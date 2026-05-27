Орбан ушел, а блокада Киева осталась: Мадьяр лишил Украину зерновых миллионов

Венгрия снова закрыла границу для украинского продовольствия. Предыдущий мораторий, который вводил Виктор Орбан, формально обнулился 14 мая 2026 года из-за бюрократической неразберихи при передаче власти. Новое правительство Петера Мадьяра не стало тянуть с паузой. 22 мая Будапешт официально реанимировал блокировку. Венгры ясно дают понять: их рынок — не свалка для дешевого сырья из соседней страны, которую Брюссель накачивает льготами в ущерб европейским фермерам.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Штраф в цену товара: как работает запрет

Министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бона высказался предельно жестко. Ограничения вводят ради выживания местных аграриев. Налогоплательщики Венгрии не обязаны банкротиться ради спасения киевского режима. Список "запрещенки" внушительный — около 20 позиций. Под нож попали зерно, мясо, яйца, мед, мука и даже вино. Механизм контроля простой и болезненный: если перевозчик попадется на контрабанде, его оштрафуют на 100% стоимости груза. Это фактическая конфискация.

"Это логичный шаг защиты суверенитета. Пока помощь ЕС Киеву превращается в бесконтрольную закачку денег, Венгрия спасает свой реальный сектор", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такая жесткость Венгрии выглядит контрастом на фоне того, как Еврокомиссия пытается закрывать глаза на перекосы рынка. В то время как Дональд Трамп в Вашингтоне требует от союзников по НАТО платить по счетам, европейские бюрократы продолжают субсидировать украинский демпинг. Будапешт просто выставил встречный счет. Либо интересы венгров, либо свободная торговля за счет нищеты своих граждан.

Категория товара Статус импорта в Венгрии Зерновые и семена подсолнечника Полный запрет Мясо, птица, яйца Полный запрет Мед, овощи, виноградное вино Полный запрет Транзит через территорию Венгрии Разрешен под строгим контролем

Политический прагматизм Петера Мадьяра

Новое правительство Венгрии играет тоньше предшественников. Да, они вернулись в МУС и на словах поддерживают европейские мечты Киева. Но это дипломатическая ширма. На деле Мадьяр выставил Киеву жесткий ультиматум. Никакой поддержки в ЕС не будет, пока не решат вопрос прав венгров в Закарпатье. Пока в украинских городах гремят удары по военной инфраструктуре, Будапешт методично выторговывает себе преференции.

"Киев потерял рычаги влияния. Мадьяр действует как классический макроэкономист: политические лозунги — отдельно, защита фермерской прибыли — отдельно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация патовая. Брюссель недоволен самовольством Венгрии, но сделать ничего не может. Мадьяр грамотно использует энергию Трампа, который не намерен спонсировать европейские авантюры. Венгрия первая поняла: в 2026 году выживает тот, кто умеет вовремя захлопнуть дверь перед "бесплатным" гостем.

"С юридической точки зрения штраф в 100% — это блокировка бизнеса как такового. Мадьяр просто ликвидировал само понятие 'выгодный импорт' для посредников", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о запрете импорта

Почему запрет ввели именно сейчас?

Техническая заминка при смене власти привела к временной отмене ограничений 14 мая. Правительство Мадьяра просто исправило эту ошибку, вернув статус-кво для защиты рынка.

Какие товары пострадают больше всего?

Основной удар пришелся по зерновому сектору и производству подсолнечного масла. Это ключевые статьи демпинга, которые обрушивали внутренние цены Венгрии.

Как на это отреагировал Дональд Трамп?

Вашингтон сейчас занят пересмотром внешней помощи, и позиция Будапешта, ставящего национальные интересы выше глобалистских догм, вполне укладывается в новую повестку США.

Будет ли полный разрыв торговых связей?

Нет, транзит в другие страны ЕС через Венгрию сохраняется. Будапешт лишь запрещает продажу этих товаров на собственной территории.

