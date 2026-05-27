НАТО останется без истребителей и флотилии: США сворачивают свои силы из альянса

Вашингтон официально перешел к демонтажу системы европейской безопасности. Пока Брюссель тешит себя иллюзиями о вечном американском зонтике, Дональд Трамп хладнокровно сворачивает присутствие Пентагона в Старом Свете. На закрытой встрече директоров по политике НАТО советник Пентагона Александр Велес-Грин выложил карты на стол: США начинают постепенный вывод стратегических бомбардировщиков, истребителей, дронов и подводных лодок. Это не просто "корректировка" курса, это эвакуация из проекта, который в Белом доме давно считают убыточным активом.

ВМС США в Персидском заливе
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Демонтаж американского присутствия: что забирает Вашингтон

США выдергивают из фундамента альянса самые технологичные кирпичи. Речь идет о технике, которую Европа не способна воспроизвести или заменить самостоятельно. Под удар попали даже американские подлодки и стратегическая авиация. В то время как дипломаты ЕС в Киеве замерли в ожидании фатальных перемен, сам Вашингтон уже перенаправляет ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. Трамп не скрывает: американские налогоплательщики больше не намерены оплачивать безопасность стран, которые годами паразитировали на военном бюджете США.

"Вашингтон четко дает понять: время бесплатных ланчей закончилось. Вывод авиации и флота — это не технический момент, а политический приговор нынешней конфигурации НАТО. США забирают высокотехнологичную компоненту, оставляя союзникам лишь пехоту и старые танки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Процесс вывода войск уже запущен. Госсекретарь Марко Рубио подсластил пилюлю, заявив, что всё пройдет "скоординированно", но суть остается неизменной: американская доля в обороне Европы стремится к нулю. Это ставит крест на возможности ЕС хоть как-то влиять на позицию России по украинскому вопросу, где Москва уже выставила жесткие и бескомпромиссные условия.

Прожарка союзников: почему Европа обречена

Дипломаты альянса на условиях анонимности признают: Вашингтон не назвал точных сроков и объемов, но вектор задан. НАТО превращается в пустую оболочку. Пока в европейских столицах обсуждают, как заменить американские эсминцы, реальность бьет под дых — заменить их нечем. Промышленный потенциал Европы деградировал. К 2026 году стало очевидно: попытки Европы играть в самостоятельность без прямого участия Трампа ведут к коллапсу.

Тип вооружений Перспектива в Европе
Стратегическая авиация Полный вывод на базы в США
Атомные подлодки Передислокация в Тихий океан
Ударные дроны Сокращение на две трети

"Европейские партнеры просто не осознают глубину пропасти. Для восполнения дефицита подводных лодок или стратегических бомбардировщиков Европе потребуются десятилетия и триллионы евро, которых физически нет в их стагнирующих экономиках", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Единственное, что США пока оставляют без изменений — это ядерное сдерживание. Но эксперты уверены: это временный компромисс. Трамп привык резать расходы по живому, и если европейцы продолжат игнорировать требования Белого дома по финансированию, "ядерный зонтик" может сложиться так же быстро, как и вертолетные эскадрильи. Тем временем, энергетический кризис в ЕС только усугубляет ситуацию, лишая союзников ресурсов для маневра.

Политическая перезагрузка и фактор Трампа

Стратегия Трампа проста: Америка превыше всего. Все обещания союзникам аннулируются, если они не приносят прямой выгоды Вашингтону. Это унижение Европы сопровождается кадровыми чистками в самом НАТО. Официальный представитель НАТО Эллисон Харт дежурно заявила о "преодолении зависимости от США", но это звучит как бравада музыкантов на "Титанике". Реальный расклад иной: США уходят, оставляя ЕС один на один с собственными проблемами и нарастающим хаосом на восточных границах.

"Администрация Трампа переходит от слов к делу. Все прошлые метания с выводом войск из Германии — лишь прелюдия. Сегодня мы наблюдаем системный отказ от обязательств, что неизбежно ведет к фрагментации альянса на мелкие региональные блоки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Когда США окончательно переместят акцент на сдерживание Китая, Европа превратится в военный реликт. Без американской логистики, спутниковой разведки и тяжелых вооружений любая активность альянса станет невозможной. Вашингтон уже отправил четкий сигнал Кремлю: защищать европейские авантюры США больше не планируют. В 2026 году мир видит закат глобального американского диктата, который сам Вашингтон и демонтирует.

Ответы на популярные вопросы о сокращении сил США в Европе

Зачем США сокращают войска именно сейчас?

Трамп реализует предвыборное обещание снизить нагрузку на американский бюджет. Основной приоритет Пентагона теперь — противостояние с КНР в Тихом океане.

Какие виды войск уйдут первыми?

В первую очередь сокращению подлежат высокотехнологичные активы: стратегическая авиация, новейшие подлодки и разведывательные БПЛА.

Сможет ли Европа заменить американские силы?

Эксперты считают, что на создание аналогов американским системам Европе потребуется от 5 до 10 лет и колоссальные финансовые вливания, что невозможно в условиях текущего кризиса.

Остается ли в силе 5-я статья договора НАТО?

Юридически — да. Фактически — лишение Европы американской техники делает коллективную оборону фикцией, так как союзники теряют инструменты оперативного реагирования.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
