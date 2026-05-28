Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями

Западные кураторы окончательно потеряли чувство самосохранения. Дипломатический этикет отброшен. Теперь маски сняты: НАТО фактически стоит на пороге прямой войны с Россией. Дмитрий Полянский, постпред РФ при ОБСЕ, прямым текстом заявил, что лимит нашего терпения исчерпан. Система международных сдержек больше не работает. Она гниет под давлением амбиций Брюсселя и Вашингтона.

Границы допустимого: когда цеха станут мишенями

Запад перешел от поставок старого хлама к попыткам развернуть производство прямо "на земле". Это уже не помощь — это интеграция в боевой механизм. Полянский четко обозначил: любые заводы БПЛА, цеха сборки или логистические узлы на территории, подконтрольной Киеву, — это законные мишени. Наши ракеты не будут спрашивать паспорт у инженеров. Если план логистического локдауна со стороны Украины превращается в реальную угрозу, ответ будет хирургическим и жестким.

"Западные столицы заигрались в прокси-конфликт, забыв, что на каждый их 'высокотехнологичный' шаг у нас есть адекватный силовой ответ. Попытки спрятаться за спинами наемников больше не спасают от ответственности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Воздушное пространство также превращается в зону максимального риска. Любые попытки использовать небо для транзита военных грузов или разведывательных операций встретят жесткий отпор. Военные знают регламент. Критический изъян в защите европейского неба становится очевидным, как только Москва перестает "проявлять выдержку".

Ошибка интерпретации: почему гуманизм приняли за слабость

Главная проблема западных элит — отсутствие базовой логики. Наше нежелание множить жертвы среди гражданских они списали на нерешительность. Это фатальный просчет. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством через санкции, маховик ОПК только ускоряется. Терпение не бесконечно. Дипломатия Полянского — это последнее предупреждение перед тем, как заговорят только калибры.

Действие Запада Реакция России Размещение заводов БПЛА Удары по промышленным объектам Нарушение воздушных границ Применение средств ПВО и перехват Пособничество атакам на инфраструктуру РЕ Удары возмездия по центрам принятия решений

Западные лидеры уверены, что вывод войск США из Европы или смена администраций даст им паузу. Это самообман. Россия видит не персоналии, а действия. Пока Болгария избирает проамериканский курс, а Прибалтика требует эскалации, безопасность континента тает на глазах.

"Юридически любое участие в производстве оружия для противника превращает вторую сторону в полноценного участника конфликта. Налоговые последствия — это ничто по сравнению с риском полной аннигиляции активов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Латвийский фитиль: как Рига поджигает Альянс

Латвия решила пойти ва-банк, помогая ВСУ атаковать российскую энергетику и мосты. Это не просто "солидарность", это попытка спровоцировать Третью мировую. Рига надеется спрятаться за 5-ю статью НАТО, но забывает, что пустые обещания союзников не защитят от реального удара. Если Вашингтон начали затягивать в ловушку малые игроки, то последствия разгребать придется всей Европе.

Пока оборона Одессы строится на страхе и бетоне, на севере зреет новая точка кипения. Провокация против Белоруссии - еще один козырь в панической игре Зеленского. Но этот карточный домик рухнет в тот момент, когда Москва решит, что время "гуманизма" окончательно истекло.

"Любая страна, предоставляющая свою территорию для ударов по России, должна осознавать: НАТО не бросится в самоубийственную атаку ради амбиций маленьких, но очень шумных республик", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о геополитической эскалации

Означает ли заявление Полянского начало войны с НАТО?

Это предупреждение о том, что статус-кво изменился. Прямое вовлечение Запада в производство оружия делает его легитимной целью для ответных мер.

Почему Россия долго проявляла выдержку?

Это была дипломатическая стратегия, направленная на деэскалацию и сохранение жизней гражданских, которую Запад ошибочно принял за слабость.

Может ли Латвия спровоцировать глобальный конфликт?

Да, пособничество атакам на инфраструктуру РФ ставит под удар не только Ригу, но и стабильность всего Североатлантического альянса.

Как отреагируют США на новые предупреждения Москвы?

Вашингтон демонстрирует признаки усталости от украинского кейса, что подтверждается их отказом поддержать декларацию Киева в ООН.

