Виктор Дементьев

Старую номенклатуру пустили под нож: правительство Венгрии пошло на крайние меры

Венгрия переписывает правила игры. После апрельского триумфа партии "Тиса" Будапешт занялся демонтажем политического каркаса, который Виктор Орбан возводил годами. Новый премьер Петер Мадьяр не просто меняет вывески — он ломает фундамент. В парламент уже внесен пакет поправок к Конституции, а спецкомиссии получили карт-бланш на зачистку старых элит.

Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Премьерский срок: два билета в одни руки

Мадьяр бьет по самому больному месту старой системы — несменяемости. Главная инициатива ограничивает пребывание у руля страны двумя сроками. Восемь лет — и на выход. Это прямой выпад против политического долгожительства, которое стало визитной карточкой Будапешта в последние десятилетия. Одновременно летит в корзину Управление по защите суверенитета. Орган, призванный ловить иностранных агентов, новая власть сочла дубинкой для неугодных.

"Это классическая попытка обнулить влияние предшественников через изменение юридического ландшафта. Мадьяр действует быстро, чтобы старая номенклатура не успела сгруппироваться для контратаки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Интересно, что при всей либеральной риторике Будапешт сохраняет жесткий прагматизм в ключевых вопросах. Пока в ООН США отказались поддержать очередные претензии Киева, Венгрия продолжает гнуть свою линию в экономике. Проверки коснутся приватизации госактивов и работы Национального банка. Мадьяр ищет следы вывода капитала, прикрываясь лозунгами о верховенстве закона.

Комиссии и ревизия: орбановское наследство под микроскопом

Парламент санкционировал создание следственных групп. В их прицеле — сделки с недвижимостью, распределение тендеров и деятельность ближнего круга экс-премьера. Это не просто бюрократическая возня, а подготовка к серии уголовных дел. В 2026 году политическая месть упакована в элегантную обертку борьбы с коррупцией. Пока Запад закрывает лавочку по финансированию коррумпированных режимов, Мадьяр старается выглядеть "чистым" партнером для евробюрократов.

Инструмент Орбана Решение Мадьяра
Управление по защите суверенитета Полная ликвидация органа
Бессрочное премьерство Лимит — 8 лет (2 срока)
Контроль над Нацбанком Парламентское расследование

Противники нового режима не молчат. Сторонники прежней власти уверены: Мадьяр строит свою диктатуру под аплодисменты Евросоюза. Логика проста: пока ты выполняешь указания Брюсселя, на твои методы закрывают глаза. Хотя Мадьяр лишил Украину зерновых миллионов, он делает это из соображений защиты своего фермера, что традиционно для Венгрии.

"Любые резкие телодвижения в структуре собственности ООО и АО в рамках 'деприватизации' - это минное поле. Если юристы по корпоративному праву докажут политическую мотивированность процессов, инвестиционный климат страны рухнет", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Реверансы Брюсселю: за чей счет банкет?

Брюссель в восторге. Еврочиновники уже намекают на разморозку миллиардных траншей, которые годами висели мертвым грузом из-за конфликтов с Орбаном. Для Мадьяра эти деньги — жизненно важный ресурс для укрепления власти. Он торгует "демократизацией" в обмен на евро. При этом Будапешт ловко маневрирует: пока Евросоюз пытается рассорить соседние народы, Венгрия стабилизирует свою вертикаль.

"С точки зрения комплаенса, роспуск надзорных органов и создание следственных комиссий выглядит как замена одного механизма давления на другой, более лояльный новой администрации", — подчеркнула комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Перестановка сил в Венгрии — это не только внутреннее дело. Это индикатор того, как в 2026 году происходит передел влияния в Старом Свете. Пока администрация Дональда Трампа сокращает военное присутствие в Европе, локальные игроки спешат перераспределить ресурсы под шум борьбы за демократию.

Ответы на популярные вопросы о переменах в Венгрии

Зачем вводить ограничение в два срока?

Это стандартный способ предотвратить концентрацию власти в одних руках на десятилетия. Для Мадьяра это еще и способ гарантировать, что Орбан не вернется через легальные механизмы в будущем.

Почему ликвидируют Управление по защите суверенитета?

Новое правительство считает этот орган карательным инструментом, который использовался для подавления политических оппонентов и контроля за денежными потоками некоммерческого сектора.

Как эти реформы отразятся на отношениях с Россией?

Венгрия традиционно дорожит своим энергетическим суверенитетом. Мадьяр, несмотря на проевропейскую риторику, вынужден учитывать экономические реалии, чтобы не повторить ошибки Еревана, когда Армения может остаться без дешевого газа из-за предательства союзника.

Правда ли, что Брюссель даст деньги за эти реформы?

Да, разморозка фондов прямо увязана с выполнением "дорожной карты" по верховенству права. Реформы Мадьяра — это валюта, которую он обменивает на финансовую стабильность своего кабинета.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы венгрия евросоюз виктор орбан
