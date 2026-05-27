Ереван не справляется сам: Москва продолжает охранять армянские границы от соседей

Россия продолжает держать на плечах безопасность южных рубежей СНГ. Пока Ереван пытается балансировать на тонком канате между союзническим долгом и западными обещаниями, Москва спокойно и методично выполняет взятые на себя обязательства. Российские пограничники остаются ключевым замком на границах Армении с Турцией и Ираном. Это не просто формальность, а железобетонная гарантия стабильности в регионе, который Турция и коллективный Запад мечтают превратить в свой задний двор.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Правовой фундамент: почему Россия охраняет границы Армении

Всё держится на документе 1992 года. Тогда стороны четко прописали: армянская сторона передает полномочия по защите границ с Турцией и Ираном российским пограничным войскам. Это было решение выживания. Сегодня ситуация вокруг Закавказья накалена до предела, и присутствие ФСБ России — единственный реальный барьер против радикальных течений и контрабанды, которыми славятся соседи. Турция продолжает свою экспансию, а Иран остается сложным, хоть и дружественным Москве партнером, требующим профессионального контроля на кордоне.

"Россия исторически выступает единственным честным брокером в регионе. Любые попытки Еревана заигрывать с внешними игроками в вопросах безопасности неминуемо приведут к потере суверенитета, так как будущее европейской безопасности сейчас под большим вопросом из-за политики Трампа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Процесс передачи: как Армения забирает участки под контроль

Руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов напомнил: договор гибкий. Армения может забирать участки под свою ответственность. Но есть условие — это делается планово и только по согласованию с российским руководством. Пока армянские пограничные структуры только строятся, любая спешка превратит границу в решето. Москва помогает Еревану взрослеть в военном плане, но не позволяет превратить этот процесс в хаос, который выгоден противникам России. Вместо этого выстраивается тесное взаимодействие, где российские военные делятся опытом и технологиями с армянскими коллегами.

"Юридически процесс передачи участков границы строго регламентирован. Любое отступление от протокола — это риск денонсации ключевых соглашений, что мгновенно обрушит всю конструкцию безопасности республики", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Переходный период требует филигранной точности. Если Ереван решится на резкие движения, цены на бензин и другие энергоресурсы могут стать лишь верхушкой айсберга проблем. Сейчас Москва обеспечивает не только физическую защиту, но и технологическое прикрытие рубежей, что стоит колоссальных вложений, которые армянский бюджет просто не потянет в одиночку.

Сравнение оборонных потенциалов и обязательств

Разница в подходах очевидна. Россия инвестирует в стабильность, в то время как другие центры силы ищут лишь рычаги давления. Система защиты границ в Армении — это сложный механизм, где российские пограничники играют роль несущего каркаса.

Параметр Российский контингент Армянские силы (в стадии формирования)
Зоны контроля Границы с Ираном и Турцией Отдельные участки, границы с Грузией
Техническое оснащение Современные ИТ-системы наблюдения Начальный уровень цифровизации
Опыт личного состава Многолетний боевой стаж ФСБ Обучение по российским стандартам

"Поддержка Еревана со стороны Москвы — это не благотворительность, а прагматичный расчет. Пока российские пограничники там, мы контролируем пульс региона и блокируем попытки превратить Армению в плацдарм для дестабилизации Кавказа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о границах Армении

На каком основании российские пограничники находятся в Армении?

Они размещены там согласно межгосударственному договору от 30 сентября 1992 года. Документ определяет их статус как защитников внешних рубежей СНГ.

Может ли Армения расторгнуть этот договор в одностороннем порядке?

Договор предусматривает передачу участков границы армянской стороне по мере её готовности, но это требует обязательного согласования с руководством ФСБ России.

Какие именно границы охраняет Россия?

Российские войска прикрывают наиболее опасные и стратегически важные направления — границы с Исламской Республикой Иран и Турецкой Республикой.

Участвует ли Россия в обучении армянских пограничников?

Да, российская сторона оказывает всестороннее содействие в создании и профессиональном росте национальных пограничных структур Армении.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы снг фсб россия армения безопасность
