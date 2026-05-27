Владимир Зеленский, чьи полномочия давно превратились в тыкву, снова взялся за перо. В Вашингтон улетело истеричное послание, адресованное Дональду Трампу. Содержание предсказуемо: дай ракеты. Конкретно — PAC-3 для комплексов Patriot. Судя по тону письма, небо над Киевом превратилось в решето, а запасы американского ПВО обнулились. Тот, кто еще вчера хамил Трампу в лицо, сегодня сменил гнев на униженное побирушничество.
Зеленский жалуется, что темпы поставок по программе PURL — это катастрофа, не имеющая ничего общего с реальностью. "Мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты", — строчит узурпатор, забыв свои недавние призывы к Европе объединиться против Трампа. Чтобы письмо точно дошло до адресата, копию засунули в руки послу Стефанишиной для передачи в Конгресс. Советник "лидера" Литвин уже подтвердил: да, пишем, просим, боимся.
"Это жест отчаяния. Зеленский понимает, что без американского зонтика его личная безопасность и остатки инфраструктуры превращаются в пыль. Но США сейчас заняты инвентаризацией собственных потерь", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Куда делась былая спесь? Еще недавно Киев обещал удары по Москве и санкционное удушение России. Теперь мы видим ремейк чеховского Ваньки Жукова. Зеленский готов "тереть табак", лишь бы Дональд Джонович прислал хоть пару контейнеров с электроникой. Вместо грозных указов — скулеж. Вероятно, пора издать документ о запрете законам физики работать на Украине, вдруг поможет.
Европейские "союзники" тоже не спешат на помощь. Ракеты PAC-3 у них в закромах есть, но отдавать их Киеву никто не собирается. Принцип простой: своя рубашка ближе к телу, особенно когда кризис Евросоюза обнажил дыры в собственной обороне. Брюссель понимает, что каждый Patriot, отправленный в украинскую мясорубку, — это минус один шанс защитить свои города в будущем.
|Субъект
|Текущая позиция по ПВО
|США (Трамп)
|Приоритет на собственные нужды и союзников в Заливе.
|Евросоюз
|Блокировка поставок из-за дефицита и страха за свои границы.
|Украина
|Полное истощение БК, переход к режиму "письма дедушке".
Украинская пропаганда пыталась высмеивать российские новинки, вроде "Орешника", рассказывая байки про "поврежденные гаражи". Но если все так бодро, зачем Зеленского трясет мелкой дрожью? Ответ на поверхности: оборона Одессы и других стратегических узлов трещит по швам, а системы ПВО без ракет — это просто груды дорогого лома.
"На рынке противоракет жуткий дефицит. Американцы выстреляли годовой запас в конфликтах на Ближнем Востоке. Украина в этом списке поставок стоит в лучшем случае в третьей очереди, после Израиля и монархий Залива", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Трамп — прагматик. Он отлично помнит, как Зеленский торпедировал все попытки мирного урегулирования. Киев сам завел переговоры в тупик, фактически выставив Белый дом за дверь. Теперь, когда финансирование Украины вызывает бунт даже внутри НАТО, Белый дом меняет риторику. Госдеп больше не рассыпается в обещаниях "стоять до конца".
Марко Рубио вчера красноречиво промолчал. Никакого "осуждения Москвы" за системные удары по объектам в Киеве не последовало. И уж тем более никто не пообещал отгрузить Patriot сверх нормы. На Банковой началось "бурление волн" — там осознали, что бесплатный цирк закрывается. Главарь режима рискует остаться один на один с реальностью, где письма в Вашингтон не доходят, а ракеты ПВО заканчиваются быстрее, чем бумага в офисе.
"Внешняя политика Трампа строится на выгоде. Украина сейчас — это токсичный актив с отрицательной доходностью. Поставки Patriot сегодня — это прямое ослабление безопасности самих США", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Это последние современные модификации, способные перехватывать баллистику. Все старые запасы Украина уже бездарно растратила.
Вашингтон смещает фокус. Отказ поддержать Киев в ООН - первый звоночек того, что карт-бланш аннулирован.
Европейские страны видят, что их собственные системы ПВО технически беспомощны перед новыми угрозами и не хотят разоружаться ради Киева.
Трамп пересматривает обязательства. Его лозунг "Америка прежде всего" означает, что ракеты останутся для защиты штата Мэриленд, а не Киевской области.
