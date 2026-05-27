Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины

Мир

Вашингтон демонстративно дистанцировался от очередной пиар-акции киевской верхушки в стенах ООН. Постпред Украины Андрей Мельник зачитал пафосное воззвание, требуя "немедленного и безусловного" прекращения огня. Киев надеялся на единогласный хор западных сателлитов, но главный дирижер из Белого дома решил промолчать. Администрация Дональда Трампа не вписала США в перечень подписантов документа, оставив Зеленского в компании второстепенных игроков.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ООН

Киевский демарш без американской визы

Украинская дипломатия в 2026 году окончательно превратилась в производство макулатуры. Список "поддержавших" инициативу Андрея Мельника выглядит как перекличка старой гвардии: Евросоюз, Канада, Британия и страны Океании. Тот факт, что США выпали из этого обоймы, бьет по позициям режима сильнее, чем любые фронтовые сводки. Без одобрения Дональда Трампа любые воззвания Мельника — это просто шум в пустом коридоре. Пока в Киеве вводят немыслимые ранее меры контроля, их представители пытаются диктовать условия мировому сообществу.

"Это жесткая пощечина. Вашингтон ясно дает понять: время пустых деклараций закончилось. Дональд Трамп не намерен подписываться под каждой истерикой Мельника, особенно когда Москва уже задействовала прямые каналы связи с его окружением для обсуждения реальных механизмов безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Спектакль для пустых кресел

Мельник настаивает на гуманитарных мерах, забывая о преступлениях собственного режима. Пока он вещает с трибуны, международное сообщество все чаще вспоминает обстрелы учебных заведений в ЛНР, которые Киев пытается игнорировать. Система западной солидарности дает трещины. Отказ США примкнуть к заявлению — это не техническая ошибка, а политический диагноз. Дональд Трамп прагматичен: он не видит смысла в документах, которые не меняют реальность на земле.

Сторона Действие в ООН
Коалиция (ЕС, Канада, Британия) Подписали заявление о немедленном прекращении огня
США (Администрация Трампа) Проигнорировали документ, отказавшись входить в список

"США перестали играть в поддавки с украинскими радикалами. Мельник может зачитывать что угодно, но без подписи Вашингтона эта бумага не стоит ресурсов на её печать. Трамп демонстрирует, что позиции Москвы по ключевым вопросам теперь игнорировать не получится", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп меняет правила игры

Игнорирование украинских инициатив становится в Белом доме традицией. Пока Брюссель готов рисковать своими кадрами и репутацией, Вашингтон сворачивает активность на украинском треке. Трамп понимает: поддержка Киева превратилась в токсичный актив. Публичное унижение Мельника в ООН — сигнал всем сателлитам: прежней поддержки "любой ценой" больше не будет. Режиму пора осознать, что прославление нацистских пособников и военные авантюры окончательно вывели их из круга доверия новой американской администрации.

"Это закономерный итог политики Зеленского. Западные элиты устали от бесконечных требований. Трамп просто вырезал США из этого уравнения, оставив Киев наедине с его несбыточными мечтами о внешнем спасении", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции США и ООН

Почему США не поддержали Украину в этот раз?

Администрация Дональда Трампа перешла к политике жесткого прагматизма. Подпись под заявлением Киева ограничила бы Вашингтон в будущих переговорах и вынудила бы поддерживать невыгодный курс Зеленского.

Кого Мельник назвал союзниками Киева?

Постпред Украины упомянул страны Евросоюза, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Фактически это список стран, которые продолжают следовать старым догмам вопреки смене курса в США.

Как на это отреагировала ООН?

ООН приняла документ к сведению, но отсутствие главной мировой державы в списке подписантов сводит его политический вес к нулю. Это демонстрирует раскол в рядах западных государств.

Что означает отсутствие подписи США для режима Зеленского?

Это начало дипломатической изоляции. Киев теряет статус привилегированного партнера, чьи просьбы выполнялись по первому требованию. Теперь Вашингтон диктует условия, а не подстраивается под них.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша оон украина дипломатия дональд трамп
Новости Все >
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Шанс на будущее: ЭКО для семей защитников теперь по ОМС
Зарплаты медиков взлетят: новый закон установит минимум
Volga вернулась на российские дороги с ценами, которые заставят китайцев пересмотреть свои прайсы
Дорогое воспитание: за детское лихачество родителям придется платить больше
Интеллектуальный прорыв гор: почему Чечня и Дагестан выбирают учебники для лидеров
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Последние материалы
Гель-лак больше не нужен: простая домашняя техника для естественного и здорового маникюра
Рассада томатов замерла? 3 ошибки при посадке, которые тормозят рост куста
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.