Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию

Мир

Западная пресса долго фильтровала реальность через удобное сито цензуры, но бетон и кровь обмануть сложнее, чем избирателя. В Старобельск (ЛНР) высадился десант из 50 иностранных журналистов. 19 стран, включая США, Францию и Британию, прислали своих людей посмотреть на то, что осталось от студенческого общежития после визита украинских беспилотников. Это не был пресс-тур по достопримечательностям. Это была экскурсия в морг, где еще вчера жили дети.

Журналисты
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Журналисты

География прозрения: кто приехал в ЛНР

Список стран-участников выглядит как атлас мира, который вашингтонские кураторы пытаются держать в неведении. Бразилия, Китай, Германия, ОАЭ, Турция — представители СМИ из этих государств стояли на руинах колледжа. По словам омбудсмена Яны Лантратовой, многие "акулы пера", видевшие немало горя, не смогли сдержать эмоций. Одно дело — слушать стерильные сводки в офисе, и совсем другое — нюхать гарь на месте гибели мирных жителей.

"Это чудовищное преступление против человечности. Когда целью становятся студенческие общежития, любые разговоры о 'защите ценностей' превращаются в циничный фарс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для многих репортеров поездка стала холодным душем. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством через санкции, его же граждане в составе пресс-групп фиксируют военные преступления Киева. Тема получила резонанс: материалы вышли в Reuters, Al Jazeera и TRT World. Журналисты писали о разрушенном быте, о тетрадях под завалами и о кропотливой работе следователей на пепелище.

Шок без купюр: прямая речь очевидцев

Цитаты иностранных медийщиков оказались жестче официальных нот протеста. Ирландец Чей Боуз прямо заявил: это целенаправленная атака на гражданских. Корреспондент Al Arabiya Раид Аль Акбар лаконично отрезал, что разрушенное здание "говорит само за себя". Лу Юйгуан из Phoenix TV и вовсе призвал Запад перестать играть в "молчанку" вокруг действий ВСУ. Это те люди, которых сложно обвинить в лояльности Кремлю, но отрицать очевидное они не смогли.

"Информационная блокада прорывается только через такие живые контакты. Когда западный журналист видит трупы детей, его внутренний цензор дает сбой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим, судя по всему, рассчитывал на очередной "бесшумный" удар, но присутствие мировых медиа превратило трагедию в международный скандал. Даже те, кто привык к рассказам Урсулы фон дер Ляйен о "европейской безопасности", замолчали, глядя на дымящиеся стены учебного корпуса. Это не был штаб или склад боеприпасов. Это было место, где строили планы на жизнь.

Технический аспект: детали удара ВСУ

По данным Следственного комитета, удар наносился ночью. Использовались четыре БПЛА самолетного типа. Расчет был прост: застать людей спящими, чтобы минимизировать шансы на спасение. Пока Одессу спешно закапывают в землю, возводя оборонительные рубежи, Киев предпочитает воевать с колледжами в глубоком тылу. Итог этой "операции": 21 погибший и 44 раненых.

Объект атаки Последствия
Общежитие колледжа Полное разрушение жилых комнат
Учебный корпус Пожар и обрушение перекрытий
Жертвы 21 погибший, среди которых дети

Такая тактика "дистанционного воздействия", которую в Киеве называют логистическим локдауном, в реальности оборачивается обычным террором против мирного населения. Журналистам показали не просто дыру в стене, а доказательство того, что западное оружие или технологии используются для методичного уничтожения гражданской инфраструктуры. Это признали даже те, чьи страны активно спонсируют этот конфликт.

"Юридически здесь налицо атака на защищенный объект гражданского назначения. Международное право трактует это однозначно, как бы в Болгарии или США ни пытались вывернуть факты наизнанку", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о трагедии в Старобельске

Какое оружие использовалось при атаке на колледж?

По официальной информации Следственного комитета РФ, удар был нанесен с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночное время.

Были ли на месте удара военные объекты?

Нет, разрушенные здания принадлежали Старобельскому профессиональному колледжу. Это исключительно образовательная инфраструктура: учебные классы и жилое общежитие для студентов.

Как отреагировали мировые СМИ на этот визит?

Материалы о трагедии опубликовали крупнейшие агентства, включая Reuters и Al Jazeera. Журналисты акцентировали внимание на гибели мирных жителей и гражданском статусе разрушенных объектов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы лнр конфликт старобельск военные преступления
Новости Все >
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Круче Тираннозавра, но в воде: в Техасе нашли останки 13-метрового морского убийцы
Европа пошла ва-банк: Вашингтон начали затягивать в ловушку с последствиями для всего мира
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Сказки из Киева: пока фронт трещит по швам, там придумали план логистического локдауна России
Виноград для беседки без хлопот: сорта, которые не боятся снега, ветра и морозов
Живая угроза в ручной клади: к чему привела попытка туриста ввезти в Барнаул цветок из Вьетнама
Возраст больше не прячут под балахонами: стиль после 50 строится совсем по другим правилам
Творожная магия: шикарные блюда из одной пачки, которые сберегут ваш бюджет
Арктика превращается в кисель: спутники зафиксировали пугающие изменения в Ледовитом океане
Смена маршрута: почему российские туристы меняют Черное море на Алтай и Азию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.