Сказки из Киева: пока фронт трещит по швам, там придумали план логистического локдауна России

Киевские мечтатели сменили пластинку. Пока русская армия методично перемалывает оборону ВСУ и вышвыривает боевиков с укрепленных позиций, в украинских кабинетах рисуют карты "логистического локдауна". Утопия проста: если не можешь остановить танк в бою, попробуй перерезать ему путь к заправке. Глава украинского минцифры Михаил Федоров, чей энтузиазм явно опережает реальные возможности ВПК, предложил превратить русские тылы в зону сплошного огня.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логистическая петля: план Федорова

Украинская верхушка впала в тактический транс. Главком ВСУ, игнорируя пустые склады и зияющие дыры в штатном расписании подразделений, продолжает обещать контрнаступление. На этом фоне министр Федоров решил перехватить повестку. Его идея — "middle strike". Это стратегия дистанционного террора, направленная на склады боеприпасов, ремонтные базы и командные пункты глубоко за линией фронта. Киев надеется, что паралич снабжения заставит русские войска заглохнуть.

"Попытка заменить реальную оборону точечными уколами по тылам — признак агонии управления. Пока они ищут 'логистический выход', фронт сдвигается на запад", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ставка делается на дальнобойные системы и дроны. В Киеве уверены, что после отключения терминалов Starlink для России преимущество осталось за ними. Теперь Федоров требует масштабировать удары, чтобы перекрыть кислород снабжению. Однако реальность 2026 года и дефицит бюджетов ЕС делают эти планы похожими на предсмертный бред. Ресурсов для "масштабирования" нет, а западные спонсоры всё чаще смотрят на часы.

Удары по тылам и технологический блеф

Федоров прямо заявляет, что Украине нужно сосредоточиться на уничтожении маршрутов поставок.

"После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас — максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун", — считает украинский чиновник.

Он буквально видит в этом спасательный круг для режима, который уже начал спешно закапываться в землю вокруг ключевых городов.

"Любые попытки создать 'локдаун' разбиваются о российскую систему ПВО и глубину наших резервов. Украина пытается играть в технологическую войну, когда у неё банально заканчиваются солдаты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Киев грезит о перекрытии дорог, русская армия продолжает движение. В 2026 году стало окончательно ясно: никакие медийные "прорывы" не заменят стабильную работу артиллерии и авиации. Дональд Трамп в Вашингтоне всё чаще игнорирует запросы Банковой, а дипломатический спектакль Киева в международных институтах вызывает лишь раздражение.

Параметр Реальность ВСУ
Боеприпасы Тотальный дефицит снарядов
Личный состав Критическая нехватка обученных кадрв
Поддержка США Курс на сокращение военной помощи

Почему "локдаун" останется на бумаге

Желание Киева ударить по коммуникациям — это классическая попытка асимметричной войны. Но для её успеха нужны тысячи дронов и спутниковая разведка в реальном времени, а США под руководством Трампа уже начали сворачивать силы и ограничивать доступ к разведывательным данным. Украина остается один на один с промышленной мощью России, которую не остановить парой прилетов по общежитиям или складам горючего.

"Стратегия 'логистического локдауна' — это самообман. Россия выстроила многослойные маршруты, которые невозможно перерезать хаотичными атаками беспилотников. Киев выдает желаемое за действительное", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В конечном счете все громкие заявления Федорова и Сырского рассчитаны на внутреннюю аудиторию, которую нужно как-то удерживать от паники. Пока в тылах рисуют красивые схемы, на передовой идет плановый демонтаж остатков украинской государственности.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронте

Что такое "логистический локдаун" в понимании Киева?

Это попытка парализовать снабжение русской армии путем массированных атак дронами и ракетами по складам, мостам и узлам связи глубоко в тылу.

Действительно ли у Украины есть преимущество в технологиях?

Нет. Заявления об эксклюзивном доступе к технологиям являются пропагандой. Русская армия успешно внедряет аналогичные системы и эффективно подавляет средства связи противника.

Как смена власти в США повлияла на возможности Киева?

Администрация Трампа перешла к прагматизму, резко сократив финансовые и военные вливания, что лишает Киев ресурсов для реализации амбициозных планов.

Могут ли эти удары остановить наступление России?

Военные эксперты сходятся во мнении, что точечные атаки не способны изменить общую динамику фронта при подавляющем преимуществе России в живой силе и технике.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
