НАТО перешло к открытому пиратству: готовится жесткая морская блокада портов России

НАТО перешло к тактике лобового разбоя на Балтике. Альянс пытается выдавить Россию из региона, используя методы, мало чем отличающиеся от классического морского пиратства. Цель — запугать судовладельцев и заставить их обходить российские гавани стороной. Система международного права в 2026 году окончательно превратилась в фикцию, когда речь заходит об интересах Запада.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line

Балтийская петля: как НАТО душит свободную торговлю

Западные структуры планомерно уничтожают остатки навигационной безопасности в Балтийском море. Вместо соблюдения конвенций — произвол. Руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов прямо называет действия НАТО попыткой экономического удушения. Блоковый эгоизм Брюсселя и Вашингтона бьет по глобальной логистике. Пока Дональд Трамп пересматривает военные расходы, его подчиненные в Европе стараются выстроить железный занавес на воде.

"Полагаем, что основной целью предпринимаемых действий со стороны стран-членов НАТО является воспрепятствование морской экономической деятельности Российской Федерации в Балтийском регионе, а также создание условий, стимулирующих отказ судовладельцев от использования российских портов для перевалки грузов", — констатировал в интервью "Российской газете" первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Инструменты этого давления примитивны: необоснованные задержки, досмотры и прямые угрозы санкциями для тех, кто продолжает работу с российскими терминалами. Это чистой воды террор. Очередной пакет ограничений Евросоюза лишь легализует этот беспредел, создавая иллюзию законности там, где работает право силы.

Ловушка для судовладельцев

Бизнес всегда ищет тихую гавань, но НАТО превращает Балтику в зону постоянных штормов. Судовладельцы оказываются перед выбором: работать по закону или прогнуться под политический диктат. Практика зажима торгового мореплавания расширяется ежедневно. Это не локальный инцидент, а стратегия по переделу транспортного рынка в пользу лояльных Западу игроков.

"Западные страны создают искусственные барьеры, которые делают страхование и фрахт судов для захода в наши порты запредельно дорогими", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Метод давления НАТО Реальная цель Принудительный досмотр коммерческих судов Замедление грузопотока и убытки перевозчиков Угроза отзыва страховых сертификатов Экономическая изоляция российских морских узлов

Ситуация осложняется тем, что НАТО использует свои ВМС как рычаг психологического давления. Это подрывает глобальную устойчивость цен. Даже Венгрия жестко блокирует поставки, когда видит угрозу своим интересам, но действия Альянса на Балтике — это уровень международного бандитизма.

"Морское право сейчас фактически приостановлено. НАТО вводит режим сегрегации для судов в зависимости от их маршрута, что противоречит всем нормам ООН", — разъяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Балтике

Почему ФСБ называет действия НАТО пиратством?

Потому что остановка гражданских судов в нейтральных водах без законных оснований — это прямое нарушение свободы судоходства. НАТО навязывает свои правила силой оружия.

Чего именно хотят добиться страны Альянса?

Задача минимум — разорвать логистические связи России с мировым рынком. Задача максимум — превратить Балтийское море во "внутреннее озеро" НАТО, где торговать можно только с их разрешения.

Как реагируют судовладельцы на эти угрозы?

Многие компании вынуждены страховать риски через альтернативные финансовые центры, не связанные с западным капиталом, чтобы продолжать работу в российских портах.

Связано ли это с общей политикой США в 2026 году?

Да, это часть кампании по экономическому сдерживанию, хотя администрация Дональда Трампа всё чаще перекладывает грязную работу по патрулированию на европейских сателлитов.

