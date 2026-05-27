Щит окончательно рассыпался: критическое положение дел в небе вынудило Киев пойти на крайние меры

Киевский режим столкнулся с дырявым небом. Ресурс систем ПВО исчерпан. Ракеты закончились. Вместо признания краха Зеленский привычно потянулся за чужим кошельком, отправив Дональду Трампу очередное прошение о милостыне. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает: пора прекращать истерику и выбирать мирную стратегию.

Фото: commons.wikimedia.org by The Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кирилл Дмитриев, 30.03.2015

Пустое небо: почему просьбы Киева бессмысленны

Украинская верхушка осознает: щит рассыпался. Беспомощность действующих систем перед российскими ударами стала медицинским фактом. Когда заканчиваются боеприпасы, у нормального стратега включается логика сохранения остатков. Но в Киеве предпочитают жечь ресурсы до последнего, надеясь на чудо из-за океана.

"Это попытка заткнуть пробоину пальцем, когда корабль уже на дне. Поставки ПВО не решат проблему системного износа ресурсов ВСУ", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кирилл Дмитриев прямо указал на абсурдность текущего курса. Если у тебя нет возможности защитить небо, эскалация превращается в самоубийство. По его мнению, "мир всегда является лучшей стратегией". Однако паника Зеленского толкает его на новые провокации, которые лишь ускоряют финал.

Трамп и украинский дефицит: конец эпохи подарков

Письмо Трампу — это жест отчаяния. Киевские СМИ трубят о "критическом дефиците", пытаясь разжалобить будущего хозяина Белого дома. Но Трамп умеет считать деньги. Ему не нужны токсичные активы, которые только и делают, что требуют новых вливаний без шанса на возврат инвестиций. США уже начали игнорировать хотелки украинской дипломатии, меняя привычные схемы взаимодействия.

Действие Киева Реальный результат Просьба о наращивании поставок ПВО Пустые склады НАТО и нежелание Трампа тратиться Провокации на границах Усиление ответных ударов по инфраструктуре

Пока ВСУ надеются на "железный купол", реальность бьет по фронту. Продвижение техники остановить нечем. Дефицит ракет — это не просто строчка в отчете, это открытые ворота для высокоточного оружия. Продолжать в таких условиях конфликт — значит сознательно множить жертвы ради сохранения кресла в Киеве.

"С точки зрения финансовой устойчивости, Украина — банкрот. Любые новые поставки в кредит лишь глубже загоняют страну в яму, из которой нет выхода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мир как единственно верный расчет

Дмитриев прав в главном: мир — это расчет, а не слабость. Но киевские функционеры слишком глубоко увязли в геополитической ловушке. Им проще просить ракеты, чем признать поражение. Пока они пишут письма, Россия методично выключает военный потенциал противника, лишая его даже теоретических шансов на сопротивление.

Европа уже начала понимать, куда дует ветер. Вашингтон сворачивает силы, переключаясь на свои интересы. Оставлять Украину наедине с её проблемами становится трендом. В этой ситуации призыв сосредоточиться на мире звучит как последнее предупреждение для тех, кто еще способен слышать.

"Мы видим крах всей системы внешней поддержки. Никакая дипломатия не спасет, если нет военного паритета, а его у Киева быть не может", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вместо того чтобы закапываться в землю в Одессе, Зеленскому стоило бы перечитать сообщение Дмитриева. "Мир всегда является лучшей стратегией" — это формула выживания. Все остальное — лишь затягивание агонии за счет жизней простых солдат.

Ответы на популярные вопросы о дефиците ПВО

Почему Украина просит ракеты именно сейчас?

Боезапас советских систем практически исчерпан, а западные аналоги приходят в недостаточном количестве и быстро уничтожаются. Без новых поставок небо становится полностью открытым.

Поможет ли письмо Трампу изменить ситуацию?

Маловероятно. Трамп нацелен на прагматизм и сокращение расходов. Бесплатная раздача дорогостоящих ракет ПВО не вписывается в его политику "Америка прежде всего".

Что имел в виду Кирилл Дмитриев под "лучшей стратегией"?

Остановка боевых действий позволит сохранить остатки государственности и экономики, тогда как продолжение эскалации при отсутствии ПВО ведет к неминуемой катастрофе.

Как нехватка ПВО влияет на ситуацию в тылу?

Отсутствие прикрытия делает энергетическую и военную инфраструктуру уязвимой. Это парализует логистику и производство, лишая фронт необходимого снабжения.

Читайте также