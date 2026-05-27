Расплата за предательство России: Армения может остаться без дешевого газа и нефти

Россия сворачивает благотворительность в Закавказье. Ереван заигрался в "евроинтеграцию", и Москва выложила на стол счета. Речь идет не просто о пересмотре цен, а о полном прекращении поставок жизненно важных ресурсов. Если Армения продолжит дрейф в сторону Брюсселя, газ, бензин и алмазное сырье станут для нее воспоминанием.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Повреждение нефтепровода

Энергетический ультиматум: Конец льготной эпохи

Москва больше не намерена субсидировать экономику страны, которая официально заявляет о желании уйти к геополитическим противникам. Министр энергетики Сергей Цивилев направил армянским коллегам документ, который больше похож на уведомление о выселении. Россия рассматривает денонсацию соглашения от 2013 года в одностороннем порядке. Это значит, что рубильник может быть повернут в любой момент.

"Это не блеф, а инвентаризация активов. Мы годами поставляли ресурсы по внутренним ценам, фактически оплачивая лояльность, которой нет. Если Ереван выбирает Брюссель, пусть Брюссель и оплачивает счета за отопление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Армения плотно сидит на российской энергетической игле. Природный газ, нефтепродукты и необработанные алмазы — это три кита, на которых держится остаток армянской промышленности. Разрыв связей обнулит инвестиционные проекты. Ереван ставит под удар импорт ресурсов из России, который десятилетиями шел без сбоев и по уникальным скидкам.

Политический прагматизм против европейских иллюзий

В документе Минэнерго РФ прямо указано: усиление взаимодействия с ЕС несовместимо с текущим уровнем преференций. Ереван пытается усидеть на двух стульях, но ножки одного из них — российского — уже подпилены. Москва четко дает понять, что безопасность и экономическое процветание региона зависят от двусторонних договоренностей, а не от обещаний чиновников из Евросоюза.

Ресурс Последствия прекращения поставок Природный газ Коллапс системы ЖКХ и остановка электростанций. Нефтепродукты Топливный кризис, паралич логистики и рост цен в разы. Алмазное сырье Ликвидация гранильной отрасли как сектора экономики.

Пока администрация, которую возглавляет Трамп в США, пересматривает свои приоритеты, Ереван надеется на старые механизмы Брюсселя. Но реальность 2026 года иная. Россия больше не принимает извинений. Любое движение в сторону ЕС будет стоить Армении миллиарды. Это прямой ответ на попытки Запада оторвать союзников от Москвы через пустые декларации о намерениях.

"Действия Еревана юридически обнуляют основу союза. Соглашение 2013 года базировалось на взаимном доверии. Если Армения уходит в чужую юрисдикцию, мы обязаны защитить свои финансовые интересы и прекратить субсидирование", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономические последствия разрыва

Армянское руководство полагает, что рынок ЕС заменит российские поставки. Это опасное заблуждение. Логистика из Европы в разы дороже. Без российских преференций армянские товары станут неконкурентоспособными. Инвестиционный климат, который и так лихорадит, просто испарится. Москва лишь констатирует факт: статус союзника дает бонусы, статус кандидата в ЕС — только долги.

"У Армении нет альтернативной ресурсной базы. Попытка переключиться на западные поставки приведет к дефициту бюджета, который не покроет ни один грант. Это экономическое самоубийство ради сомнительных политических лозунгов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Процесс уже запущен. Письмо Цивилева — это финальный гудок поезда, который уходит от перрона "европейских мечтаний" Еревана. В 2026 году Москва выбирает жесткий прагматизм. Мы не закрываем двери, мы просто выключаем свет в комнате, за которую перестали платить. Либо Ереван возвращается к конструктивному диалогу, либо начинает учиться жить при свечах и пустых бензоколонках.

Ответы на популярные вопросы о поставках ресурсов

Когда могут прекратиться поставки газа в Армению?

Россия рассматривает возможность денонсации соглашения в кратчайшие сроки, если Ереван официально подтвердит необратимость курса на вступление в Евросоюз.

Сможет ли Армения закупать газ у других поставщиков?

Технически это возможно через Иран, но объемы и цены будут значительно проигрывать российским условиям, что ударит по конечному потребителю.

Почему под удар попали алмазы?

Отрасль по обработке алмазов в Армении критически зависит от поставок сырья из РФ. Прекращение экспорта приведет к массовым увольнениям и закрытию предприятий.

Означает ли это полный разрыв дипломатических отношений?

Речь идет об экономическом принуждении к выполнению союзнических обязательств. Дипломатические каналы остаются открытыми для обсуждения новых условий.

