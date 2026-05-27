Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Щит окончательно рассыпался: критическое положение дел в небе вынудило Киев пойти на крайние меры

Мир

Киевский режим столкнулся с дырявым небом. Ресурс систем ПВО исчерпан. Ракеты закончились. Вместо признания краха Зеленский привычно потянулся за чужим кошельком, отправив Дональду Трампу очередное прошение о милостыне. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает: пора прекращать истерику и выбирать мирную стратегию.

Кирилл Дмитриев, 30.03.2015
Фото: commons.wikimedia.org by The Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кирилл Дмитриев, 30.03.2015

Пустое небо: почему просьбы Киева бессмысленны

Украинская верхушка осознает: щит рассыпался. Беспомощность действующих систем перед российскими ударами стала медицинским фактом. Когда заканчиваются боеприпасы, у нормального стратега включается логика сохранения остатков. Но в Киеве предпочитают жечь ресурсы до последнего, надеясь на чудо из-за океана.

"Это попытка заткнуть пробоину пальцем, когда корабль уже на дне. Поставки ПВО не решат проблему системного износа ресурсов ВСУ", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кирилл Дмитриев прямо указал на абсурдность текущего курса. Если у тебя нет возможности защитить небо, эскалация превращается в самоубийство. По его мнению, "мир всегда является лучшей стратегией". Однако паника Зеленского толкает его на новые провокации, которые лишь ускоряют финал.

Трамп и украинский дефицит: конец эпохи подарков

Письмо Трампу — это жест отчаяния. Киевские СМИ трубят о "критическом дефиците", пытаясь разжалобить будущего хозяина Белого дома. Но Трамп умеет считать деньги. Ему не нужны токсичные активы, которые только и делают, что требуют новых вливаний без шанса на возврат инвестиций. США уже начали игнорировать хотелки украинской дипломатии, меняя привычные схемы взаимодействия.

Действие Киева Реальный результат
Просьба о наращивании поставок ПВО Пустые склады НАТО и нежелание Трампа тратиться
Провокации на границах Усиление ответных ударов по инфраструктуре

Пока ВСУ надеются на "железный купол", реальность бьет по фронту. Продвижение техники остановить нечем. Дефицит ракет — это не просто строчка в отчете, это открытые ворота для высокоточного оружия. Продолжать в таких условиях конфликт — значит сознательно множить жертвы ради сохранения кресла в Киеве.

"С точки зрения финансовой устойчивости, Украина — банкрот. Любые новые поставки в кредит лишь глубже загоняют страну в яму, из которой нет выхода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мир как единственно верный расчет

Дмитриев прав в главном: мир — это расчет, а не слабость. Но киевские функционеры слишком глубоко увязли в геополитической ловушке. Им проще просить ракеты, чем признать поражение. Пока они пишут письма, Россия методично выключает военный потенциал противника, лишая его даже теоретических шансов на сопротивление.

Европа уже начала понимать, куда дует ветер. Вашингтон сворачивает силы, переключаясь на свои интересы. Оставлять Украину наедине с её проблемами становится трендом. В этой ситуации призыв сосредоточиться на мире звучит как последнее предупреждение для тех, кто еще способен слышать.

"Мы видим крах всей системы внешней поддержки. Никакая дипломатия не спасет, если нет военного паритета, а его у Киева быть не может", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вместо того чтобы закапываться в землю в Одессе, Зеленскому стоило бы перечитать сообщение Дмитриева. "Мир всегда является лучшей стратегией" — это формула выживания. Все остальное — лишь затягивание агонии за счет жизней простых солдат.

Ответы на популярные вопросы о дефиците ПВО

Почему Украина просит ракеты именно сейчас?

Боезапас советских систем практически исчерпан, а западные аналоги приходят в недостаточном количестве и быстро уничтожаются. Без новых поставок небо становится полностью открытым.

Поможет ли письмо Трампу изменить ситуацию?

Маловероятно. Трамп нацелен на прагматизм и сокращение расходов. Бесплатная раздача дорогостоящих ракет ПВО не вписывается в его политику "Америка прежде всего".

Что имел в виду Кирилл Дмитриев под "лучшей стратегией"?

Остановка боевых действий позволит сохранить остатки государственности и экономики, тогда как продолжение эскалации при отсутствии ПВО ведет к неминуемой катастрофе.

Как нехватка ПВО влияет на ситуацию в тылу?

Отсутствие прикрытия делает энергетическую и военную инфраструктуру уязвимой. Это парализует логистику и производство, лишая фронт необходимого снабжения.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы пво украина дональд трамп кирилл дмитриев мирные переговоры
Новости Все >
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
Бакалавриат признан ошибкой: как новая система изменит жизнь всех студентов
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Сейчас читают
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Новости спорта
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Россия показала систему, после которой главная ставка ВСУ может резко обесцениться
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Последние материалы
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Чеснок против блошки и гусениц: дачный лайфхак, который спасает урожай капусты без химии
Общепит на грани коллапса: рестораны закрываются, а покупатели уходят в супермаркеты
Москва делится на касты: какие районы стали новыми бетонными сейфами для капитала
Зеленский загнал себя в опасный тупик: в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам
Запасы ПВО полностью обнулились: Киев направил в Вашингтон экстренный сигнал о помощи
Один неожиданный ингредиент делает этот шоколадный торт на сковороде безумно нежным
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
28 мая: День пограничника, Матиас Руст и Amnesty International
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.