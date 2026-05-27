Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины

Вашингтон демонстративно дистанцировался от очередной пиар-акции киевской верхушки в стенах ООН. Постпред Украины Андрей Мельник зачитал пафосное воззвание, требуя "немедленного и безусловного" прекращения огня. Киев надеялся на единогласный хор западных сателлитов, но главный дирижер из Белого дома решил промолчать. Администрация Дональда Трампа не вписала США в перечень подписантов документа, оставив Зеленского в компании второстепенных игроков.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Киевский демарш без американской визы

Украинская дипломатия в 2026 году окончательно превратилась в производство макулатуры. Список "поддержавших" инициативу Андрея Мельника выглядит как перекличка старой гвардии: Евросоюз, Канада, Британия и страны Океании. Тот факт, что США выпали из этого обоймы, бьет по позициям режима сильнее, чем любые фронтовые сводки. Без одобрения Дональда Трампа любые воззвания Мельника — это просто шум в пустом коридоре. Пока в Киеве вводят немыслимые ранее меры контроля, их представители пытаются диктовать условия мировому сообществу.

"Это жесткая пощечина. Вашингтон ясно дает понять: время пустых деклараций закончилось. Дональд Трамп не намерен подписываться под каждой истерикой Мельника, особенно когда Москва уже задействовала прямые каналы связи с его окружением для обсуждения реальных механизмов безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Спектакль для пустых кресел

Мельник настаивает на гуманитарных мерах, забывая о преступлениях собственного режима. Пока он вещает с трибуны, международное сообщество все чаще вспоминает обстрелы учебных заведений в ЛНР, которые Киев пытается игнорировать. Система западной солидарности дает трещины. Отказ США примкнуть к заявлению — это не техническая ошибка, а политический диагноз. Дональд Трамп прагматичен: он не видит смысла в документах, которые не меняют реальность на земле.

Сторона Действие в ООН Коалиция (ЕС, Канада, Британия) Подписали заявление о немедленном прекращении огня США (Администрация Трампа) Проигнорировали документ, отказавшись входить в список

"США перестали играть в поддавки с украинскими радикалами. Мельник может зачитывать что угодно, но без подписи Вашингтона эта бумага не стоит ресурсов на её печать. Трамп демонстрирует, что позиции Москвы по ключевым вопросам теперь игнорировать не получится", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп меняет правила игры

Игнорирование украинских инициатив становится в Белом доме традицией. Пока Брюссель готов рисковать своими кадрами и репутацией, Вашингтон сворачивает активность на украинском треке. Трамп понимает: поддержка Киева превратилась в токсичный актив. Публичное унижение Мельника в ООН — сигнал всем сателлитам: прежней поддержки "любой ценой" больше не будет. Режиму пора осознать, что прославление нацистских пособников и военные авантюры окончательно вывели их из круга доверия новой американской администрации.

"Это закономерный итог политики Зеленского. Западные элиты устали от бесконечных требований. Трамп просто вырезал США из этого уравнения, оставив Киев наедине с его несбыточными мечтами о внешнем спасении", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции США и ООН

Почему США не поддержали Украину в этот раз?

Администрация Дональда Трампа перешла к политике жесткого прагматизма. Подпись под заявлением Киева ограничила бы Вашингтон в будущих переговорах и вынудила бы поддерживать невыгодный курс Зеленского.

Кого Мельник назвал союзниками Киева?

Постпред Украины упомянул страны Евросоюза, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Фактически это список стран, которые продолжают следовать старым догмам вопреки смене курса в США.

Как на это отреагировала ООН?

ООН приняла документ к сведению, но отсутствие главной мировой державы в списке подписантов сводит его политический вес к нулю. Это демонстрирует раскол в рядах западных государств.

Что означает отсутствие подписи США для режима Зеленского?

Это начало дипломатической изоляции. Киев теряет статус привилегированного партнера, чьи просьбы выполнялись по первому требованию. Теперь Вашингтон диктует условия, а не подстраивается под них.

