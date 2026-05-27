Россия продолжает держать на плечах безопасность южных рубежей СНГ. Пока Ереван пытается балансировать на тонком канате между союзническим долгом и западными обещаниями, Москва спокойно и методично выполняет взятые на себя обязательства. Российские пограничники остаются ключевым замком на границах Армении с Турцией и Ираном. Это не просто формальность, а железобетонная гарантия стабильности в регионе, который Турция и коллективный Запад мечтают превратить в свой задний двор.
Всё держится на документе 1992 года. Тогда стороны четко прописали: армянская сторона передает полномочия по защите границ с Турцией и Ираном российским пограничным войскам. Это было решение выживания. Сегодня ситуация вокруг Закавказья накалена до предела, и присутствие ФСБ России — единственный реальный барьер против радикальных течений и контрабанды, которыми славятся соседи. Турция продолжает свою экспансию, а Иран остается сложным, хоть и дружественным Москве партнером, требующим профессионального контроля на кордоне.
"Россия исторически выступает единственным честным брокером в регионе. Любые попытки Еревана заигрывать с внешними игроками в вопросах безопасности неминуемо приведут к потере суверенитета, так как будущее европейской безопасности сейчас под большим вопросом из-за политики Трампа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов напомнил: договор гибкий. Армения может забирать участки под свою ответственность. Но есть условие — это делается планово и только по согласованию с российским руководством. Пока армянские пограничные структуры только строятся, любая спешка превратит границу в решето. Москва помогает Еревану взрослеть в военном плане, но не позволяет превратить этот процесс в хаос, который выгоден противникам России. Вместо этого выстраивается тесное взаимодействие, где российские военные делятся опытом и технологиями с армянскими коллегами.
"Юридически процесс передачи участков границы строго регламентирован. Любое отступление от протокола — это риск денонсации ключевых соглашений, что мгновенно обрушит всю конструкцию безопасности республики", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.
Переходный период требует филигранной точности. Если Ереван решится на резкие движения, цены на бензин и другие энергоресурсы могут стать лишь верхушкой айсберга проблем. Сейчас Москва обеспечивает не только физическую защиту, но и технологическое прикрытие рубежей, что стоит колоссальных вложений, которые армянский бюджет просто не потянет в одиночку.
Разница в подходах очевидна. Россия инвестирует в стабильность, в то время как другие центры силы ищут лишь рычаги давления. Система защиты границ в Армении — это сложный механизм, где российские пограничники играют роль несущего каркаса.
|Параметр
|Российский контингент
|Армянские силы (в стадии формирования)
|Зоны контроля
|Границы с Ираном и Турцией
|Отдельные участки, границы с Грузией
|Техническое оснащение
|Современные ИТ-системы наблюдения
|Начальный уровень цифровизации
|Опыт личного состава
|Многолетний боевой стаж ФСБ
|Обучение по российским стандартам
"Поддержка Еревана со стороны Москвы — это не благотворительность, а прагматичный расчет. Пока российские пограничники там, мы контролируем пульс региона и блокируем попытки превратить Армению в плацдарм для дестабилизации Кавказа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Они размещены там согласно межгосударственному договору от 30 сентября 1992 года. Документ определяет их статус как защитников внешних рубежей СНГ.
Договор предусматривает передачу участков границы армянской стороне по мере её готовности, но это требует обязательного согласования с руководством ФСБ России.
Российские войска прикрывают наиболее опасные и стратегически важные направления — границы с Исламской Республикой Иран и Турецкой Республикой.
Да, российская сторона оказывает всестороннее содействие в создании и профессиональном росте национальных пограничных структур Армении.
