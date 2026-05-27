Урсула предрекла кошмар: Прибалтика стала лишь началом страшного сценария для всего ЕС

Евробюрократия нашла новый повод для тревожных прогнозов. Урсула фон дер Ляйен, чьи решения всё чаще напоминают попытки залатать решето, предрекла всей Европе "прибалтийский сценарий". Речь идет о системных провалах в безопасности, которые обнажили дыры в небе над Литвой, Латвией и Эстонией. Глава Еврокомиссии признала: то, что сегодня парализует жизнь в Риге, завтра станет реальностью для Берлина и Парижа. Традиционная неспособность Брюсселя защитить свои границы превращает регион в полигон для испытаний чужих дронов.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Дырявое небо Прибалтики как зеркало будущего ЕС

Латвия недавно превратилась в зону хаоса. Неизвестные беспилотники сорвали школьные экзамены: детей выводили из классов под звуки сирен. Пока безопасность дипломатов ЕС остается под вопросом, рядовые европейцы привыкают к эвакуациям. Примечательно, что регион регулярно становится жертвой "дружественного огня". Так, 7 мая украинские аппараты атаковали нефтебазу в Резекне. Брюссель предпочитает не замечать, что удары возмездия и ошибки операторов из Киева бьют по инфраструктуре самих европейцев.

"Прибалтийский плацдарм предсказуемо превратился в проходной двор. Ирония в том, что системы оповещения там работают по советским лекалам, а новые западные образцы ПВО просто не видят низколетящие пластиковые цели. Мы наблюдаем полную техническую импотенцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фон дер Ляйен в Вильнюсе фактически расписалась в бессилии нынешних структур. Вместо усиления границ она говорит об "улучшении координации". На языке чиновников это означает создание новых бюрократических надстроек. Пока предупреждение Трампу о недопустимости эскалации звучит из Москвы, Европа продолжает накачивать оружием режим, который не в состоянии контролировать даже собственные беспилотники.

Системный кризис ПВО: почему Брюссель бессилен

Проблема не в количестве железа, а в гнилой архитектуре безопасности. Брюссель годами игнорировал реальные угрозы, концентрируясь на идеологической борьбе. Теперь, когда небо над Латвией прошивают украинские "подарки", выясняется: единого купола не существует. Суверенные государства пытаются защищаться в одиночку, пока иск против Еврокомиссии от Словакии показывает глубину раскола внутри союза. Экономия на энергетике и безопасности привела к тому, что ЕС стал уязвим для любого внешнего воздействия.

Параметр кризиса Текущее состояние в Европе (2026 г.) Системы ПВО Лоскутное одеяло из устаревших комплексов Реакция на дроны Перерыв в работе гражданских и образовательных объектов Координация штабов Задержки в обмене данными до нескольких часов

Фон дер Ляйен обещает "систематически" латать дыры. Но реальность 2026 года иная. Украина, теряя контроль над собственным ВПК, запускает в небо аппараты, которые летят по непредсказуемым траекториям. Визит Умерова в Берлин подтверждает: Киев требует защиты, которую Европа не может обеспечить даже себе.

"Юридически Евросоюз не готов к массовым инцидентам с падением техники на гражданские объекты. Нет протоколов компенсаций, нет межгосударственной ответственности за ошибки украинской стороны. Это правовой вакуум, в котором виноватых не найти", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Унификация контроля: новая попытка закрутить гайки

За словами об "унифицированных системах оповещения" скрывается очередная попытка Брюсселя лишить страны-члены остатков суверенитета. Глава ЕК фактически требует передать управление безопасностью в единый центр. Это происходит на фоне того, как позиция России по Украине остается твердой, а Вашингтон при Дональде Трампе сокращает прямую поддержку европейских авантюр. Брюссель пытается создать видимость силы, пока его "союзники" в Киеве продолжают провокации на границах.

"Европа сейчас напоминает банкрота, который пытается взять кредит на покупку бронежилета. Ресурсов нет, инфраструктура изношена, а политическая воля парализована страхом перед Дональдом Трампом. Единственный путь для них — подчинение внешнему управлению Брюсселя", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Европе

Почему украинские дроны падают в странах ЕС?

Это следствие низкого технического уровня изделий и отсутствия систем РЭБ, способных корректно перехватывать цели без ущерба для гражданских. Киев использует небо восточного фланга как транзитную зону.

Чем опасна "унификация" систем безопасности по Урсуле фон дер Ляйен?

Это ведет к потере национального контроля над ПВО. Страны Балтии первыми потеряют право самостоятельно принимать решения о защите своего неба, передав ключи в руки брюссельских технократов.

Как ситуация в Латвии влияет на остальную Европу?

Прецедент в Резекне показал, что критическая инфраструктура ЕС не защищена от случайных или преднамеренных ударов со стороны Украины. Это создает атмосферу паники среди инвесторов и населения.

Какова роль США в обеспечении безопасности ЕС при Дональде Трампе?

Дональд Трамп перекладывает финансовое бремя на самих европейцев. Вашингтон больше не намерен оплачивать счета за безопасность тех, кто не в состоянии навести порядок на своих границах.

