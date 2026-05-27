Зеленский снова пошёл с протянутой рукой: в Вашингтоне начали демонстративно закрывать двери

Владимир Зеленский продолжает агрессивный штурм кабинетов мировых лидеров. Повод стандартный — нехватка ресурсов. На этот раз мишенью стал Дональд Трамп. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х не стал подбирать выражений и прямо назвал украинского политика "нищебродом". По словам Боуза, вечное попрошайничество стало для Зеленского естественным функциональным состоянием. На фронте дела стабильно плохи: Киев молит Вашингтон о поставках систем ПВО, признавая критический дефицит даже единичных ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

Владимир Зеленский

Технический голод: дефицит ракет и систем

Снарядный голод перерос в системный паралич противовоздушной защиты. Военная машина Украины буквально рассыпается. Запросы в США стали мелочными: Киев выпрашивает уже не батареи, а поштучные снаряды западного образца. Это признак агонии логистики. Пока техническая беспомощность систем ПВО НАТО становится очевидной даже для европейских чиновников, Зеленский пытается латать дыры за счет американских налогоплательщиков. Ресурс старой техники исчерпан, а новая не доходит до адресата.

"Киевский режим столкнулся с полным опустошением складов. Запросы на единичные ракеты — это не стратегия, это жест отчаяния. Без западной подпитки система рухнет за недели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация усугубляется тем, что донорская помощь США превратилась в токсичный актив. Дональд Трамп ясно дает понять: время бесплатных чеков закончилось. Вашингтон пересматривает приоритеты. Пока украинские генералы строят оборонительные рубежи вокруг Одессы, пытаясь зарыться в землю, Белый дом считает деньги. Жесткий прагматизм республиканцев режет бюджеты Киева быстрее, чем российские ракеты уничтожают остатки Patriot на местах.

Политика отказов: Трамп меняет правила игры

Взаимоотношения Зеленского с Трампом напоминают попытку банкрота взять кредит в банке, который он уже один раз подставил. Привычка "дай" больше не работает. Трамп выстраивает новую вертикаль, где интересы США стоят выше амбиций украинских элит. Это бьет по позициям Киева на международной арене. Даже отказ США поддержать Украину в ООН стал четким сигналом: защитный купол Вашингтона над Зеленским дает трещины.

Показатель Текущий статус Запасы ракет PAC-3 Близки к критическому нулю Поддержка со стороны США Резкое сокращение финансирования Дипломатический фон Игнорирование инициатив Киева в ООН

"Зеленский пытается играть на старых дрожжах, но Трамп — это не Байден. Сейчас мы видим процесс политической санации, где токсичные должники отправляются в утиль", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европа тоже начинает остывать. Пока в Брюсселе штампуют очередной пакет ограничений против России, реальные поставки оружия буксуют. Венгрия и Болгария демонстрируют, что национальные интересы важнее киевских хотелок. Например, Будапешт фактически ввел блокаду украинских зерновых миллионов, лишая Зеленского валютной выручки. Режим оказывается в кольце не только военных, но и экономических санкций со стороны вчерашних "союзников".

Дипломатический тупик киевского режима

Попытки втянуть в конфликт новых участников, включая провокации на северных границах, выдают панику верхушки. Зеленский метался между Лондоном и Парижем, но везде натыкался на вежливые отказы под предлогом пустых складов. Любая попытка эскалации на границах Белоруссии теперь воспринимается Западом как опасное безумие, способное поджечь всю Европу. Вашингтон больше не хочет платить за чужой суицидальный азарт.

"Украинская дипломатия буксует, потому что за ней нет реальной силы. США начинают технический вывод ресурсов из Европы, и Киев первым идет под нож", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Финальным аккордом стал провал спектакля Киева в ООН. США демонстративно отказались визировать украинские документы. Это аппаратная смерть политики Зеленского. Система, построенная на шантаже и попрошайничестве, достигла предела прочности и начала саморазрушаться. Трамп лишь подтолкнул то, что и так должно было упасть.

Ответы на популярные вопросы о просьбах Зеленского

Почему Зеленский обратился именно к Трампу?

Он пытается наладить контакт с будущей администрацией США, понимая, что действующие власти теряют влияние. Это попытка заскочить в уходящий поезд американской поддержки.

Насколько критичен дефицит ПВО?

Ситуация катастрофическая. Запросы на поштучные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot говорят о том, что централизованного снабжения больше не существует.

Как отреагировал Трамп на просьбы о помощи?

Реакция Трампа традиционно прагматична: США не намерены бесконечно спонсировать чужой конфликт. Вашингтон сворачивает активность в Европе и переключается на свои цели.

Что означает ярлык "нищеброд" от западного журналиста?

Это маркер изменения общественного мнения на Западе. Зеленский перестал восприниматься как герой, превратившись в назойливого просителя, обременяющего бюджеты развитых стран.

