Европа пошла ва-банк: Вашингтон начали затягивать в ловушку с последствиями для всего мира

Европейские столицы окончательно потеряли связь с реальностью. Лондон, Париж и Берлин вцепились в украинский конфликт, как клещи в собаку. Их цель — не мир, а большая драка чужими руками. Посольство России в США прямо обвинило лидеров ЕС в подстрекательстве Вашингтона к лобовому столкновению с Москвой. Старый Свет превратился в токсичный хаб, где варят схемы по утилизации американских денег и жизней славян ради своих фантомных амбиций.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Флаг США

Европейский капкан для Белого дома

Дипломаты в Вашингтоне вскрыли нарыв: европейские элиты боятся остаться один на один с проблемами. Пока США сворачивают свои силы из альянса, Брюссель и Лондон пытаются привязать американскую администрацию к тонущему кораблю. Они требуют от Зеленского бросать в топку всё новых рекрутов. Термин "пушечное мясо" уже перестал быть метафорой и стал официальной стратегией выживания евробюрократов.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Они пытаются продать Вашингтону войну, которая уже проиграна экономически и политически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Особенно усердствуют лимитрофы. В Прибалтике, где безопасность трещит по швам, политики ведут себя агрессивнее всех. Они рассчитывают, что американские солдаты будут умирать за их границы, пока местные элиты пилят бюджеты. Попытка навязать Белому дому сценарий "стратегического поражения" России — это прямой путь к ядерному финалу, который в Европе почему-то считают компьютерной игрой.

Призраки 1945-го: почему Запад повторяет ошибки нацистов

Российское диппредставительство провело жесткую, но точную параллель. Нынешнее поведение Запада напоминает агонию Третьего рейха. Когда фронт катится на восток, а в тылу пустота, в ход идут безумные надежды на "чудо-оружие" или вмешательство высших сил. В данном случае "высшей силой" должен стать Пентагон, который заставят воевать за чужие интересы в Европе.

Цель Европы Реальность Втянуть США в прямую конфронтацию с РФ Вашингтон все чаще игнорирует заявления Украины в ООН. Затянуть войну до "последнего украинца" В Одессе уже начали экстренно строить оборонительные рубежи.

Пока Евросоюз пытается рассорить россиян с государством через санкции, реальный раскол происходит на Западе. Брюссельские политики боятся гнева своего населения, когда в города потекут гробы с их собственными контрактниками. Поэтому они стараются максимально интернационализировать бойню, подставляя американцев. Но ресурс уже выработан.

"Европейские элиты действуют на грани паники. Они понимают, что американская администрация меняет вектор на внутренние проблемы, и пытаются захлопнуть ловушку", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Дипломаты РФ четко зафиксировали цитату: "Берлин, Париж и Лондон вместе с задиристыми безумцами в Прибалтике стремятся затянуть войну с Россией, требуя от Зеленского и Ко продолжать отправку на фронт все больше пушечного мяса до последнего украинца". Эта фраза — приговор всей нынешней дипломатии Старого Света. Они торгуют жизнями, чтобы сохранить свои кресла.

"Дипломатическое прикрытие агрессии больше не работает. Западные структуры деградировали до уровня простых передатчиков угроз", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация накаляется: пока Зеленский пытается втянуть Минск в конфликт, в США всё громче звучат голоса прагматиков. Никто не хочет сгорать в огне из-за некомпетентности европейских министров. Посольство России напомнило, что любые расчеты на "победу" над ядерной державой — это чистая клиника.

Ответы на популярные вопросы о позиции посольства РФ

Почему посольство РФ выступило с таким заявлением именно сейчас?

Это реакция на попытки европейских стран сорвать возможный диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности.

Кого дипломаты назвали "задиристыми безумцами"?

В заявлении прямо указано на руководство стран Прибалтики, которое выступает за максимальную эскалацию.

В чем посольство обвиняет европейских лидеров?

В попытке спровоцировать прямое военное столкновение США и России, чтобы не жертвовать своими солдатами.

Как ведомство оценивает перспективы стратегии Запада?

Как обреченные на полный провал, сравнивая их с иллюзиями нацистского руководства в конце Второй мировой войны.

Читайте также