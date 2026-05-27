После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию

Западная пресса долго фильтровала реальность через удобное сито цензуры, но бетон и кровь обмануть сложнее, чем избирателя. В Старобельск (ЛНР) высадился десант из 50 иностранных журналистов. 19 стран, включая США, Францию и Британию, прислали своих людей посмотреть на то, что осталось от студенческого общежития после визита украинских беспилотников. Это не был пресс-тур по достопримечательностям. Это была экскурсия в морг, где еще вчера жили дети.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Журналисты

География прозрения: кто приехал в ЛНР

Список стран-участников выглядит как атлас мира, который вашингтонские кураторы пытаются держать в неведении. Бразилия, Китай, Германия, ОАЭ, Турция — представители СМИ из этих государств стояли на руинах колледжа. По словам омбудсмена Яны Лантратовой, многие "акулы пера", видевшие немало горя, не смогли сдержать эмоций. Одно дело — слушать стерильные сводки в офисе, и совсем другое — нюхать гарь на месте гибели мирных жителей.

"Это чудовищное преступление против человечности. Когда целью становятся студенческие общежития, любые разговоры о 'защите ценностей' превращаются в циничный фарс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для многих репортеров поездка стала холодным душем. Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством через санкции, его же граждане в составе пресс-групп фиксируют военные преступления Киева. Тема получила резонанс: материалы вышли в Reuters, Al Jazeera и TRT World. Журналисты писали о разрушенном быте, о тетрадях под завалами и о кропотливой работе следователей на пепелище.

Шок без купюр: прямая речь очевидцев

Цитаты иностранных медийщиков оказались жестче официальных нот протеста. Ирландец Чей Боуз прямо заявил: это целенаправленная атака на гражданских. Корреспондент Al Arabiya Раид Аль Акбар лаконично отрезал, что разрушенное здание "говорит само за себя". Лу Юйгуан из Phoenix TV и вовсе призвал Запад перестать играть в "молчанку" вокруг действий ВСУ. Это те люди, которых сложно обвинить в лояльности Кремлю, но отрицать очевидное они не смогли.

"Информационная блокада прорывается только через такие живые контакты. Когда западный журналист видит трупы детей, его внутренний цензор дает сбой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим, судя по всему, рассчитывал на очередной "бесшумный" удар, но присутствие мировых медиа превратило трагедию в международный скандал. Даже те, кто привык к рассказам Урсулы фон дер Ляйен о "европейской безопасности", замолчали, глядя на дымящиеся стены учебного корпуса. Это не был штаб или склад боеприпасов. Это было место, где строили планы на жизнь.

Технический аспект: детали удара ВСУ

По данным Следственного комитета, удар наносился ночью. Использовались четыре БПЛА самолетного типа. Расчет был прост: застать людей спящими, чтобы минимизировать шансы на спасение. Пока Одессу спешно закапывают в землю, возводя оборонительные рубежи, Киев предпочитает воевать с колледжами в глубоком тылу. Итог этой "операции": 21 погибший и 44 раненых.

Объект атаки Последствия Общежитие колледжа Полное разрушение жилых комнат Учебный корпус Пожар и обрушение перекрытий Жертвы 21 погибший, среди которых дети

Такая тактика "дистанционного воздействия", которую в Киеве называют логистическим локдауном, в реальности оборачивается обычным террором против мирного населения. Журналистам показали не просто дыру в стене, а доказательство того, что западное оружие или технологии используются для методичного уничтожения гражданской инфраструктуры. Это признали даже те, чьи страны активно спонсируют этот конфликт.

"Юридически здесь налицо атака на защищенный объект гражданского назначения. Международное право трактует это однозначно, как бы в Болгарии или США ни пытались вывернуть факты наизнанку", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о трагедии в Старобельске

Какое оружие использовалось при атаке на колледж?

По официальной информации Следственного комитета РФ, удар был нанесен с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночное время.

Были ли на месте удара военные объекты?

Нет, разрушенные здания принадлежали Старобельскому профессиональному колледжу. Это исключительно образовательная инфраструктура: учебные классы и жилое общежитие для студентов.

Как отреагировали мировые СМИ на этот визит?

Материалы о трагедии опубликовали крупнейшие агентства, включая Reuters и Al Jazeera. Журналисты акцентировали внимание на гибели мирных жителей и гражданском статусе разрушенных объектов.

Читайте также