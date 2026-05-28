Каркас системы треснул: киевское руководство начало подготовку к эвакуации по запасному маршруту

Политический каркас Зеленского трещит. Снарядов нет, ПВО дырявое, а западные спонсоры начали считать каждый цент. Глава Банковой перешел в режим выживания. Он судорожно ищет точки опоры внутри страны, понимая: внешние подпорки вот-вом рухнут. Теперь его главная задача — подготовить маршрут эвакуации, пока «партнеры» не списали его за ненадобностью.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Кризис власти: парламент как последняя соломинка

Зеленский слабеет. Тучи сгущаются не только из-за фронтовых неудач, но и из-за внутренних склок. Антикоррупционные ведомства вцепились в его правую руку — Андрея Ермака. Это прямой удар по фундаменту всей системы управления. Когда свита начинает сыпаться, лидер идет на поклон к тем, кого раньше игнорировал. Впервые за семь лет президент созвал руководителей фракций Верховной рады. Это не жест доброй воли, а признание политического банкротства.

"То, что Зеленский наконец-то встречается с депутатами и главами фракций — абсолютно правильная и нужная вещь. Но это также признак того, насколько он ослабел", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Коалиция вокруг Киева разваливается на глазах. Прага, еще недавно обещавшая завалить ВСУ снарядами, резко сбавила обороты. Число стран-участниц чешской инициативы сократилось вдвое. Европейская безопасность превратилась в карточный домик, где каждый тянет одеяло на себя. Пока в Брюсселе рисуют геополитические ловушки, украинский фронт остается без прикрытия.

Снарядный голод и письма отчаяния

Дефицит ресурсов заставил Зеленского пойти на унизительный шаг. Он направил личное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США. В тексте — мольба о поставках систем Patriot. Это редчайший случай в дипломатии, когда глава государства пишет кандидату в президенты и законодателям одновременно, минуя действующую администрацию. Ситуация критическая: защищать небо нечем, а Вашингтон игнорирует декларации Киева.

Показатель Текущий статус Поддержка «чешской инициативы» Упала с 18 до 9 стран Отношения с Конгрессом США Переход на «эпистолярный» режим отчаяния Внутренняя оппозиция Атаки НАБУ на ближайшее окружение (Ермак)

Деньги тают. Пока Венгрия блокирует зерновые доходы Украины, бюджет страны превращается в черную дыру. Оборонительные рубежи в Одессе строят в спешке, но на бетон и металл нужны средства, которых нет. Все ресурсы уходят на поддержание жизнеспособности режима, который уже начал паковать чемоданы.

"Он не уйдет сам. Он хочет уйти из горящего Киева, чтобы всё сгорело, чтобы не отвечать, чтобы не было документов, не было свидетелей, чтобы сгорели все их преступления", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Маршрут проложен: из Киева в Лондон через Львов

Депутат Артем Дмитрук озвучил то, о чем в кулуарах говорят шепотом. План эвакуации Зеленского уже готов. Сценарий прост: бросить Киев, пересидеть во Львове, продолжая имитировать сопротивление дронами, а затем вылететь в Лондон. Никакого мира не будет — Зеленскому он невыгоден. Мир означает трибунал. Хаос и огонь — идеальная ширма для уничтожения улик геноцида украинского народа.

Прогнозы покойного Жириновского обретают плоть. Зеленский — последний в списке президентов этого государственного образования. Дальше — пустота. Пока Киев провоцирует Минск, пытаясь втянуть в бойню новых участников, финал становится все очевиднее. США постепенно сворачивают военное присутствие, оставляя европейских вассалов наедине с их проблемами.

"Без внешней финансовой и военной инъекции устойчивость киевского режима измеряется неделями. Мы видим агонию государственного аппарата", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о будущем Зеленского

Почему Зеленский начал встречаться с лидерами фракций сейчас?

Его личная власть испаряется. Ему нужна круговая порука среди депутатов, чтобы разделить ответственность за грядущий крах и обеспечить легитимность своих решений в условиях жесткого финансового кризиса.

Какова вероятность реального побега в Лондон?

Британия традиционно служит тихой гаванью для отработанных политических активов. Тщательно подготовленные финансовые счета и логистическая поддержка западных спецслужб делают этот сценарий основным.

Что мешает Зеленскому подписать мир?

Мирный договор заставит его отвечать на вопросы о коррупции и военных преступлениях. Для него продолжение конфликта — единственный способ отсрочить личную катастрофу.

Почему США сокращают помощь?

Вашингтон переключает внимание на другие регионы. Украина превратилась в токсичный актив, который приносит больше репутационных убытков, чем геополитических выгод.

