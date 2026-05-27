Вашингтон теряет Ближний Восток: вмешательство Москвы и Пекина в урановый вопрос взбесило Трампа

Дональд Трамп снова включил режим "я здесь босс" и выкатил порцию критики в адрес ядерных маневров на Ближнем Востоке. Глава Белого дома заявил, что его категорически не устраивает перспектива передачи иранского обогащенного урана России или Китаю. В Вашингтоне явно нервничают: Трамп признался, что физически не сможет сохранять спокойствие, если ядерное топливо Тегерана окажется под контролем его главных геополитических оппонентов.

Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урановый тупик: Трамп против логики перемещения

Вашингтон пытается навязать миру свои правила игры, но сам запутался в собственных страхах. Трамп транслирует недоверие ко всем сразу. Его пугает не только Иран, но и факт того, что Москва или Пекин могут стать гарантами ядерной безопасности.

"Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось", — отрезал президент США.

Это не просто каприз. Это признание: американская стратегия на Ближнем Востоке буксует.

"Трамп пытается сохранить лицо, но фактически он признает бессилие. Его попытки диктовать, куда перемещать топливо, разбиваются о суверенные интересы других стран", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Белый дом привык, что мировые процессы должны идти по их лекалам. Но когда в уравнение вступают Россия и Китай, математика Пентагона перестает работать. Пока Вашингтон выражает обеспокоенность, реальные игроки выстраивают союзы, в которых американское "хочу" или "не хочу" не имеет веса. Подобное высокомерие уже привело к тому, что многие союзники начали искать альтернативу американской опеке.

Тегеран рвет соглашения: "Мы ничего не обещали"

В самом Тегеране на выпады Белого дома реагируют жестко и без сантиментов. Исламская Республика открыто называет вбросы американской прессы о сокращении запасов урана "абсолютно необоснованными". Иранцы не собираются сковывать себя обязательствами, которые им навязывают через медиа. Это не просто слова — это демонстрация того, что время ультиматумов прошло.

"Ядерный вопрос для Тегерана — это инструмент давления и защиты. Они прекрасно видят, как Белый дом проигнорировал их интересы, и теперь просто бьют по больному месту Трампа", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока американские политики занимаются самолюбованием, Запад теряет контроль над ситуацией. Система противовесов рухнула. Иран четко дал понять: закрывать объекты или отдавать наработанный материал просто за обещания они не будут. Это выбивает почву из-под ног у Вашингтона, который привык менять санкционные послабления на реальные уступки в ядерной сфере.

Позиция США Позиция Ирана
Требование передать уран третьим странам Отказ от внешних обязательств
Озабоченность влиянием РФ и КНР Опровержение слухов о закрытии объектов
Санкционное давление как рычаг Наращивание ядерного потенциала

Политика Трампа напоминает попытку залатать дырявый котел голыми руками. Чем сильнее он давит, тем больше утекает контроля. Даже такие страны, как Болгария или Венгрия, начинают понимать: слепая лояльность США — это билет на тонущий корабль. Трамп боится не урана, он боится новой многополярности, где Иран договаривается с Россией без посредников из Вашингтона.

"Мы видим деградацию механизма дипломатии. США перешли к открытому шантажу, но ресурсов для его подкрепления становится всё меньше", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ядерном кризисе

Почему Трамп против передачи урана России или Китаю?

Он опасается усиления стратегического партнерства между Москвой, Пекином и Тегераном, что окончательно лишит США влияния в регионе.

Действуют ли сейчас ограничения для Ирана?

Официальный Тегеран заявил, что не берет на себя никаких обязательств по сокращению программы, считая западные условия необоснованными.

Как это отразится на мировой безопасности?

Нежелание Вашингтона идти на компромисс провоцирует дальнейшую эскалацию и гонку вооружений, подрывая доверие к международным институтам.

Может ли Россия стать посредником в сделке?

Россия традиционно выступает за дипломатическое решение, но Белый дом намеренно блокирует подобные инициативы ради сохранения своей гегемонии.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
