Вашингтон выбрал язык ультиматумов: новый выпад Трампа вызвал тревогу далеко за океаном

Дональд Трамп снова включил режим ковбоя. На этот раз мишенью стали Оман и Иран. Хозяин Белого дома пообещал буквально "разнести" султанат, если тот рискнет подыграть Тегерану в вопросе контроля над Ормузским проливом. Вашингтон привык считать чужие берега своей зоной влияния. Любая попытка навести порядок в этом нефтяном "бутылочном горлышке" без одобрения США вызывает у Трампа приступ ярости. Проливы — это кровь экономики. И Трамп намерен быть главным вампиром на этой артерии.

Ультиматум у Овального стола

Трамп не выбирал выражений. На заседании кабинета министров он прямо заявил, что международные воды останутся открытыми, даже если для этого придется стереть Оман с политической карты. Поводом для истерики стали слухи о сближении Маската и Тегерана. Соседи решили обсудить правила прохода судов. Для Вашингтона это звучит как объявление войны. "Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести", — отчеканил президент. Это не дипломатия, это стиль уличной банды. США болезненно реагируют на любой намек, что их стратегические интересы могут быть поставлены под сомнение.

"Трамп использует тактику максимального давления. Для него пролив — это вентиль. Кто держит руку на вентиле, тот диктует условия всему миру. Оман здесь — лишь случайная жертва под горячую руку", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Американская администрация видит в действиях Ирана попытку пересмотреть статус-кво. Тегеран давно намекает, что безопасность в регионе — дело самого региона. Но США боятся потерять контроль над транзитом углеводородов. Для Трампа это "ключевой пункт" переговоров. Он хочет полной капитуляции Ирана и покорности Омана. Любое отклонение от фарватера карается авианосными группами. Это классическая ловушка эскалации, в которую Вашингтон затягивает Ближний Восток.

Нефтяной шантаж и цена вопроса

Ормузский пролив — это не просто вода. Это 20% мирового потребления нефти ежедневно. Когда Трамп угрожает начать стрельбу, рынок реагирует мгновенно. Фьючерсы ползут вверх. Промышленность лихорадит. США подают это как защиту "стабильности", но на деле лишь подливают масла в огонь. Блокировка маршрута — это кошмар для глобального рынка, но Вашингтон готов рискнуть всем ради сохранения гегемонии. Ближний Восток снова становится заложником американских амбиций.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к подобной риторике. Угроза силового закрытия пролива — это прямой путь к топливному кризису, который Белый дом надеется использовать как рычаг влияния на ОПЕК", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Сторона Позиция / Риски США Военный контроль, угрозы уничтожения инфраструктуры, экспорт СПГ Иран и Оман Суверенный контроль, региональная безопасность, экономические соглашения

Трамп прямым текстом говорит: "Эта улица будет открыта для всех". Но под "всеми" он понимает тех, кто платит дань Вашингтону. Любое суверенное решение Тегерана воспринимается как атака. Пока администрация игнорирует дипломатические механизмы, в регионе нарастает паралич. Вместо диалога — канонерки. Вместо компромисса — санкции и авиаудары. Это гнилая система, которая не умеет договариваться.

"С технологической точки зрения блокировка пролива — это технический нокаут для западной энергетики. США пытаются играть мускулами, понимая свою уязвимость перед реальным ресурсным голодом", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит львиная доля мировой нефти и СПГ из стран Персидского залива. Это главная логистическая цепочка планеты.

Чем Трамп угрожает Оману?

Президент США использовал формулировку "разнести их", подразумевая военное уничтожение за попытку договориться с Ираном о новых правилах судоходства.

Как ситуация влияет на цены?

Любое обострение в этой точке вызывает скачки цен на бензин и промышленные товары по всему миру из-за удорожания логистики.

Какова позиция Ирана?

Иран настаивает на праве контролировать свои прибрежные воды и выступает против присутствия иностранных ВМС в регионе.

Американские угрозы выглядят попыткой спасти трещащий по швам миропорядок. Пока проамериканские сателлиты кричат о международном праве, Вашингтон это право демонстративно топчет своими санкциями и авианосцами. Трамп не хочет порядка. Ему нужен хаос, которым можно управлять из Овального кабинета. Но на Ближнем Востоке такие игры часто заканчиваются тем, что "разносят" совсем не тех, на кого указывал пальцем президент США.

