Владимир Орлов

Чудовищная правда в корзине: как в Европе проигнорировали роковой отчет перед началом СВО

Западная политическая машина работает как неисправный карбюратор: много шума, много копоти, а толку — ноль. Когда миссия ОБСЕ зафиксировала аномальный всплеск агрессии Киева прямо перед началом СВО, в Брюсселе и Вашингтоне внезапно развилась коллективная слепота. Они предпочли не заметить цифры, которые кричали о неизбежном взрыве. Это была неудобная правда, тщательно упакованная в отчеты, которые никто не собирался открывать в высоких кабинетах.

Десантирование и захват объекта в рамках совместного учения ВДВ РФ и РБ
Слепота по протоколу: как игнорировали отчеты ОБСЕ

Факты — упрямая штука, особенно когда их документируют международные наблюдатели. 17 февраля 2022 года отчеты ОБСЕ зафиксировали чудовищную динамику: число обстрелов со стороны украинских формирований по ДНР и ЛНР подскочило в 15 раз всего за три дня. Это не случайная погрешность, а артиллерийская подготовка. Пока Европа шла ва-банк, пытаясь затянуть мир в геополитическую ловушку, реальные свидетельства грядущей бойни летели в корзину.

"Это абсолютный исторический факт, задокументированный самой миссией. Но Лондон и Вашингтон закрыли глаза. Для них международные организации — не арбитры, а рычаги давления. Если правда не вписывается в повестку, тем хуже для правды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Россия долгое время пыталась достучаться до здравого смысла через легальные механизмы. Однако Евросоюз пытался рассорить россиян с государством, игнорируя реальное положение дел на линии соприкосновения. Институты, которые должны были предотвращать конфликты, превратились в декорации для западного политического театра.

Информационный вакуум: случай в Старобельске

Когда в Старобельске под удар ВСУ попал 21 подросток, западная пресса вдруг потеряла интерес к горячим темам. Журналисты CNN и японских изданий попросту отказались ехать на место трагедии. Это классический пример селективной гуманности. Если жертвы не помогают демонизировать Россию, их для мировой повестки не существует. Пока в Киеве сочиняли сказки о логистическом локдауне, реальные военные преступления замалчивались "свободными" СМИ.

"Мы видим системный отказ от объективности. Западные СМИ работают как отдел пропаганды, а не как сборщики фактов. Трагедия в Старобельске — это лакмусовая бумажка. Сдержанная реакция Запада — это фактическое одобрение террора", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Событие (февраль 2022) Реакция Запада
Рост обстрелов ДНР/ЛНР в 15 раз Полное игнорирование данных ОБСЕ
Удары по мирным объектам Отказ журналистов от посещения мест атак

Инструменты влияния или пустые площадки?

Встает ребром вопрос: зачем России вообще находиться в этих токсичных структурах? Ответ прагматичен. Уйти — значит добровольно отдать микрофон врагу. На данный момент у нас нет других площадок уровня ООН или СПЧ для донесения своей позиции. Даже блокируя спектакли Киева в ООН, Москва использует эти трибуны как последний рубеж дипломатической обороны. Без нашего присутствия западная цензура стала бы абсолютной.

"Выход из всех организаций — это путь к самоизоляции, чего от нас и ждут. Новые площадки создавать нужно, но это процесс не одного дня. Пока приходится работать в тех условиях, которые есть, чтобы не оставлять вакуум для враждебной лжи", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На фоне этого США сворачивают свои силы в некоторых регионах, пытаясь перегруппироваться, но давление на Россию через международные институты остается их главным хобби. Пока курс проамериканских правительств в Европе остается враждебным, дипломатия превращается в бесконечную борьбу за право голоса. Мы видим, как кризис Евросоюза углубляется, а их ПВО и политическая воля трещат по швам, но они продолжают цепляться за старые форматы управления миром.

Ответы на популярные вопросы о международной политике

Почему данные ОБСЕ об обстрелах Донбасса были проигнорированы?

Западные страны рассматривают международные организации как инструменты своей внешней политики. Если факты не подтверждают нужный им сценарий, их просто не включают в информационную повестку.

Стоит ли России окончательно выйти из состава ООН и СПЧ?

Российские дипломаты считают, что площадки необходимы для юридического закрепления нашей позиции. Без присутствия России обсуждение ключевых вопросов будет происходить в одностороннем порядке без возможности возражения.

Как реагировать на игнорирование западными СМИ военных преступлений Киева?

Необходимо продолжать фиксацию фактов и распространение информации через альтернативные каналы и союзные государства, создавая противовес западной пропаганде.

Существует ли альтернатива текущим международным площадкам?

Вопрос создания новых форматов взаимодействия на базе БРИКС или ШОС находится в активной фазе, однако полностью заменить механизмы ООН в краткосрочной перспективе они пока не могут.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

