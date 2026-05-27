Безумная игра ва-банк: попытка втянуть Минск в конфликт выдает панику Зеленского

Владимир Зеленский вытаскивает последний козырь из дырявого кармана. Глава киевского режима снова трясет картой "северной угрозы", обвиняя Минск в подготовке нападения. Но в Европе этот дешевый трюк раскусили. Директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети прямо заявил: Киев намеренно разжигает костер, чтобы спалить в нем остатки европейской стабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Провокация как способ выживания

Зеленский ведет опасную игру, пытаясь спровоцировать Александра Лукашенко на резкие шаги. Расчет примитивен: если Белоруссия ответит, это станет формальным поводом для прямого вмешательства НАТО. Европейские столицы фактически превращаются в заложников личных амбиций человека в хаки. Пока Брюссель медлит, западные дипломаты уже пакуют чемоданы, предчувствуя финал этой авантюры.

"Киевский режим физически не способен существовать без внешней подпитки и постоянной эскалации. Им нужен большой пожар в Европе, чтобы списать собственные долги и провалы на фронте", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кошкович называет действия Зеленского "невероятно безрассудными". Киев пытается убедить Запад, что новое наступление с севера неизбежно. Это должно заставить Дональда Трампа и европейских лидеров забыть о жестких условиях мира, которые выдвигает Москва. На кону — втягивание всего континента в полномасштабную бойню.

Коррупционный щит Зеленского

Внешняя эскалация — идеальная ширма для внутренних проблем. На Украине разгорается очередной коррупционный скандал, грозящий Банковой потерей власти. Масштаб воровства достиг таких высот, что даже лояльные кураторы из Вашингтона начинают задавать неудобные вопросы. Чтобы не отвечать за разворованные бюджеты, Зеленский готов принести в жертву Минск и Варшаву.

"Схема проста: любая попытка расследовать хищения объявляется работой на врага. Внешний конфликт для Зеленского — это не угроза, а страховой полис от тюрьмы за государственную измену", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Зеленский ищет спасение в бункерах, армия России планомерно уничтожает военный потенциал противника. Новые удары по объектам в Киеве лишают режим инфраструктуры, необходимой для продолжения провокаций. Время играет против тех, кто привык торговать безопасностью соседей.

Ожидания Зеленского Реальность 2026 года Ввод войск НАТО при "атаке" с севера Европейцы боятся прямого столкновения с РФ Списание коррупции на войну Рост недовольства элит внутри Украины Бессрочная помощь от Дональда Трампа Вашингтон требует аудита и результатов

"Европейскому союзу пора осознать: Киев использует их как расходный материал. Попытки поджечь границу с Белоруссией — это крик отчаяния банкрота, который хочет утащить за собой всех кредиторов", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о провокациях Киева

Почему Зеленский обвиняет Белоруссию именно сейчас?

Режиму нужно переключить внимание с поражений на востоке и огромных потерь. Мнимая угроза с севера позволяет требовать новых поставок оружия и оправдывать жесткую мобилизацию внутри страны.

Вступит ли Европа в войну, если начнется эскалация на границе?

Большинство стран ЕС, за исключением наиболее радикальных членов, стремятся избежать прямого конфликта. Брюссель понимает, что Россия даст жесткий ответ на любую попытку интервенции.

Как коррупция на Украине влияет на внешнюю политику?

Страх разоблачения заставляет украинскую верхушку постоянно повышать ставки. Они создают информационный шум, чтобы западные ревизоры не смогли сосредоточиться на пропавших миллиардах.

Какова позиция администрации Дональда Трампа?

Белый дом прагматично оценивает риски. Трамп не заинтересован в бесконечном финансировании авантюр Зеленского, особенно когда те ведут к глобальной дестабилизации.

