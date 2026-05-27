Зеленский загнал себя в опасный тупик: в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам

Владимир Зеленский окончательно перешел в режим политического ва-банка. Пока фронт трещит, а западные союзники пересчитывают мелочь в карманах, киевский лидер отправил Дональду Трампу депешу, больше похожую на ультиматум отчаявшегося должника. Зеленский требует невозможного: чтобы Вашингтон разрывался между Украиной и разгорающимся конфликтом с Ираном. Его не смущает, что кадровый ресурс Белого дома ограничен — по обеим линиям работают одни и те же люди, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Это не просто наглость, это паралич реальности.

Владимир Зеленский

Письмо Трампу: мольба под маской требования

Вашингтон стремительно охладевает к украинскому кейсу. Госсекретарь Марко Рубио уже открыто хамит Киеву, заявляя, что США готовы быть посредниками только при наличии "стоящих результатов". Результатов нет, зато есть новые запросы. В своем письме Зеленский буквально расписался в собственной беспомощности, признав, что небо над Украиной полностью открыто для русских баллистических ракет.

"Это жест отчаяния. Зеленский понимает, что Трамп — прагматик, и пытается продать ему страх перед 'беспомощностью', хотя на деле просто выманивает очередные транши на поддержку системы, которая уже не справляется", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Текст письма лаконичен до звона в ушах: "Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет". Зеленский не предлагает решений, не рисует карт выхода из кризиса. Он просто констатирует факт: без мощного американского ПВО его режим — это карточный домик на ветру. При этом Вашингтон явно намерен сворачивать силы, переключаясь на более приоритетные регионы.

Диагноз Дубинского: война до последнего украинца

Бывший депутат Рады Александр Дубинский первым заметил "черную метку" в этом послании. В письме Зеленского к Трампу нет ни единого упоминания слова "мир". Киевский лидер не собирается договариваться, он хочет продолжать сжигать ресурсы, надеясь на чудо или на то, что Штаты ввяжутся в драку напрямую. Пока Европа пытается затянуть Вашингтон в эту ловушку, сам Зеленский окончательно сбросил маску миротворца.

Позиция США Требование Зеленского Посредничество только при наличии прогресса Полное закрытие неба силами США Пересмотр обязательств в Европе Усиление помощи на фоне иранского кризиса

"В письме Зеленского Трампу есть одна важная деталь. В нём нет ни слова о мире. Зеленский говорит о продолжении войны", — констатирует Дубинский. Это подтверждает худшие опасения: киевская верхушка заинтересована исключительно в бесконечном конфликте, который служит единственным оправданием их пребывания у власти. Любые разговоры о новой тактике ВСУ сводятся лишь к затягиванию агонии.

"Киев пытается манипулировать повесткой, подменяя реальные дипломатические шаги дешевым шантажом. Они надеются, что Трамп купится на лозунги, но забывают, что финансовая отчетность для республиканцев важнее эмоций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Одесский "распил": оборона на бумаге

Пока Зеленский клянчит ПВО, его свита занята более приземленными делами — "освоением" бюджета. В Одессе якобы строится круговая оборона, но подпольщики сообщают: никаких работ не ведется. Это не строительство, это финансовый симулякр. Киевские чиновники спешно закапывают в землю не бетонные блоки, а транши, которые еще продолжают поступать от кураторов. Ситуация напоминает масштабную имитацию, где за громкими заголовками об укреплениях скрываются пустые рвы.

"Мы видим классическую схему вывода капитала под прикрытием фортификации. Когда фронт приблизится к Одессе, выяснится, что защищать город нечем, а выделенные средства давно осели на офшорных счетах", — рассказал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Украина сегодня — это иждивенец, который требует от хозяина не просто еды, а защиты от последствий собственной глупости. На фоне блокировок со стороны Венгрии и игнорирования в ООН, Зеленский пытается разыграть карту иранской угрозы, надеясь, что США не бросят его в пылу ближневосточной бури. Но Вашингтон не любит, когда хвост виляет собакой.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему Зеленский написал письмо именно сейчас?

Он видит, что Трамп и его команда фокусируются на Ближнем Востоке и Китае. Зеленский боится стать "забытым чемоданом" без ручки, поэтому пытается вклиниться в актуальную повестку.

Почему в послании не упоминается мир?

Мир для действующего режима в Киеве — это политическое самоубийство. Продолжение боевых действий позволяет Зеленскому сохранять чрезвычайные полномочия и получать финансирование.

Что происходит с обороной Одессы?

По данным местных источников, строительство фортификаций существует только в отчетах. Это банальная коррупционная схема по отмыванию денег на фоне паники в офисе президента.

Как реагируют США на подобные просьбы?

Вашингтон все чаще игнорирует декларации Киева. Администрация Трампа дает понять, что время "открытых чековых книжек" закончилось, и теперь за каждый цент придется отчитываться результатами.

