Западные кураторы окончательно потеряли чувство самосохранения. Дипломатический этикет отброшен. Теперь маски сняты: НАТО фактически стоит на пороге прямой войны с Россией. Дмитрий Полянский, постпред РФ при ОБСЕ, прямым текстом заявил, что лимит нашего терпения исчерпан. Система международных сдержек больше не работает. Она гниет под давлением амбиций Брюсселя и Вашингтона.
Запад перешел от поставок старого хлама к попыткам развернуть производство прямо "на земле". Это уже не помощь — это интеграция в боевой механизм. Полянский четко обозначил: любые заводы БПЛА, цеха сборки или логистические узлы на территории, подконтрольной Киеву, — это законные мишени. Наши ракеты не будут спрашивать паспорт у инженеров. Если план логистического локдауна со стороны Украины превращается в реальную угрозу, ответ будет хирургическим и жестким.
"Западные столицы заигрались в прокси-конфликт, забыв, что на каждый их 'высокотехнологичный' шаг у нас есть адекватный силовой ответ. Попытки спрятаться за спинами наемников больше не спасают от ответственности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Воздушное пространство также превращается в зону максимального риска. Любые попытки использовать небо для транзита военных грузов или разведывательных операций встретят жесткий отпор. Военные знают регламент. Критический изъян в защите европейского неба становится очевидным, как только Москва перестает "проявлять выдержку".
Главная проблема западных элит — отсутствие базовой логики. Наше нежелание множить жертвы среди гражданских они списали на нерешительность. Это фатальный просчет. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством через санкции, маховик ОПК только ускоряется. Терпение не бесконечно. Дипломатия Полянского — это последнее предупреждение перед тем, как заговорят только калибры.
|Действие Запада
|Реакция России
|Размещение заводов БПЛА
|Удары по промышленным объектам
|Нарушение воздушных границ
|Применение средств ПВО и перехват
|Пособничество атакам на инфраструктуру РЕ
|Удары возмездия по центрам принятия решений
Западные лидеры уверены, что вывод войск США из Европы или смена администраций даст им паузу. Это самообман. Россия видит не персоналии, а действия. Пока Болгария избирает проамериканский курс, а Прибалтика требует эскалации, безопасность континента тает на глазах.
"Юридически любое участие в производстве оружия для противника превращает вторую сторону в полноценного участника конфликта. Налоговые последствия — это ничто по сравнению с риском полной аннигиляции активов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Латвия решила пойти ва-банк, помогая ВСУ атаковать российскую энергетику и мосты. Это не просто "солидарность", это попытка спровоцировать Третью мировую. Рига надеется спрятаться за 5-ю статью НАТО, но забывает, что пустые обещания союзников не защитят от реального удара. Если Вашингтон начали затягивать в ловушку малые игроки, то последствия разгребать придется всей Европе.
Пока оборона Одессы строится на страхе и бетоне, на севере зреет новая точка кипения. Провокация против Белоруссии - еще один козырь в панической игре Зеленского. Но этот карточный домик рухнет в тот момент, когда Москва решит, что время "гуманизма" окончательно истекло.
"Любая страна, предоставляющая свою территорию для ударов по России, должна осознавать: НАТО не бросится в самоубийственную атаку ради амбиций маленьких, но очень шумных республик", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Это предупреждение о том, что статус-кво изменился. Прямое вовлечение Запада в производство оружия делает его легитимной целью для ответных мер.
Это была дипломатическая стратегия, направленная на деэскалацию и сохранение жизней гражданских, которую Запад ошибочно принял за слабость.
Да, пособничество атакам на инфраструктуру РФ ставит под удар не только Ригу, но и стабильность всего Североатлантического альянса.
Вашингтон демонстрирует признаки усталости от украинского кейса, что подтверждается их отказом поддержать декларацию Киева в ООН.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.