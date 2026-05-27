Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским

Болгария избрала курс лояльности США, хотя первый визит Радев совершил в Германию. Как водится, обещания разрулить отношения с Россией оказались "показухой".

Фото: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Румен Радев

Обещал Радев одно, а делает другое

Новое правительство Болгарии сформировано партией "Прогрессивная Болгария" Румена Радева после победы на досрочных выборах 19 апреля.

Радев официально провозгласил курс на "усиление национального суверенитета". В его программу были заложены требования прекратить военные поставки Киеву, перезагрузить отношения с Москвой и выступить за отмену антироссийских санкций ЕС. При этом премьер пообещал укрепить позиции Софии внутри ЕС и НАТО за счёт более прагматичного подхода.

Однако первый зарубежный визит новый премьер Радев совершил в яркую антироссийскую Германию, а его министр иностранных дел Велислава Петрова-Чамова, по выражению депутата парламента Болгарии от партии "Возрождение" Ангела Георгиева - это "женщина с открыто русофобскими взглядами". Она считает, что болгарское правительство должно вести переговоры с США о совместных санкциях, чтобы оказать максимальное давление на Россию.

Что бы ни говорил новый премьер-министр (Радев), его действия ничем не отличаются от действий его предшественников. Это показуха. И это больное место в болгарской политике: многие партии говорят одно, а придя к власти, делают прямо противоположное", — подчеркнул депутат в интервью ТАСС.

Эти слова усилил вице-премьер Иво Христов. В интервью БНТ он сказал, что страна ведет диалог с Брюсселем, а также с Берлином, Парижем и Вашингтоном, не упомянув Москву. В качестве примера национальных интересов он привел тему виз для болгар в США и опасения по поводу соглашения с МЕРКОСУР, которое, по его словам, "ставит под сомнение конкурентоспособность наших производителей, особенно в сельскохозяйственном секторе". Ничего о поставках оружия Украине или голосования против эмбарго на поставки российских энергоресурсов.

Болгария будет лояльна не Брюсселю, а Вашингтону

Тем не менее Христов подтвердил, что Болгария отказывается от участия в создании "специального трибунала против Владимира Путина". София аргументирует это тем, что создание судебных органов против лидера ядерной державы в условиях продолжающегося конфликта является геополитической иллюзией, не имеющей практического смысла. Христов подчеркнул, что Болгария не должна брать на себя роль радикального авангарда, в то время как администрация США дистанцируются от подобных деклараций и делает ставку на мирный диалог.

"Мы не единственные. Мы реалисты. Нереальное не может победить реальность", — сказал Христов.

Следование политике США наблюдается и по итогам совещания в Бухаресте по обеспечению "безопасности" восточной части ЕС и НАТО. Болгария была представлена там ​​на более низком уровне, чем другие страны и это сигнал о том, что страна не будет нагнетать обстановку вокруг России (как и США). Скорее всего, София не будет блокировать общие европейские инициативы против РФ, но при наличии внутренних разногласий в ЕС и особого мнения США она займёт позиции, более выгодные для себя, а значит и для России.

Какой будет новая Болгария для России

Несколько дней назад госсекретарь Марко Рубио сказал, что болгарское правительство "замечательное", потому что говорит "да", даже не спрашивая, чего просит Вашингтон. В Болгарии расположены четыре американские военные базы. На двух из них заправляют американские истребители, летящие бомбить Иран. Упомянутая партия "Возрождение" выступает за вывод баз, но представить, что Радев на это пойдёт — невозможно. Что же, для России новая Болгария — не худший вариант, но не более того.

