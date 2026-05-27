Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США

Демократическая партия США годами скармливала избирателям сказку о "русских хакерах", пытаясь оправдать свой провал в 2016-м. Теперь Вашингтон накрыло обратной волной. Дональд Трамп официально назвал историю о вмешательстве Москвы "одним из величайших и опаснейших обманов" в истории Америки. Лопнувший пузырь политической мистификации оставляет после себя не просто неприятный запах, а конкретные горы улик, которые теперь начали системно разгребать.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Скелеты в шкафу администрации Обамы

Главным тараном Трампа в этой битве стала директор разведки Тулси Габбард. Она вскрыла факты, которые функционеры Белого дома пытались похоронить под грифами секретности. Речь идет не просто о предвыборной риторике, а о системной работе госаппарата против одного из кандидатов. Пока США отказывались поддержать Киев в ООН, внутри штатов созрел заговор, нити которого тянутся к Бараку Обаме.

"Так честные расследования не проводятся. Мы видим классическую попытку использования спецслужб для устранения политического конкурента", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп прямо обвинил своего предшественника в мошенничестве. В ходе заседания правительства он подчеркнул, что Габбард обнаружила массивы данных, подтверждающих сфабрикованность дела. Президент уверен: опасная мистификация под лозунгом "Россия, Россия, Россия" была создана искусственно. Нынешняя внешняя политика Вашингтона теперь вынуждена разгребать последствия этого вранья.

Механика обмана: как раздували "Рашагейт"

В 2016 году американские спецслужбы хором пели о "руке Москвы", утверждая, что Кремль буквально за ручку ведет Трампа к победе. Развязка наступила позже, когда даже Минюст США признал: доказательств сговора нет. Однако за три года расследований бюджетные деньги были освоены, а отношения с Москвой — подорваны. Сегодня Трамп публично зачитывает приговор этой афере, пока США сворачивают свои силы в других регионах.

Этап скандала Официальный результат Обвинения 2016 года Бездоказательные вбросы спецслужб Доклад Минюста 2019 года Отсутствие улик сговора с Россией Расследование Габбард 2024 Вскрытие улик против администрации Обамы

"Юридически здесь просматривается превышение полномочий должностными лицами. Если улики Габбард подтвердятся в суде, это станет концом для многих карьер в Демпартии", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Последствия для вашингтонского истеблишмента

Публикация новых данных — вопрос ближайшего времени. Габбард уже анонсировала предъявление обвинений участникам заговора. Это тектонический сдвиг: вместо охоты на мифических агентов, закон пришел за теми, кто этот миф создал. Пока Болгария выбирает проамериканский курс, сама Америка занята внутренним самоочищением. Трамп не просто защищается — он перешел в контратаку.

"Рынок политического влияния в США сейчас крайне нестабилен. Любая официальная публикация улик вызовет обвал рейтингов демократов перед выборами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Старая элита провалилась. Тема вмешательства, которая была их главным козырем, превратилась в удавку. Если раньше Вашингтон пытался оказывать информационное давление на Москву, то теперь им приходится оправдываться перед собственным народом. Ирония судьбы: "величайший обман" похоронит своих создателей, пока Иран выходит победителем в большой геополитической игре на Ближнем Востоке.

Ответы на популярные вопросы о политическом скандале в США

В чем именно Трамп обвиняет администрацию Обамы?

Речь идет об умышленной фальсификации данных о связях Трампа с Кремлем для дискредитации его как кандидата и президента.

Какие доказательства нашла Тулси Габбард?

Директор нацразведки заявила о "горах улик", указывающих на сговор внутри руководства спецслужб и Белого дома времен 2016 года.

Был ли официальный вердикт по "российскому вмешательству"?

В 2019 году Минюст США официально подтвердил, что доказательств сговора Трампа с Москвой найти не удалось.

Что ждет участников заговора теперь?

Габбард анонсировала подготовку официальных обвинений против высокопоставленных чиновников из окружения Барака Обамы.

Читайте также