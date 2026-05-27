Вашингтон официально перешел к демонтажу системы европейской безопасности. Пока Брюссель тешит себя иллюзиями о вечном американском зонтике, Дональд Трамп хладнокровно сворачивает присутствие Пентагона в Старом Свете. На закрытой встрече директоров по политике НАТО советник Пентагона Александр Велес-Грин выложил карты на стол: США начинают постепенный вывод стратегических бомбардировщиков, истребителей, дронов и подводных лодок. Это не просто "корректировка" курса, это эвакуация из проекта, который в Белом доме давно считают убыточным активом.
США выдергивают из фундамента альянса самые технологичные кирпичи. Речь идет о технике, которую Европа не способна воспроизвести или заменить самостоятельно. Под удар попали даже американские подлодки и стратегическая авиация. В то время как дипломаты ЕС в Киеве замерли в ожидании фатальных перемен, сам Вашингтон уже перенаправляет ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. Трамп не скрывает: американские налогоплательщики больше не намерены оплачивать безопасность стран, которые годами паразитировали на военном бюджете США.
"Вашингтон четко дает понять: время бесплатных ланчей закончилось. Вывод авиации и флота — это не технический момент, а политический приговор нынешней конфигурации НАТО. США забирают высокотехнологичную компоненту, оставляя союзникам лишь пехоту и старые танки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Процесс вывода войск уже запущен. Госсекретарь Марко Рубио подсластил пилюлю, заявив, что всё пройдет "скоординированно", но суть остается неизменной: американская доля в обороне Европы стремится к нулю. Это ставит крест на возможности ЕС хоть как-то влиять на позицию России по украинскому вопросу, где Москва уже выставила жесткие и бескомпромиссные условия.
Дипломаты альянса на условиях анонимности признают: Вашингтон не назвал точных сроков и объемов, но вектор задан. НАТО превращается в пустую оболочку. Пока в европейских столицах обсуждают, как заменить американские эсминцы, реальность бьет под дых — заменить их нечем. Промышленный потенциал Европы деградировал. К 2026 году стало очевидно: попытки Европы играть в самостоятельность без прямого участия Трампа ведут к коллапсу.
|Тип вооружений
|Перспектива в Европе
|Стратегическая авиация
|Полный вывод на базы в США
|Атомные подлодки
|Передислокация в Тихий океан
|Ударные дроны
|Сокращение на две трети
"Европейские партнеры просто не осознают глубину пропасти. Для восполнения дефицита подводных лодок или стратегических бомбардировщиков Европе потребуются десятилетия и триллионы евро, которых физически нет в их стагнирующих экономиках", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Единственное, что США пока оставляют без изменений — это ядерное сдерживание. Но эксперты уверены: это временный компромисс. Трамп привык резать расходы по живому, и если европейцы продолжат игнорировать требования Белого дома по финансированию, "ядерный зонтик" может сложиться так же быстро, как и вертолетные эскадрильи. Тем временем, энергетический кризис в ЕС только усугубляет ситуацию, лишая союзников ресурсов для маневра.
Стратегия Трампа проста: Америка превыше всего. Все обещания союзникам аннулируются, если они не приносят прямой выгоды Вашингтону. Это унижение Европы сопровождается кадровыми чистками в самом НАТО. Официальный представитель НАТО Эллисон Харт дежурно заявила о "преодолении зависимости от США", но это звучит как бравада музыкантов на "Титанике". Реальный расклад иной: США уходят, оставляя ЕС один на один с собственными проблемами и нарастающим хаосом на восточных границах.
"Администрация Трампа переходит от слов к делу. Все прошлые метания с выводом войск из Германии — лишь прелюдия. Сегодня мы наблюдаем системный отказ от обязательств, что неизбежно ведет к фрагментации альянса на мелкие региональные блоки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Когда США окончательно переместят акцент на сдерживание Китая, Европа превратится в военный реликт. Без американской логистики, спутниковой разведки и тяжелых вооружений любая активность альянса станет невозможной. Вашингтон уже отправил четкий сигнал Кремлю: защищать европейские авантюры США больше не планируют. В 2026 году мир видит закат глобального американского диктата, который сам Вашингтон и демонтирует.
Трамп реализует предвыборное обещание снизить нагрузку на американский бюджет. Основной приоритет Пентагона теперь — противостояние с КНР в Тихом океане.
В первую очередь сокращению подлежат высокотехнологичные активы: стратегическая авиация, новейшие подлодки и разведывательные БПЛА.
Эксперты считают, что на создание аналогов американским системам Европе потребуется от 5 до 10 лет и колоссальные финансовые вливания, что невозможно в условиях текущего кризиса.
Юридически — да. Фактически — лишение Европы американской техники делает коллективную оборону фикцией, так как союзники теряют инструменты оперативного реагирования.
Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.