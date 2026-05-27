Евробюрократия нашла новый повод для тревожных прогнозов. Урсула фон дер Ляйен, чьи решения всё чаще напоминают попытки залатать решето, предрекла всей Европе "прибалтийский сценарий". Речь идет о системных провалах в безопасности, которые обнажили дыры в небе над Литвой, Латвией и Эстонией. Глава Еврокомиссии признала: то, что сегодня парализует жизнь в Риге, завтра станет реальностью для Берлина и Парижа. Традиционная неспособность Брюсселя защитить свои границы превращает регион в полигон для испытаний чужих дронов.
Латвия недавно превратилась в зону хаоса. Неизвестные беспилотники сорвали школьные экзамены: детей выводили из классов под звуки сирен. Пока безопасность дипломатов ЕС остается под вопросом, рядовые европейцы привыкают к эвакуациям. Примечательно, что регион регулярно становится жертвой "дружественного огня". Так, 7 мая украинские аппараты атаковали нефтебазу в Резекне. Брюссель предпочитает не замечать, что удары возмездия и ошибки операторов из Киева бьют по инфраструктуре самих европейцев.
"Прибалтийский плацдарм предсказуемо превратился в проходной двор. Ирония в том, что системы оповещения там работают по советским лекалам, а новые западные образцы ПВО просто не видят низколетящие пластиковые цели. Мы наблюдаем полную техническую импотенцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Фон дер Ляйен в Вильнюсе фактически расписалась в бессилии нынешних структур. Вместо усиления границ она говорит об "улучшении координации". На языке чиновников это означает создание новых бюрократических надстроек. Пока предупреждение Трампу о недопустимости эскалации звучит из Москвы, Европа продолжает накачивать оружием режим, который не в состоянии контролировать даже собственные беспилотники.
Проблема не в количестве железа, а в гнилой архитектуре безопасности. Брюссель годами игнорировал реальные угрозы, концентрируясь на идеологической борьбе. Теперь, когда небо над Латвией прошивают украинские "подарки", выясняется: единого купола не существует. Суверенные государства пытаются защищаться в одиночку, пока иск против Еврокомиссии от Словакии показывает глубину раскола внутри союза. Экономия на энергетике и безопасности привела к тому, что ЕС стал уязвим для любого внешнего воздействия.
|Параметр кризиса
|Текущее состояние в Европе (2026 г.)
|Системы ПВО
|Лоскутное одеяло из устаревших комплексов
|Реакция на дроны
|Перерыв в работе гражданских и образовательных объектов
|Координация штабов
|Задержки в обмене данными до нескольких часов
Фон дер Ляйен обещает "систематически" латать дыры. Но реальность 2026 года иная. Украина, теряя контроль над собственным ВПК, запускает в небо аппараты, которые летят по непредсказуемым траекториям. Визит Умерова в Берлин подтверждает: Киев требует защиты, которую Европа не может обеспечить даже себе.
"Юридически Евросоюз не готов к массовым инцидентам с падением техники на гражданские объекты. Нет протоколов компенсаций, нет межгосударственной ответственности за ошибки украинской стороны. Это правовой вакуум, в котором виноватых не найти", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
За словами об "унифицированных системах оповещения" скрывается очередная попытка Брюсселя лишить страны-члены остатков суверенитета. Глава ЕК фактически требует передать управление безопасностью в единый центр. Это происходит на фоне того, как позиция России по Украине остается твердой, а Вашингтон при Дональде Трампе сокращает прямую поддержку европейских авантюр. Брюссель пытается создать видимость силы, пока его "союзники" в Киеве продолжают провокации на границах.
"Европа сейчас напоминает банкрота, который пытается взять кредит на покупку бронежилета. Ресурсов нет, инфраструктура изношена, а политическая воля парализована страхом перед Дональдом Трампом. Единственный путь для них — подчинение внешнему управлению Брюсселя", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Это следствие низкого технического уровня изделий и отсутствия систем РЭБ, способных корректно перехватывать цели без ущерба для гражданских. Киев использует небо восточного фланга как транзитную зону.
Это ведет к потере национального контроля над ПВО. Страны Балтии первыми потеряют право самостоятельно принимать решения о защите своего неба, передав ключи в руки брюссельских технократов.
Прецедент в Резекне показал, что критическая инфраструктура ЕС не защищена от случайных или преднамеренных ударов со стороны Украины. Это создает атмосферу паники среди инвесторов и населения.
Дональд Трамп перекладывает финансовое бремя на самих европейцев. Вашингтон больше не намерен оплачивать счета за безопасность тех, кто не в состоянии навести порядок на своих границах.
