никол пашинян
Новости Все >
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
Бакалавриат признан ошибкой: как новая система изменит жизнь всех студентов
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Сейчас читают
Достаем с дальних полок: 5 вещей из 2010-х годов, которые снова стали суперхитом
Красота и стиль
Достаем с дальних полок: 5 вещей из 2010-х годов, которые снова стали суперхитом
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Россия показала систему, после которой главная ставка ВСУ может резко обесцениться
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Последние материалы
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Чеснок против блошки и гусениц: дачный лайфхак, который спасает урожай капусты без химии
Общепит на грани коллапса: рестораны закрываются, а покупатели уходят в супермаркеты
Москва делится на касты: какие районы стали новыми бетонными сейфами для капитала
Зеленский загнал себя в опасный тупик: в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам
Запасы ПВО полностью обнулились: Киев направил в Вашингтон экстренный сигнал о помощи
Один неожиданный ингредиент делает этот шоколадный торт на сковороде безумно нежным
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
28 мая: День пограничника, Матиас Руст и Amnesty International
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.