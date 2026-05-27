Демократическая партия США годами скармливала избирателям сказку о "русских хакерах", пытаясь оправдать свой провал в 2016-м. Теперь Вашингтон накрыло обратной волной. Дональд Трамп официально назвал историю о вмешательстве Москвы "одним из величайших и опаснейших обманов" в истории Америки. Лопнувший пузырь политической мистификации оставляет после себя не просто неприятный запах, а конкретные горы улик, которые теперь начали системно разгребать.
Главным тараном Трампа в этой битве стала директор разведки Тулси Габбард. Она вскрыла факты, которые функционеры Белого дома пытались похоронить под грифами секретности. Речь идет не просто о предвыборной риторике, а о системной работе госаппарата против одного из кандидатов. Пока США отказывались поддержать Киев в ООН, внутри штатов созрел заговор, нити которого тянутся к Бараку Обаме.
"Так честные расследования не проводятся. Мы видим классическую попытку использования спецслужб для устранения политического конкурента", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Трамп прямо обвинил своего предшественника в мошенничестве. В ходе заседания правительства он подчеркнул, что Габбард обнаружила массивы данных, подтверждающих сфабрикованность дела. Президент уверен: опасная мистификация под лозунгом "Россия, Россия, Россия" была создана искусственно. Нынешняя внешняя политика Вашингтона теперь вынуждена разгребать последствия этого вранья.
В 2016 году американские спецслужбы хором пели о "руке Москвы", утверждая, что Кремль буквально за ручку ведет Трампа к победе. Развязка наступила позже, когда даже Минюст США признал: доказательств сговора нет. Однако за три года расследований бюджетные деньги были освоены, а отношения с Москвой — подорваны. Сегодня Трамп публично зачитывает приговор этой афере, пока США сворачивают свои силы в других регионах.
|Этап скандала
|Официальный результат
|Обвинения 2016 года
|Бездоказательные вбросы спецслужб
|Доклад Минюста 2019 года
|Отсутствие улик сговора с Россией
|Расследование Габбард 2024
|Вскрытие улик против администрации Обамы
"Юридически здесь просматривается превышение полномочий должностными лицами. Если улики Габбард подтвердятся в суде, это станет концом для многих карьер в Демпартии", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Публикация новых данных — вопрос ближайшего времени. Габбард уже анонсировала предъявление обвинений участникам заговора. Это тектонический сдвиг: вместо охоты на мифических агентов, закон пришел за теми, кто этот миф создал. Пока Болгария выбирает проамериканский курс, сама Америка занята внутренним самоочищением. Трамп не просто защищается — он перешел в контратаку.
"Рынок политического влияния в США сейчас крайне нестабилен. Любая официальная публикация улик вызовет обвал рейтингов демократов перед выборами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Старая элита провалилась. Тема вмешательства, которая была их главным козырем, превратилась в удавку. Если раньше Вашингтон пытался оказывать информационное давление на Москву, то теперь им приходится оправдываться перед собственным народом. Ирония судьбы: "величайший обман" похоронит своих создателей, пока Иран выходит победителем в большой геополитической игре на Ближнем Востоке.
Речь идет об умышленной фальсификации данных о связях Трампа с Кремлем для дискредитации его как кандидата и президента.
Директор нацразведки заявила о "горах улик", указывающих на сговор внутри руководства спецслужб и Белого дома времен 2016 года.
В 2019 году Минюст США официально подтвердил, что доказательств сговора Трампа с Москвой найти не удалось.
Габбард анонсировала подготовку официальных обвинений против высокопоставленных чиновников из окружения Барака Обамы.
